Baldur's Gate 3 получает совершенно новый квест в амбициозном моде Spelljammer

Baldur's Gate 3 имеет совершенно новый квест благодаря амбициозному моддеру. Моды BG3 (теперь доступные на всех платформах) уже взяли невероятно обширную игру и сделали ее еще больше. Первоначальные заявления Larian гласили, что моды не будут поддерживать сюжетный контент и будут в основном сведены к таким вещам, как новые классы, особенности персонажей и косметические опции. Однако моддеры, по-видимому, нашли способ, поскольку в последние дни на Nexus и официальном менеджере модов появились новые сюжетные моды.

Одним из таких модов является «Features from DnD Spelljammer», который добавляет множество функций из сеттинга Spelljammer из Dungeons & Dragons. Однако он делает это не просто путем добавления новых предметов, фонов и врагов в игру; он также включает в себя совершенно новый квест для игроков, которые должны взяться в Акте 3. Квест включает в себя покупку права собственности на Космический Галеон у Поппера в Цирке Последних Дней. Затем он переносит Тава и его группу в Астральное Море, небольшой кусочек которого они смогут исследовать, прежде чем вернуться к основному квесту.

Это, по общему признанию, очень короткий квест, но он также огромен по своему масштабу и последствиям для истории BG3. Кроме того, он свидетельствует о более крупной тенденции в сфере моддинга и может указывать на некоторые меняющие игру разработки для будущих модов BG3.