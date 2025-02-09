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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 423 оценки

Baldur's Gate 3 получает сюжетный мод, вдохновленный вселенной World of Warcraft

Gutsz
Новости

Энтузиаст под ником SquallyDaBeanz поставил перед собой весьма интересную и амбициозную цель — перенести кусочек огромного мира World of Warcraft в Baldur’s Gate 3. Моддер выпустил первую версию пользовательской компании для пошаговой RPG, которая основана на одной из локаций World of Warcraft. Это может стать самым масштабным фанатским проектом, которые перенесет игроков в Тирисфальские луга.

На данный момент мод включает:

  • 5 новых квестов
  • Город с NPC и интерактивными диалогами
  • Лагерь для группы
  • Бои с монстрами в антураже World of Warcraft

Автор планирует расширять модификацию, добавляя новые зоны, квесты, систему испытаний, вдохновение и интерактивную музыку. Полноценная кампания, если она будет завершена, может стать одним из самых масштабных фанатских проектов для Baldur’s Gate 3.

Моддинг остается важной частью жизни Baldur’s Gate 3, а игроки находят все новые способы разнообразить геймплей. Недавно в игре появился фоторежим, который сразу же вызвал всплеск креативности среди фанатов. В сети уже появляются мемы, эмоциональные моменты и живописные пейзажи из игры.

Мемы, трогательные моменты и просто красивые скриншоты: игрокам понравился фоторежим в Baldur's Gate 3

Forsaken — это только начало, в будущем фанатов Baldur’s Gate 3 будут ждать еще больше интересных попыток от энтузиастов, которые воссоздают собственные истории или даже миры. Моддеры продолжают экспериментировать, и впереди наверняка ждут еще более масштабные модификации.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Артем Музыкантов

Напоминает тирисфальские леса

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SCHIDO

ля чел создал игру которую по сути можно доить вечно создавая новые локи и персов

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