Baldur's Gate 3 получает сюжетный мод, вдохновленный вселенной World of Warcraft

Энтузиаст под ником SquallyDaBeanz поставил перед собой весьма интересную и амбициозную цель — перенести кусочек огромного мира World of Warcraft в Baldur’s Gate 3. Моддер выпустил первую версию пользовательской компании для пошаговой RPG, которая основана на одной из локаций World of Warcraft. Это может стать самым масштабным фанатским проектом, которые перенесет игроков в Тирисфальские луга.

На данный момент мод включает:

5 новых квестов

Город с NPC и интерактивными диалогами

Лагерь для группы

Бои с монстрами в антураже World of Warcraft

Автор планирует расширять модификацию, добавляя новые зоны, квесты, систему испытаний, вдохновение и интерактивную музыку. Полноценная кампания, если она будет завершена, может стать одним из самых масштабных фанатских проектов для Baldur’s Gate 3.

Моддинг остается важной частью жизни Baldur’s Gate 3, а игроки находят все новые способы разнообразить геймплей. Недавно в игре появился фоторежим, который сразу же вызвал всплеск креативности среди фанатов. В сети уже появляются мемы, эмоциональные моменты и живописные пейзажи из игры.

Forsaken — это только начало, в будущем фанатов Baldur’s Gate 3 будут ждать еще больше интересных попыток от энтузиастов, которые воссоздают собственные истории или даже миры. Моддеры продолжают экспериментировать, и впереди наверняка ждут еще более масштабные модификации.