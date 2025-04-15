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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 994 оценки

Baldur's Gate 3 получил крупнейший патч - обновление #8 включает 48 страниц правок и дополнений

Gutsz Gutsz

С момента выхода Baldur's Gate 3 студия Larian регулярно выпускала обновления, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Но уже сегодня, 15 апреля, вышел восьмой по счёту патч, который значительно выделяется на фоне предыдущих. По словам руководителя студии Свена Винке, обновление оказалось настолько масштабным, что заметки к нему заняли 48 страниц — это около 19–20 тысяч слов.

Для сравнения: предыдущие патчи редко превышали отметку в 18 тысяч слов, а некоторые, как второй и пятый, были в три раза короче. Восьмое обновление обещает стать вторым по объему среди всех апдейтов игры, уступая лишь третьему патчу, где число слов превысило 23 тысячи.

Среди ключевых нововведений — 12 новых подклассов, что объясняет необходимость столь подробных описаний. Обновление также включает сотни мелких правок, улучшений баланса и, вероятно, скрытые сюрпризы, которые разработчики приберегли для поклонников.

Игрокам предстоит погрузиться в чтение внушительного списка изменений и проверить, как они повлияют на игровой процесс, особенно в режиме "Чести", где каждая деталь может решить исход сражения. Как ожидается, патч для игры будет выпущен на всех платформах сегодня ближе к ночи.

103
60
Комментарии: 60
Ваш комментарий
Senarmy

Если на этих 48 страницах не прикрутили нормальной боёвки вместо пошагового дроча, то оно так же не нужно, как и 8 патчей назад)

106
Котян Сутоевич

Ещё один дурашка со своими смешными хотелками.

37
josbronstein

А еще там пулемета нет. И думать надо - сплошное разочарование, да?

22
Arkadiy Artemenko

Согласен дроч как на ладони

Пойду лучше поиграю в king arthur

10
Юрий Пенкин

чел ты прав как никогда, в такое тока бабы будут играть ради любовных сцен

11
Александр Дантес

Ребята из лариан делающие одни из лучших пошаговых игр на данный момент времени с тобой забыли проконсультироваться как им жить и что им делать ?

7
Пользователь ВКонтакте

Лучше сделайте профессиональную Русскую озвучку. // Саня Мельник

26
-zotik-

Оригинальные голоса топ, но да было бы не плохо

14
Alex40001

как бы норм актеров озвучки нет если что с оригиналом сравнивать так они захлебываются

3
Пользователь ВКонтакте

Зачем // Влад Демьянцев

4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В смысле зачем? Что бы слушать родную речь а не мычание пиндосовское. // Саня Мельник

21
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ааа все с тобой понятно. Аутизм дело тяжелое, соболезную брат. // Влад Демьянцев

17
Egik81

Подобное говорить, что игру так и не допилили до нормального состояния раз такой огромный патч. Спустя ~5 лет с началом ее продаж. А сейчас уже заявляется что игру кинут в скором времени. Впрочем, не удивляюсь пиар, что все хорошо, к сожалению, не пресекается на корню. Хотя бы чтобы он не появлялся в новостных лентах.

22
Vova S

Мне вот интересно, откуда берутся такие узколобые умозаключения? Игра получает расширение контента, какие-то балансные правки и, да, по мешочки исправления. Где, сука, тут может возникнуть мысль о том что игра сломана и не работает нормально?

Наиграл 130+ часов и один единственный раз столкнулся с мелким косяком.

11
incorr3ct

500+ часов, ни одного бага, первое прохождение, без модов ни 1 бага, последующие забеги 100+ модов, ни о бага))) о чём ты, я не понимаю)

3
worlock92

Такое ощущение, что из раннего доступа она и не выходила

19
fcn_maks

Если выходят патчи, это не значит что игра в раннем доступе
Ведь не просто игру правят, а наполняют контентом

Александр Мотошвили

чел за все прохождение, ни одной проблемы вообще не было и то я проходил год назад, о чем ты вообще??

BazzDroid

Купил игру в раннем доступе, еще ни разу не запускал, подожду наверное еще годик))

11
Mister Talala

Во первых, то что было в раннем доступе, и то что сейчас на выходе - это совершенно другая игра. Все аккаунты созданные в раннем доступе - были полностью удалены, для того чтобы игроки смогли абстрагироваться от того что было раньше. Если ты не любишь много читать и думать, а также исследовать все локации на 100%, то эта игра не для тебя. Но если любишь - то наоборот. Игра очень красочная, персонажи имеют свои истории - и многие истории ты более расширенно сможешь понять только поиграв за предоставленных персонажей - но советую первую проходку всё же за своего созданного проходить. Вариаций концов великое множество, истории спутников и выборы твои влияют на их отношение к тебе. Я наиграл более 400 часов, прошел игру сам 4 раза и 3 раза вместе с друзьями.

1
llaann

А зачем покупать игру и не играть в неё?

2
U_Scarecrow_U Mister Talala

Я бы на первый забег советовал за Темный Соблазн играть. Игра сюжетно, как будто бы, под него лучше всего прописана, причем не важно, хоть по пути добряка идти, хоть по злой ветке.

1
BazzDroid Mister Talala

Ну я обязательно доберусь до нее, раз ее так хвалят)

BazzDroid llaann

Ну я своего рода коллекционер)) плохо когда ее нет и хорошо когда она есть. Я более того скажу, я купил Ведьмака 3 и также ни разу не запускал))

1
Winnipuha

Ни один патч не спасёт это г**вно

11
Winnipuha

О, три клоуна и две г*вняшки играют в этот кал, принципи как я и думал)

3
Gedonist89

Теперь полгодика подождать пока патч допатчат и можно перепроходить)

9
ZAUSA

Когда следующий патч?

8
GG4

Что за игрулька? Стоит ли время тратить?

5
Mister Talala

Не надо не трать время на "игрульку". Ты замучаешься читать и думать)

5
bazyl2011

это последний патч? играть можно уже? =)

3
Пользователь ВКонтакте

А во сколько он выйдет в России? // Максим Кутузов

2
Рука Летудзика

Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас.

2
Misha Mi

Ну вот теперь можно будет и пройти данную игру!) Можно сказать я в неё так и не играл толком! Несколько раз начинал проходить, где-то первые 2 часа, но потом всегда останавливался и дальше не шло.. Возможно я просто не фанат данного жанра, но игра явно стоит того чтоб её пройти. Надо будет повторить попытку, вдруг в этот раз затянет!)

2
Dicrom Fox

Первый акт хорош , но много болтовни, а под конец первого акта начинаются норм замесы, и дальше веселье пойдет, 400+ часов наиграл и всё не успокоится 😄

1
Misha Mi Dicrom Fox

То что игра очень огромная и прохождение может уйти на сотню часов, это круто)) Я пока себя не могу перебороть хех)) Вроде и хочется, а всё не как, да и похоже если всё же начну в неё играть, уровень сложности ставить не тяжелый уж точно )

Fallen Werewolf

Попробуй тогда в кооперативе пройти, еще веселее будет)

Misha Mi Fallen Werewolf

Не спорю, но к сожалению у меня никто из знакомых или друзей, в подобное не играет)

Кей Овальд

9-й будет?

2
LogicDisciple

нифига там интересного нет, разве что подклассы новые, а так всяческие кросс-платформы

2
TypHuk_MaH

вооот теперь покупать можно игрулю =))))

K.G.B

Отлично заценим

Pastoral

Любопытно какой у него размер будет..

Magnusss

без смазки не войдёт :)

1
ЧГК

Интересно какой вес патча? Патча 2 назад, сами ларианы говорили, что бы игру перекачали заново, выйдет быстрее, чем лопатить всю игру.

Rio17

Играем вновь, друзья.

Hugemozg

зашел только ради картинки :)

Adam55

Зачем новые классы? Лучше бы добавили новые квесты или другие улучшения на подобии смены внешности компаньонам (не надо писать про моды, срать я на них хотел).