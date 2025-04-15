Baldur's Gate 3 получил крупнейший патч - обновление #8 включает 48 страниц правок и дополнений

С момента выхода Baldur's Gate 3 студия Larian регулярно выпускала обновления, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Но уже сегодня, 15 апреля, вышел восьмой по счёту патч, который значительно выделяется на фоне предыдущих. По словам руководителя студии Свена Винке, обновление оказалось настолько масштабным, что заметки к нему заняли 48 страниц — это около 19–20 тысяч слов.
Для сравнения: предыдущие патчи редко превышали отметку в 18 тысяч слов, а некоторые, как второй и пятый, были в три раза короче. Восьмое обновление обещает стать вторым по объему среди всех апдейтов игры, уступая лишь третьему патчу, где число слов превысило 23 тысячи.
Среди ключевых нововведений — 12 новых подклассов, что объясняет необходимость столь подробных описаний. Обновление также включает сотни мелких правок, улучшений баланса и, вероятно, скрытые сюрпризы, которые разработчики приберегли для поклонников.
Игрокам предстоит погрузиться в чтение внушительного списка изменений и проверить, как они повлияют на игровой процесс, особенно в режиме "Чести", где каждая деталь может решить исход сражения. Как ожидается, патч для игры будет выпущен на всех платформах сегодня ближе к ночи.
Если на этих 48 страницах не прикрутили нормальной боёвки вместо пошагового дроча, то оно так же не нужно, как и 8 патчей назад)
Ещё один дурашка со своими смешными хотелками.
А еще там пулемета нет. И думать надо - сплошное разочарование, да?
Согласен дроч как на ладони
Пойду лучше поиграю в king arthur
чел ты прав как никогда, в такое тока бабы будут играть ради любовных сцен
Ребята из лариан делающие одни из лучших пошаговых игр на данный момент времени с тобой забыли проконсультироваться как им жить и что им делать ?
Лучше сделайте профессиональную Русскую озвучку. // Саня Мельник
Оригинальные голоса топ, но да было бы не плохо
как бы норм актеров озвучки нет если что с оригиналом сравнивать так они захлебываются
Зачем // Влад Демьянцев
В смысле зачем? Что бы слушать родную речь а не мычание пиндосовское. // Саня Мельник
Ааа все с тобой понятно. Аутизм дело тяжелое, соболезную брат. // Влад Демьянцев
Подобное говорить, что игру так и не допилили до нормального состояния раз такой огромный патч. Спустя ~5 лет с началом ее продаж. А сейчас уже заявляется что игру кинут в скором времени. Впрочем, не удивляюсь пиар, что все хорошо, к сожалению, не пресекается на корню. Хотя бы чтобы он не появлялся в новостных лентах.
Мне вот интересно, откуда берутся такие узколобые умозаключения? Игра получает расширение контента, какие-то балансные правки и, да, по мешочки исправления. Где, сука, тут может возникнуть мысль о том что игра сломана и не работает нормально?
Наиграл 130+ часов и один единственный раз столкнулся с мелким косяком.
500+ часов, ни одного бага, первое прохождение, без модов ни 1 бага, последующие забеги 100+ модов, ни о бага))) о чём ты, я не понимаю)
Такое ощущение, что из раннего доступа она и не выходила
Если выходят патчи, это не значит что игра в раннем доступе
Ведь не просто игру правят, а наполняют контентом
чел за все прохождение, ни одной проблемы вообще не было и то я проходил год назад, о чем ты вообще??
Купил игру в раннем доступе, еще ни разу не запускал, подожду наверное еще годик))
Во первых, то что было в раннем доступе, и то что сейчас на выходе - это совершенно другая игра. Все аккаунты созданные в раннем доступе - были полностью удалены, для того чтобы игроки смогли абстрагироваться от того что было раньше. Если ты не любишь много читать и думать, а также исследовать все локации на 100%, то эта игра не для тебя. Но если любишь - то наоборот. Игра очень красочная, персонажи имеют свои истории - и многие истории ты более расширенно сможешь понять только поиграв за предоставленных персонажей - но советую первую проходку всё же за своего созданного проходить. Вариаций концов великое множество, истории спутников и выборы твои влияют на их отношение к тебе. Я наиграл более 400 часов, прошел игру сам 4 раза и 3 раза вместе с друзьями.
А зачем покупать игру и не играть в неё?
Я бы на первый забег советовал за Темный Соблазн играть. Игра сюжетно, как будто бы, под него лучше всего прописана, причем не важно, хоть по пути добряка идти, хоть по злой ветке.
Ну я обязательно доберусь до нее, раз ее так хвалят)
Ну я своего рода коллекционер)) плохо когда ее нет и хорошо когда она есть. Я более того скажу, я купил Ведьмака 3 и также ни разу не запускал))
Ни один патч не спасёт это г**вно
О, три клоуна и две г*вняшки играют в этот кал, принципи как я и думал)
Теперь полгодика подождать пока патч допатчат и можно перепроходить)
Когда следующий патч?
Что за игрулька? Стоит ли время тратить?
Не надо не трать время на "игрульку". Ты замучаешься читать и думать)
это последний патч? играть можно уже? =)
А во сколько он выйдет в России? // Максим Кутузов
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас.
Ну вот теперь можно будет и пройти данную игру!) Можно сказать я в неё так и не играл толком! Несколько раз начинал проходить, где-то первые 2 часа, но потом всегда останавливался и дальше не шло.. Возможно я просто не фанат данного жанра, но игра явно стоит того чтоб её пройти. Надо будет повторить попытку, вдруг в этот раз затянет!)
Первый акт хорош , но много болтовни, а под конец первого акта начинаются норм замесы, и дальше веселье пойдет, 400+ часов наиграл и всё не успокоится 😄
То что игра очень огромная и прохождение может уйти на сотню часов, это круто)) Я пока себя не могу перебороть хех)) Вроде и хочется, а всё не как, да и похоже если всё же начну в неё играть, уровень сложности ставить не тяжелый уж точно )
Попробуй тогда в кооперативе пройти, еще веселее будет)
Не спорю, но к сожалению у меня никто из знакомых или друзей, в подобное не играет)
9-й будет?
нифига там интересного нет, разве что подклассы новые, а так всяческие кросс-платформы
вооот теперь покупать можно игрулю =))))
Отлично заценим
Любопытно какой у него размер будет..
без смазки не войдёт :)
Интересно какой вес патча? Патча 2 назад, сами ларианы говорили, что бы игру перекачали заново, выйдет быстрее, чем лопатить всю игру.
Играем вновь, друзья.
зашел только ради картинки :)
Зачем новые классы? Лучше бы добавили новые квесты или другие улучшения на подобии смены внешности компаньонам (не надо писать про моды, срать я на них хотел).