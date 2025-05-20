Baldur's Gate 3 получает еще один хотфикс с улучшением для работы модов и исправлениями вылетов

Студия Larian выпустила Hotfix #32 для Baldur’s Gate 3, устраняющий ряд технических проблем и оптимизирующий модификации после выхода восьмого патча. Хотя крупные обновления уже завершены, разработчики продолжают улучшать стабильность игры и следить за качеством пользовательского опыта — особенно в аспектах кроссплея, моддинга и новых подклассов.

Ключевые изменения хотфикса:

Исправлены вылеты при переключении режима управления в мультиплеере и при переходе между регионами на Xbox с кроссплеем.

Устранены ошибки отображения: невидимый персонаж в мультиплеере, чёрный экран после выхода из редактора персонажа.

Улучшена стабильность при игре с DLSS на Vulkan в режиме разделённого экрана.

Исправлены сбои, связанные с применением аур к неподдерживаемым объектам.

Исправлена ошибка, при которой форма "Звёздного друида" исчезала из-за воздействия Теневого проклятия.

Моддеры больше не столкнутся с крашем при использовании некорректных символов в названиях ресурсов.

Уточнены всплывающие подсказки и улучшена работа интерфейса при использовании контроллера.

Также внесены правки в кроссплей: теперь невозможно приглашать игроков в неактивную сессию без включённого кроссплатформенного режима. Для начала совместного прохождения на разных устройствах требуется вручную активировать соответствующую функцию в нужном сохранении.

Интересно, что в свете нового обновления внимание сообщества вновь привлекла неожиданная находка: в файлах игры был обнаружен самый необычный потенциальный спутник — подробности читайте по ссылке.

Тем, кто хочет узнать больше о новых возможностях восьмого патча, стоит ознакомиться с руководством по кроссплею, а также с гайдом по всем новым подклассам, появившимся после восьмого обновления.

Разработка Baldur’s Gate 3 официально завершила свою активную фазу. Команда Larian теперь сосредоточена на будущих проектах, однако небольшие технические обновления, подобные Hotfix #32, будут продолжать выходить по мере необходимости.