ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 273 оценки

Baldur's Gate 3 получает ещё один хотфикс и отдельную сборку для Steam Deck с улучшенной оптимизацией

Gutsz Gutsz

Larian выпустила Hotfix #34 для Baldur’s Gate 3. Главная из нового патча — игра теперь имеет нативную сборку для Steam Deck. Помимо различных исправлений, разработчики обещают более стабильный фреймрейт, быстрее загрузки и более плавный геймплей. Параллельно улучшена подгрузка моделей на всех платформах, что должно снизить просадки кадров в насыщенных локациях вроде Нижнего города в акте 3. На Xbox хотфикс устраняет ряд вылетов и зависаний игры на консоли.

Полный список изменений Hotfix #34

Крэши и производительность

Исправлен потенциальный вылет, связанный с эффектом Замедления во время боя.

  • Исправлен возможный вылет при использовании заклинания Найти фамильяра на Скрача и Бу в бою.

Xbox

  • Исправлен вылет при сворачивании игры во время кат-сцены и последующем возобновлении.
  • Исправлен вылет при загрузке сохранения в режиме Чести.
  • Исправлена проблема, из-за которой игра могла «зависнуть» при выходе в главное меню из игры в режиме Чести.
  • Пункт View Xbox Live Profile в списке друзей Larian теперь корректно открывает карточку пользователя.
  • Исправлена ошибка кроссплея: если у игрока на Xbox заблокированы кросс-сетевые привилегии и его приглашают в мультиплеер, теперь он видит уведомление о конфликте настроек.
  • Исправлен баг, когда создание новой игры в режиме Чести после загрузки старого сохранения приводило к «застреванию» загрузки на 33% или 83%.

Геймплей

  • Пёс рока и Проклятый спектр больше не получают модификаторы здоровья, предназначенные для врагов, в зависимости от выбранной сложности.
  • Исправлен баг, из-за которого Апостол Миркула восстанавливал ОЗ при каждой загрузке сохранения посреди боя на уровнях сложности Тактик и Честь.

Звук

  • Исправлен зацикленный «металлический гул» у призываемых джинном существ, следующих за вами.
  • Внизу лавки Фейлогира взрывы дымного пороха на верхнем этаже больше не звучат так, будто происходят рядом.
  • Исправлены уровни громкости у крысы в Нижнем городе, чьё «пищание» было почти неслышно.
  • Восстановлены недостающие SFX при подготовке к заклинанию Ветер ходьбы.
  • Исправлено чрезмерное по времени проигрывание SFX при подготовке к действиям подкласса Путь пьяного мастера.
  • Восстановлены SFX при подготовке к Гремящей стали.
  • Исправлено «тянущееся» звучание подготовки Звёздной формы, если быстро применить заклинание после выбора.
  • Восстановлены SFX, когда Астарион стукает Горе о землю в кат-сцене.
  • Восстановлены звуки в диалоге «сверху» между Минтарой и дознавателями в тюрьме Лунного преисподнего.
  • Исправлена генерация звукового ресурса для Фоторежима.
  • Исправлено, что «звон» Лунного фонаря продолжал звучать после снятия предмета.
  • Возвращены пропавшие SFX для Разговора с мёртвым на мозгоеде в Разбитом святилище.
  • Напомнили Хальсину действительно кричать, входя в Ярость варвара, а не «пантомимить».
    Исправлено преждевременное обрезание SFX во время появления Влаакит в лагере.

Кат-сцены и кинематографика

  • Одному из импров на наутилоиде велено перестать смотреть не в ту сторону.
  • Исправлён «супер-мега-ультра-крупный» план в диалоге с Рафаэлем у Последнего света.
  • Убрана зависшая в воздухе лужа крови в сцене с гноллами на Возвышенной дороге при игре за низкого Тёмного Побуждения.
  • Исправлено преждевременное обрезание реплики Карлах о том, что Гейл — герой.
  • Исправлен баг, из-за которого сопартийцы в разговоре с псом Кетерика Сквайром могли превращаться в «парящие торсы» (или просто «парящие волосы»).

Steam Deck — нативная версия

  • После установки Hotfix #34 на Steam Deck автоматически устанавливается нативная сборка.
  • Чем нативная сборка отличается от Proton-версии: меньше нагрузка на CPU и потребление памяти за счёт запуска без слоя совместимости.
  • При необходимости можно вернуться на Proton (через свойства игры → Compatibility → выбрать Proton 8+).
  • Важно: Larian не оказывает поддержку Linux в целом — нативная сборка поддерживается только на Steam Deck.

Разработчики также подчеркнули несколько важных моментов о нативной версии для Steam Deck

  • При первом запуске применяются рекомендуемые «родные» настройки для Deck — их можно подкорректировать или вернуться к Proton.
  • Сейвы со Steam Cloud автоматически подтянутся в новую папку нативной версии. Без облака их можно вручную скопировать из:
    .../steamapps/compatdata/1086940/.../Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public
    в: ~/.local/share/Larian Studios/Baldur's Gate 3/PlayerProfiles/Public
  • Моды, подключённые через Larian Account и mod.io, переедут автоматически; иначе — перенесите вручную папку Mods из Proton-каталога в нативный:
    из: .../steamapps/compatdata/1086940/.../Larian Studios/Baldur's Gate 3/Mods
    в: ~/.local/share/Larian Studios/Baldur's Gate 3/Mods

Выход нативной сборки Baldur’s Gate 3 для Steam Deck весьма неожиданным поступком со стороны разработчиков, учитывая что полноценная поддержка игры уже прекращена. Вполне может быть, что эта версия послужит основой для возможной версии под Switch.

18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Celsiy

Одному из импров на наутилоиде велено перестать смотреть не в ту сторону.

в глаза мне смотри.

2
Ответынамоикоментынечитаю

боится что член у неё заметишь...

Andrey Nikiforov

Ну и в итоге ,что там по стабильности: уже можно начинать первое погружение?

SleepyGamer

Я примерно год назад проходил и все отлично работало