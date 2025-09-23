Baldur's Gate 3 получает ещё один хотфикс и отдельную сборку для Steam Deck с улучшенной оптимизацией

Larian выпустила Hotfix #34 для Baldur’s Gate 3. Главная из нового патча — игра теперь имеет нативную сборку для Steam Deck. Помимо различных исправлений, разработчики обещают более стабильный фреймрейт, быстрее загрузки и более плавный геймплей. Параллельно улучшена подгрузка моделей на всех платформах, что должно снизить просадки кадров в насыщенных локациях вроде Нижнего города в акте 3. На Xbox хотфикс устраняет ряд вылетов и зависаний игры на консоли.

Полный список изменений Hotfix #34

Крэши и производительность

Исправлен потенциальный вылет, связанный с эффектом Замедления во время боя.

Исправлен возможный вылет при использовании заклинания Найти фамильяра на Скрача и Бу в бою.

Xbox

Исправлен вылет при сворачивании игры во время кат-сцены и последующем возобновлении.

Исправлен вылет при загрузке сохранения в режиме Чести .

. Исправлена проблема, из-за которой игра могла «зависнуть» при выходе в главное меню из игры в режиме Чести .

. Пункт View Xbox Live Profile в списке друзей Larian теперь корректно открывает карточку пользователя.

в списке друзей Larian теперь корректно открывает карточку пользователя. Исправлена ошибка кроссплея: если у игрока на Xbox заблокированы кросс-сетевые привилегии и его приглашают в мультиплеер, теперь он видит уведомление о конфликте настроек.

Исправлен баг, когда создание новой игры в режиме Чести после загрузки старого сохранения приводило к «застреванию» загрузки на 33% или 83%.

Геймплей

Пёс рока и Проклятый спектр больше не получают модификаторы здоровья, предназначенные для врагов, в зависимости от выбранной сложности.

и больше не получают модификаторы здоровья, предназначенные для врагов, в зависимости от выбранной сложности. Исправлен баг, из-за которого Апостол Миркула восстанавливал ОЗ при каждой загрузке сохранения посреди боя на уровнях сложности Тактик и Честь.

Звук

Исправлен зацикленный «металлический гул» у призываемых джинном существ, следующих за вами.

Внизу лавки Фейлогира взрывы дымного пороха на верхнем этаже больше не звучат так, будто происходят рядом.

взрывы дымного пороха на верхнем этаже больше не звучат так, будто происходят рядом. Исправлены уровни громкости у крысы в Нижнем городе, чьё «пищание» было почти неслышно.

Восстановлены недостающие SFX при подготовке к заклинанию Ветер ходьбы .

. Исправлено чрезмерное по времени проигрывание SFX при подготовке к действиям подкласса Путь пьяного мастера .

. Восстановлены SFX при подготовке к Гремящей стали .

. Исправлено «тянущееся» звучание подготовки Звёздной формы , если быстро применить заклинание после выбора.

, если быстро применить заклинание после выбора. Восстановлены SFX, когда Астарион стукает Горе о землю в кат-сцене.

стукает о землю в кат-сцене. Восстановлены звуки в диалоге «сверху» между Минтарой и дознавателями в тюрьме Лунного преисподнего .

и дознавателями в тюрьме . Исправлена генерация звукового ресурса для Фоторежима .

. Исправлено, что «звон» Лунного фонаря продолжал звучать после снятия предмета.

продолжал звучать после снятия предмета. Возвращены пропавшие SFX для Разговора с мёртвым на мозгоеде в Разбитом святилище .

на мозгоеде в . Напомнили Хальсину действительно кричать, входя в Ярость варвара, а не «пантомимить».

Исправлено преждевременное обрезание SFX во время появления Влаакит в лагере.

Кат-сцены и кинематографика

Одному из импров на наутилоиде велено перестать смотреть не в ту сторону.

Исправлён «супер-мега-ультра-крупный» план в диалоге с Рафаэлем у Последнего света .

у . Убрана зависшая в воздухе лужа крови в сцене с гноллами на Возвышенной дороге при игре за низкого Тёмного Побуждения .

при игре за низкого . Исправлено преждевременное обрезание реплики Карлах о том, что Гейл — герой.

о том, что — герой. Исправлен баг, из-за которого сопартийцы в разговоре с псом Кетерика Сквайром могли превращаться в «парящие торсы» (или просто «парящие волосы»).

Steam Deck — нативная версия

После установки Hotfix #34 на Steam Deck автоматически устанавливается нативная сборка .

. Чем нативная сборка отличается от Proton-версии: меньше нагрузка на CPU и потребление памяти за счёт запуска без слоя совместимости.

При необходимости можно вернуться на Proton (через свойства игры → Compatibility → выбрать Proton 8+ ).

→ выбрать ). Важно: Larian не оказывает поддержку Linux в целом — нативная сборка поддерживается только на Steam Deck.

Разработчики также подчеркнули несколько важных моментов о нативной версии для Steam Deck

При первом запуске применяются рекомендуемые «родные» настройки для Deck — их можно подкорректировать или вернуться к Proton.

Сейвы со Steam Cloud автоматически подтянутся в новую папку нативной версии. Без облака их можно вручную скопировать из:

.../steamapps/compatdata/1086940/.../Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public

в: ~/.local/share/Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public

автоматически подтянутся в новую папку нативной версии. Без облака их можно вручную скопировать из: .../steamapps/compatdata/1086940/.../Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public в: ~/.local/share/Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public Моды, подключённые через Larian Account и mod.io, переедут автоматически; иначе — перенесите вручную папку Mods из Proton-каталога в нативный:

из: .../steamapps/compatdata/1086940/.../Larian Studios/Baldur's Gate 3/Mods

в: ~/.local/share/Larian Studios/Baldur's Gate 3/Mods

Выход нативной сборки Baldur’s Gate 3 для Steam Deck весьма неожиданным поступком со стороны разработчиков, учитывая что полноценная поддержка игры уже прекращена. Вполне может быть, что эта версия послужит основой для возможной версии под Switch.