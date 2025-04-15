Baldur's Gate 3 получил крупнейший патч - обновление #8 включает 48 страниц правок и дополнений

С момента выхода Baldur's Gate 3 студия Larian регулярно выпускала обновления, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Но уже сегодня, 15 апреля, вышел восьмой по счёту патч, который значительно выделяется на фоне предыдущих. По словам руководителя студии Свена Винке, обновление оказалось настолько масштабным, что заметки к нему заняли 48 страниц — это около 19–20 тысяч слов.

Для сравнения: предыдущие патчи редко превышали отметку в 18 тысяч слов, а некоторые, как второй и пятый, были в три раза короче. Восьмое обновление обещает стать вторым по объему среди всех апдейтов игры, уступая лишь третьему патчу, где число слов превысило 23 тысячи.

Среди ключевых нововведений — 12 новых подклассов, что объясняет необходимость столь подробных описаний. Обновление также включает сотни мелких правок, улучшений баланса и, вероятно, скрытые сюрпризы, которые разработчики приберегли для поклонников.

Игрокам предстоит погрузиться в чтение внушительного списка изменений и проверить, как они повлияют на игровой процесс, особенно в режиме "Чести", где каждая деталь может решить исход сражения. Как ожидается, патч для игры будет выпущен на всех платформах сегодня ближе к ночи.