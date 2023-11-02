Baldur's Gate 3 получила четвертый крупный патч с тысячей изменений и улучшений

После довольно долгого затишья, разработчики из Larian Studios объявили о выпуске четвертого крупного патча для своей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. Обновление в очередной раз получилось настолько большим, что список входящих в него изменений не уместился в лимиты публикаций Steam.
В частности, добавлена настройка для игроков с расстройствами зрения, а пес Шкряб теперь сможет принести почти любой брошенный объект. У Минска появилось несколько новых диалогов и была улучшена производительность. NPC разучились стрелять через полы и потолки, а спутников теперь можно мыть мочалкой и мылом.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.
Ну не идеальные разработчики?? Игра вышла просто крутейшей, и плюс до этого просто идеально быстро делают патчи исправлений, сейчас уже не так ну в начали быстро все, исправляли. Не знаю как вам ну это на сегодняшний день просто идеальные разработчики.
Игра среднячок, баги и недоработки её сильно портят, разрабы позаботились над вариацией прохождения и концовками, но над банальными базовыми вещами они вообще не парились, дойдя до 2 акта просто скипнул игру из-за тонны багов и ужасной проработки квестов, я ни в одной игре столько косяков не видел, релизный киберпанк на фоне BG3 был просто конфеткой. Искренне не понимаю за что её так хвалят, другие игры за баги съели, а Балду в которой стократно багов больше схавали, что с вами не так?
Не понимаю, где там тонны багов?? Да они есть ну не ТОННЫ как вы тут говорите, ну начните сейчас играть, уже ТОННА исправлений вышло и что хотите сказать что сейчас так же? Откуда вы такие что во всем видят ТОННЫ багов.
Да не обращай внимание чувак лютый адепт Киберпанка а может и старфилда еще
>Человек играет в игру и видит баги
>ДА ОТКУДА ТЫ ВИДИШЬ ТАМ БАГИ
Ты умеешь 2+2 складывать? Если он играет и видит баги, то, видимо, ему виднее, чем тебе.
Я согласен баги были в начале, хотя не заметил такие серьезные, что бы игре как то мешало, это просто очередное чудо которое увидел МАЛЮСЕНЬКИЙ баг который вообще не на что не влияет, и просто начинает вонять что игра провалилась, ее все бросили и все это боты в нее играют. И где я там сказал "ДА ОТКУДА ТЫ ВИДИШЬ ТАМ БАГИ" прочти нормально что я написал.
пол игры бегал с мочалкой и мылом в ожидании квеста на уборку)
помню, в Divine divinity надо было королевскую посуду помыть) осталось дождаться взаимодействий с пером и чернилами.
а я уже 100ч ношу лампу, музыкальную шкатулку и странный камень
Шкатулку, как говорят, уже можно пустить в дело.
Подарить Карлах :)
Кстати, не в курсе, эти Рунные Таблички с корабля Иллитидов в начале, имеет смысл с собой таскать или нет?
Я больше жду чтобы добавили возможность ловить рыбу. Удочки есть, причалов завались. Не вижу преград.
тоже есть в инвентаре. как и молоток с щипцами
вот у кого нужно учиться CD Project.
Хоть я и не пытаюсь защищать проджектов по части выпуска патчей, но они хотя бы масштабные аддоны выкатывают к своим играм. Как там у ларионов будет обстоять с этим всем интересно посмотреть.
аддоны в виде одежды? ну был у киберпанка один аддон за три года, притом они обещали два в течении года. А остальное пшик. Примитивные ошибки исправляют годами и то не могут.
Рэды еще норм, не сильно быстро зато объемно и качественно, а вот кому точно надо поучиться - это Беседке и лично Тоду т.к. у него весьма своеобразное представление о патчах ))
Качественно? Чел, они до сих пор "летающий" транспорт не исправили с релиза! А в некоторых местах вообще под текстуры провалиться можно (в фантом либерти). Качество уровня инди проект или бетта версия!
чему учиться, как выпускать игру и после нескольких год беты, выпустить "не проходимый" 3-й акт, как вырезать кучу контента и оставить кучу "обрезанных хвостов" в игре.
Инвентарь нормальный сделали ?
НЕТ И ЗАЧЕМ ИГРА ИДЕАЛЬАНЯ ТЫ НИПАНИМАИШ!11
А вообще ор, да. Столько мариновать игру в раннем доступе и не сделать элементарных вещей.
Вот тут согласен. Всё кричат о том, как игра великолепна и как хороши разрабы из-за того, что слушали мнения игроков, а элементарных вещей не смогли реализовать)
Ну это смешно. А самое смешное то, что вот такая игра, со столькими недостатками, всё равно лучшая в году.
Это прекрасно показывает, насколько низко упала игровая индустрия
Пф, покажи мню любую другую игру с таким количеством вариаций прохождения и возможностей. А остальное по большому счету не имеет значения.
никогда в индустрии идиальгных игр не было и не будет
С таким количеством вариаций прохождений? Шутишь что ли? В игре лишь три варианта - убить, договорится или пройти мимо. Причём в основном всё делиться на Хорошо и Плохо.
Даже способы достижений цели, по сути однотипные.
И да ТЫ АБСОЛЮТНО ПРАВ! Никогда в играх не было такого, чтобы игроку давали вот такие выборы - убить, договорится или пройти мимо.
Только в этой игре есть такое, а все остальные разрабы иди*оты, раз не смогли до такого додуматься! (Сарказм, а то ты явно не поймёшь)
30 гигов игры пропало охренеть не встать. надо перепройти
неужели они уменьшили размер игры?
да
Похоже, может просто сжали что-то, в Steam полный размер игры сейчас такой.
вот лучше бы это тоже в патчноуте упомянули
> When you purchase a statue from Boney in the circus, you can now choose to make it look like you in full equipment, in camp clothes, or naked.
>Added new moments in which a paladin will break their oath, like torturing a prisoner, killing a pixie after helping her, burying someone alive, breaking someone's legs... Y'know, your regular Tuesday afternoon.
lol
Добавлены новые моменты, в которых паладин нарушает свою клятву, например, пытает пленника, убивает пикси после того, как помог ей, хоронит кого-то заживо, ломает кому-то ноги... Знаешь, твой обычный вечер вторника.
Я бы сказал, обычный четверг
Да мы поняли, что ты умеешь в гугл транслейт, чел, угомонись.
Отлично исправления всегда хорошо для игры.
Какого хрена за столько патчей не дали возможность увеличение интерфейса?. Всё мелкое. Изначально должна быть возможность его увеличивать. Тем более место на экране полно.
К сожалению все мелкое, но ведь пока можно модом обойтись, тут на сайте скачать и установить
Ну шрифты да, а всё остальное?
Ну, увеличенные шрифты очень спасают ситуацию. Когда запустил игру - был в шоке от мелких букв, увеличил буквы и дело пошло. Подождем, может разрабы и исправят ситуацию.
>The Dark Urge should now be able to blame Astarion for the murder in the Act I camp.
Теперь это будет выглядеть в игре примерно так:
>If you decapitate Karlach before having spoken to her and then resurrect her, she'll no longer spend the rest of the game headless.
Лол, а так можно было что ли?
Надо бы проверить с этим патчем один трюк, очень уж интересно. Что если отдать миконидам отрубленную голову Нере, а потом его воскресить, до этого естественно убедив его покинуть секту Абсолют. Будет ли он без головы или она у него тоже отрастёт как у Карлах.)
https://www.youtube.com/shorts/jZiqUHsm0J8
>If you decapitate Karlach before having spoken to her and then resurrect her, she'll no longer spend the rest of the game headless.
Перевод на русский язык.
Если вы обезглавите Карлах до того, как поговорите с ней, а затем воскресите ее, она больше не проведет остаток игры без головы.
Облом с тентакли-пати:
Loading a savegame made after triggering a Game Over where you succumb to the Absolute and become a mind flayer will now enforce the Game Over state instead of letting you quickload and continue. (So you can no longer waltz around the early game as a squiddy boy or use this trick to form a whole squid squad with all party members.)
Подскажите пожалуйста, какая теперь версия игры? цифры
Вот, и, блин, походу, снова придётся все моды переустанавливать. Так как уверен на все 120%, что с данным обновлением некоторые из них стали работать некорректно.
так классика
Так я и не спорю.
Бутылка с водой и так хорошо справлялась, и даже охлаждала Карлах для поцелуя. Теперь потестим мочалку и мыло для этого))
>Getting Wet will remove the pixie's curse.
А вот это любопытно.
>For Lae'zel to decide to romance you, you no longer only need to gain high enough approval from her. You must also have proven yourself worthy through your actions.
Похоже. спидранам на быстрые романы с НПС - пришёл конец.
Ещё интересное с Лаэзель:
If you initiate romance with Lae'zel for the first time in the Shadow-Cursed Lands, the romance path will, accordingly, jump straight into Act II.
You can no longer initiate romance with Lae'zel right after certain events in the crèche until she has cooled down a bit.
надеюсь проблему 516 тоже исправили
ну наконец то я смогу помыть мылом спутника ))) ахаха
--- Маленький кусочек - Не ругайтесь Чиать очень долго)))
Если что могу скинуть продолжения по желанию. Все не могу так как сайт не позволяет столь общырный текст скидывать
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
Теперь вы можете переносить мертвые аватары в гардероб Уизерса. Уизерс теперь также объяснит, как работает гардероб.
Теперь вы можете изменять внешний вид наемников при их наборе.
Режим дальтонизма: Мы добавили настройку на вкладку Специальных возможностей, которая позволит вам выбрать протанопию, дейтеранопию или тританопию. Это влияет на цвета, используемые для различения фракций и отношений: значки карт и миникарт, рамки портретов, контуры персонажей и круги.
Игровой процесс
Улучшено поведение Скрэтча при извлечении. Теперь он будет извлекать ... практически все.
Чернокнижники-архифеи теперь получают возможность выбора заклинания на 4 уровне, как и предполагалось.
Обновлена механика игры "Поговори с мертвецом", так что вы можете использовать ее снова, если не задали никаких вопросов в первый раз. (Например, если вам говорят, что труп не хочет разговаривать со своим убийцей, а затем вы снова применяете заклинание в дикой форме.)
На 6 уровне жрецы Домена Знаний теперь правильно получают "Божественность канала: чтение мыслей", жрецы Домена Природы теперь правильно получают "Ослабляющие элементы", а жрецы Домена Хитрости теперь правильно получают "Божественность канала: Плащ теней".
Теперь, покупая статую Бони в цирке, вы можете сделать ее похожей на вас в полном снаряжении, в походной одежде или обнаженной.
Мяч Скрэтча теперь будет сложнее потерять. Если вы потеряли его мяч, сходите к нему в лагерь, и он, возможно, вернет его. (Гарантия на мяч аннулирована из-за несчастных случаев, связанных с бездной.)
Добавлена опция контроллера, так что, если вы хотите, вы можете сделать так, чтобы кнопка конечного поворота требовала удержания, а не нажатия.
Исправлено условие "Враг правосудия", которое иногда применялось, когда этого не должно было быть.
Исправлена ошибка, из-за которой нападение на кого-либо, будучи невидимым, по-прежнему приводило к тому, что охранник замечал вас и начинал диалог с вами, если поблизости был мирный житель.
Халсин больше не будет спонтанно решать, что было бы забавно превратиться в медведя, прежде чем он заговорит с вами в акте I.
Добавлено больше автосохранений в землях, Проклятых Тенью, а также в нескольких локациях Wyrm's Crossing и Lower City, включая Литейный завод Steel Watch, Железный Трон и Ривингтон.
Облизывание куска паучьего мяса в Рукавице Шара может вызвать у вас тошноту. Вам следовало послушать Гейла.
Теперь вы можете ознакомиться с рецептом любимого супа императора.
Теперь вы можете использовать губки и мыло для мытья членов вашей группы, удаляя грязь, кровь и неприятные запахи!
Битва
Казадор внезапно вспомнил, что может превращаться в туман и летать, поэтому он больше не испустит дух, если упадет в пропасть.
Исправлена непоследовательная ошибка, из-за которой враги ничего не делали во время боя, кроме рывков и перемещений.
Исправлена возможность некоторых NPC стрелять сквозь полы и потолки. Они сказали, что будут играть честно.
Поток
Мы попросили Мола быть повежливее и поблагодарить вас, если вы спасли Миркона от гарпий. Это позволит завершить задание корректно.
Добавлена улучшенная поддержка многопользовательской игры в ночь после празднования в Act I. Теперь все аватары могут выбирать, с кем из компаньонов они хотят позабавиться.
У Лаэ'зел возникли проблемы с преодолением Первого и второго актов. Она больше не будет делать определенные комментарии в третьем акте, как будто вы все еще находитесь на ранних стадиях своего приключения.
Заблокированы некоторые обновления квеста для задания Джахейры, когда вы пропускаете определенные его части, чтобы не портить важные открытия.
Теперь гуры будут поддерживать вас в эндшпиле, если их квестовая линия была мирно разрешена в логове Казадора.
Если аватар Гейл или Тав с Гейлом в качестве завербованного компаньона находятся поблизости, чтобы увидеть старшего мозга в Колонии, им будет отдано предпочтение в качестве активного участника диалога в момент происхождения Гейла.
Добавлены новые опции диалога для Минска, когда он узнает о связи между Dark Urge и Горташем.
Теперь Коннор исчезнет, если Майрина решит уничтожить волшебную палочку в Акте III. Вы также можете поговорить с ним, если воскресите его с помощью волшебной палочки.
Теперь Йенна корректно возвращается в лагерь после похищения товарища.
Гейл больше не должен жаловаться на то, что вы заключили сделку с Рафаэлем, если вы этого не сделали.
Рисунки
Изменен цвет зелья чтения мыслей, чтобы отличать его от зелий исцеления.
Анимация
Добавлены некоторые новые анимации холостого хода и поведения для Минтары, Халсин, Shadowheart и Лаэ'зел в лагере.
Карлах теперь будет чувствовать себя более живым, находясь без дела в лагере, а не просто стоя там и ничего не делая.
Пользовательский интерфейс
Теперь вы можете настроить, какое решение будет выбрано во втором слоте панели "Алхимия".
Добавлены маркеры на карте, обозначающие, когда персонажи хотят с вами поговорить.
Добавлены уникальные иконки карт для Волшебного зеркала и Гардероба Уитерса.
Улучшен раздел навыков в таблице персонажей: добавлены значки для отдельных навыков, добавлены звездочки, указывающие на уровень владения определенными навыками, а также улучшены всплывающие подсказки по навыкам.
Боевые раунды теперь отображаются в журнале боевых действий под отдельными заголовками, чтобы было легче различать, когда что происходило.
СБОИ И БЛОКИРОВКИ
Исправлен сбой, когда игра проверялась на наличие падающих предметов, пока вы не полностью загружены на уровень или регион (например, при загрузке сохраненной игры).
Исправлен бесконечный цикл выхода из боя и входа в него, когда вы единственный игровой персонаж в бою и у вас есть условие, влияющее на то, считают ли вас NPC мишенью (например, симулирование смерти).
Исправлена ошибка, блокирующая перемещение второго игрока с разделенным экраном до тех пор, пока он не откроет пользовательский интерфейс после отключения и повторного подключения.
Исправлено, что значение навыка не обновлялось при создании персонажа.
Исправлен сбой при переключении между контроллером и клавиатурой и мышью сразу после завершения создания персонажа.
Исправлен сбой, при котором предмет уничтожался, когда NPC пытался его подобрать.
Исправлено множество случаев, когда вы не могли выбрать параметры диалога.
Исправлена ошибка, из-за которой вы не могли инициировать диалоги.
Исправлен сбой графического процессора.
Исправлен потенциальный сбой в многопользовательской игре, когда ведущий запускал сцену с Nightsong после победы над Balthazar, а клиент управлял Shadowheart.
Исправлен случайный сбой при загрузке сохраненной игры, созданной после освобождения Найтсонг и выхода из Царства Теней.
Исправлен блокиратор, препятствующий прохождению Второго акта из-за того, что Shadowheart неправильно покидал вечеринку.
Разграбление трупа Истинной Души Нера после того, как он был подобран, больше не приведет к зависанию игры.
БОЙ И БАЛАНС
Через действия
Когда персонаж использует атаку дальнего боя навскидку, ловкость больше не добавляется к урону. Теперь она соответствует атакам ближнего боя навскидку.
Ярость больше нельзя использовать, находясь под воздействием Спокойных Эмоций.
Перчатки Spellmight теперь работают только с заклинаниями, у которых есть броски атаки.
Ношение кольчуги масштаба Юань-Ти при мастерстве владения средней броней больше не увеличивает бонус к ловкости AC до 3.
Cloudkill, повышенный до 6-го уровня, больше не стоит слота заклинаний 5-го уровня.
Обновлена мультиатака Элементаля Грязи, теперь он наносит только сокрушающий урон. Его мультиатака также теперь может быть нацелена только на грязных существ или существ, стоящих на поверхности грязи.
Мультиатака Элементаля Земли теперь наносит невооруженный урон при второй атаке.
Улучшен искусственный интеллект Flame Blade.
Исправлено заклинание теневой телепортации мизелса, также телепортирующее призыв целевого персонажа.
Зажигающая искра Рафаэля теперь требует от своей цели выполнения спасброса на ловкость. Она также теперь наносит больше урона и по-прежнему наносит половину урона при успешном спасении.
Исправлены условия охлаждения костей и гниения мумий, не блокирующие регенерацию HP у нежити.
Исправлена скрытая атака, применяемая к заклинаниям в определенных ситуациях.
Стоимость Hail of Thorns теперь повышена.
Действие "Свергнуть большой народ", разблокированное в игре Balduran's Giantslayer, теперь можно использовать против существ любого размера. Дополнительный урон и положение Лежа будут, однако, применяться только к Крупным или гигантским существам.
Скорректирована цена на Капюшон Плетения и Обруч Внутреннего Смятения.
Увеличена цена свитка Истинного воскрешения.
Персонажи, у которых количество способностей уменьшено до 0 из-за определенного условия (например, Поглощенный интеллект), теперь будут постоянно умирать.
Исправлен неправильный бонус к урону, который давали рога шлема берсеркера. Теперь он дает бонус к урону от некроза +2.
Условие блайндов для "Аспект зверя: Шимпанзе" больше не будет выпадать в начале хода цели.
Исправлена ошибка, из-за которой скопившиеся враги пропускали свой ход, если условие Тире не было удалено.
Исправлено, что заклинание "пожиратель разума доминирует над человеком" считалось колдовством.
Дикие фигуры Мирмидона для друидов Круга Луны теперь имеют сопротивление урону, соответствующее их элементальному типу.
Действие "Шквал ударов: толчок" монахов Открытой руки теперь наносит урон от падения целям, столкнутым с уступов.
Скорректирован радиус урона от действия "Взрыв смерти", наносимого мефитами, вызванными с помощью заклинания Младшего элементаля.
Урон от "Ярости варваров: Сердце тигра" теперь увеличивается до 3 на более высоких уровнях, как и предполагалось.
Атаки на не враждебных (но не союзных) существ теперь будут поддерживать ярость.
Исправлено, что близлежащие мирные жители вступали в бой, если вы крали предметы во время боя.
Взятие оружия у разоруженных персонажей в бою больше не будет считаться преступлением. Также теперь вы можете использовать принадлежащие вам предметы в бою даже рядом с персонажами, которые не участвуют в бою.
Исправлено, что NPC иногда слишком долго шли в бой из-за попыток занять недостижимую позицию.
Если вы уроните свое оружие в бою, вашим союзникам теперь следует знать, что лучше не поднимать его самим, пока у вас не появится такая возможность.
Защита от зла и Добра теперь должна защищать вас от ауры страха минлокса, и эта аура исчезнет, если минлок будет нокаутирован.
Повторный запуск критического сбоя заклинания, имеющего спасбросок, больше не приведет к нанесению заклинанием критического удара.
Исправлено, что ваш модификатор ловкости добавлялся к урону дальнего боя, наносимому навскидку, прежде чем вы получите навык двойного владения.
Исправлено, что враги настолько переоценивали условия ослепления, что иногда просто сдавались и пропускали свой ход.
Мирмидоны Земли и Мирмидоны Огня больше не будут терять Грязь из-за Металла и Жертвоприношение Мирмидона соответственно при выполнении других действий, таких как Расцепление.
Исправлено, что ведьма имела неправильные значения AC и атрибутов, находясь в одной из своих полиморфных форм.
Акт I
Исправлено, что гоблины иногда бездействовали во время боя и неправильно использовали порталы (например, норы в лагере гоблинов).
Исправлено, что интеллект Комочка был выше, чем предполагалось. Тем не менее, он остается гурманом.
Теперь Польма будет правильно использовать свое заклинание "Бросать камень" против персонажей на возвышенностях.
Исправлено, что некоторые оживленные Гехом Коулом трупы не вступали в бой, если находились слишком далеко.
Исправлена ошибка, из-за которой выбор атаки на Гех-гол через диалог не делал его постоянно враждебным.
Исправлено Временное враждебное состояние для трупов, которых оживлял Гех Коул.
Прислужники Споры, поднятые перенасыщением, теперь заблокировали заклинания.
Добавлены 2 анимированных доспеха для боя с Бернардом в режиме тактика.
Акт II
Исправлено, что варвар в том же испытании не мог использовать свою способность "Ярость". Также добавлены некоторые пассивы, которые должны были быть у него.
Исправлено, что Лица не вступали в бой, если вы нажимали кнопку Атаки в диалоге с Джерринготом Тормом.
Исправлена ошибка, из-за которой Визажи удивлялись, если вы нападали на Джеррингот Торм, и они телепортировались к ней.
Исправлено, что Тучная ярость Плоти не приводила его в неистовство, если поблизости не было персонажей или предметов.
Исправлено, что Плоть не впадала в неистовство при получении половины урона от успешного сохранения заклинания.
Исправлено отсутствие у Апостола Миркула нескольких иммунитетов, связанных с кровотечением, которые типичны для другой нежити.
Исправлено, что Джеррингот Торм удаляла некоторые негативные условия, когда теряла одну из своих частей брони.
Некромиты больше не будут пытаться предложить себя Апостолу Миркула, если он не сможет использовать свое заклинание " Поглоти верного".
Во время атак юстициариев в the Gauntlet of Shar, если вы станете невидимым и юстициарии не смогут вас найти, они перестанут постоянно вступать в бой и покидать его.
Исправлено, что бой с тайными турелями в Тайной башне не заканчивался, если вы использовали Боевой рог Лумпа для вызова огров, а затем количество турелей уменьшалось до 0 HP.
Акт III
Казадор теперь обладает легендарным Сопротивлением в режиме тактика, а не в режиме Исследователя или Сбалансированного.
Исправлено, что не все Настроенные кристаллы прикрывали от Ansur's Stormheart Nova.
Добавлено условие, уточняющее, когда вы окажетесь в зоне досягаемости новы "Штормовое сердце Ансура".
Исправлено, что Ансур иногда необъяснимым образом умирал в пропастях.
Некромиты, появившиеся из Оболочек Скелетов в битве с Кетериком, теперь вступят в бой, как и ожидалось.
Спасброски Истребительницы теперь динамичны. Истребительница теперь также получает дополнительные атаки как часть формы.
Исправлена ошибка, из-за которой Зритель мог уходить в пол во время боя во внутреннем дворе Высокого зала.
У Дрибблза теперь раскраска лица как у клоуна. У него больше нет пассива Бесстрашного.
Заменено заклинание Удержания человека Виолы на Отвратительный смех.
Удалено заклинание "Пьяный вдох" с джинна в цирке.
Джинн в цирке теперь может вызывать Элементаля Воздуха.
Кусачий приятель будет чаще выть и моргать в бою.
Вместо дубины и щита Рион получил ятаганы.
Для Рион создан собственный Огненный клинок, чтобы ей не приходилось каждый ход создавать новый.
Дал Рион соответствующий Круг Лунных пассивов для ее дикой формы Мирмидона.
Исправлено, что Нечестивые убийцы Баала не использовали нужные способности.
В режиме исследователя Рафаэль теперь наносит 3d6 силового урона каждому Столбу Душ, когда использует "Поглощать души".
Действие по умолчанию при нажатии на Астариона, когда он захвачен Казадором, теперь называется " Помощь".
Исправлен вызов Астариона, сражающегося на стороне Казадора, когда вы начинаете бой с Казадором и Астарион попадает в плен.
Исправлены вредные условия для появления вампиров, которые тикали в режиме реального времени во время ритуала Казадора. Теперь они тикают один раз за боевой ход.
Исправлена ошибка, из-за которой порождение вампира, покидая Ритуальную комнату, могло пройти по опасной поверхности, оставшейся после боя с Казадором, и стать враждебным по отношению к вам.
Казадор теперь вызывает вторую волну летучих мышей во время 6-го боевого раунда, а не 5-го.
Исправлено, что Казадор иногда использовал неправильное заклинание прыжка, находясь в форме Тумана.
Вознесенный Казадор теперь получает постоянное Легендарное Сопротивление.
Увеличен урон и сила заклинаний Огненного шторма Ролана и Огненного шторма Лорроакана.
Исправлена ошибка, из-за которой Хоуп не могла использовать заклинания, которые она должна была использовать.
Внесено несколько изменений в битву с боссом Орином:
Количество "Неудержимых" теперь составляет максимум 12 вместо 10.
Кровавые скелеты сильнее и имеют больше HP.
Ловкость формы Орина-Убийцы увеличена на 4 и удалено + 2 AC, которое она давала.
"Да начнется бойня" The Slayer теперь является экшеном.
Дал хулигану немного золота.
Исправлено боевое поведение дэва, которое появляется, если вы безобразничаете в Скинии Штормового берега. Также он стал сильнее.
Unbreakable Will of the Netherbrain больше не будет воспроизводить анимацию получения урона, если атака пройдет мимо него.
Амелиссан, Сендай и Илласера теперь будут использовать разные стили атаки после смерти Саревока.
Исправлена ошибка, из-за которой бой на вершине Netherbrain не отбирался должным образом, если члены вашей группы оставались позади перед порталом.
Критический урон от удара Slayer теперь действует на игроков более высокого уровня.
Исправлено, что управляемый Стальной Наблюдатель в эндшпиле не мог использовать одно из своих заклинаний.
Водные мирмидоны Ансура теперь также должны быть способны исцелять его.
Улучшено состояние нескольких союзников в эндшпиле:
Исправлено, что Арфисты использовали только 1 атаку за раунд, несмотря на наличие дополнительной атаки.
Увеличены HP арфистов и добавлен пассивный навык стрельбы из лука.
У охотников на Гу теперь есть бафф "Эликсир злобности" и бафф " Дальнобойщик".
У когорты Флоррика есть бафф "Эликсир героизма".
У адептов Тени Несущего ночь есть различные жреческие баффы.
Увеличены HP бронированного Совоноса.
Увеличил здоровье Мизоры и дал ей пассивное сопротивление магии.
Заклинание, разблокированное Mol 's boon, теперь сильнее.
Переработаны характеристики всех шарранов в Доме Скорби, чтобы у них были все правильные расовые характеристики.
Исправлена возможность участия в бою Окаменевших Должников и Хоуп, закованных в цепи.
Исправлено, что Ролан не использовал свои уникальные заклинания в Акте III.
Улучшил Клауса в цирке, чтобы у него были соответствующие заклинания и характеристики для колдуна 8 уровня.
Обновлен уровень, школа заклинаний и способность сохранения для заклинания Хоуп "Отмена статуса гостя".
Казадор теперь обладает легендарным Сопротивлением в режиме тактика.
Увеличена дальность прицеливания Казадора до заданной.
Казадор теперь имеет возможность превращаться в стаю летучих мышей, чтобы передвигаться быстрее.
Казадор больше не сможет использовать Attack of Opportunity, находясь в форме Тумана.
Дальнобойщику Баала уменьшено зрение до 30 метров.
У Тубина теперь больше слотов для заклинаний и полезных заклинаний, так что у него меньше шансов постоянно умирать.
Исправлено, что щупальца Нижнего Мозга не были защищены от Прона.
Добавлена визуальная обратная связь, чтобы уточнить область, на которую может нацелиться Дальнобойщик Баала с помощью своего ритуала.
Гончий мастер Пол и его собаки получили новую функцию маскировки охотника в режиме тактика.
У гончего Пола теперь есть функция оповещения в режиме тактика.
У призрачных собак теперь есть функция уклонения в режиме тактика.
Теперь NPC будут уделять должное внимание зоне самоуничтожения Стальных Наблюдателей и держаться подальше от нее.
Теперь "Вуаль странности" тети Этель можно использовать только один раз в финальной битве.
в спойлер убери пожалуйста
Убрал в спойлер
Взяли сделали норм игру,после нее теперь другие вообще не заходят.
До вчерашнего дня всё было супер, 80 часов, третий акт, играю по паре часов в день, игра пушка бомба и т.д. зацепила, но после патча 3 акт это ад, задержки, баги, пропадают анимации, глючат катсцены, фризы, полный набор в общем, надеюсь исправят, начинает вымораживать. Играю на пс5, такое чувство, что сломали больше чем починили, а жаль, ждал патч чуть ли не каждый день:(
Только что вышел новый фикс какой то на 5.7 мегабайт.
Помогите пожалуйста! После патча обновление 90 гб из-за чего так?
Дождёмся когда 10 000 будет, тогда и по новой проходить можно. Глядишь физику тела к тому времени подгноят. А компаньонов, и без мочалки помыть можно.
У меня после этого патча сломался Китрак. После разговора с Рафаилом стоит на месте, при попытке говорит: пойдем в бар говорить и никуда не идет сука.
Короче пацаны как обчно с лорианами, играть начинаем через год, когда будет дефинит идишн
А там есть исправление для карманной кражи, когда при реальном требовании проверки на 30, например, указывается 17?
Тут начали Редов с Ларинами сравнивать - их игры. Вы вообще границы определяете? Сравнивать эти две игры, то же самое, что сравнить слона и страуса. Мало того, возвышать одну игру, за счет унижения другой - не корректно и глупо.
А если вам так прет, то эти две игры как сестры близняшки. Да! Обе игры сделаны по настолке. Одну три года до ума доводили, другая три года в бете болталась. Что ту, что эту патчат без передыху. Что в той, что в этой ГГ ни рыба, ни мясо. У одного чип в бошке, у другого глист. Одному максимум две недели до встречи с ангелами, другому неделя. Одного от энграмы штырит, другого глист изменят и его трясет. В обеих играх ГГ постоянно в поисках как не сдохнуть - на этом и построены сюжеты... и т.д. и т.п.
Прекратите страдать ..., каждому свое. А то что получается, скажи что-то не так про БГ - хейтер, желчный. А когда БГподобные срут поносом на другие игры и их фанатов - это мнение и справедливая критика. Нет, господа - это цинизм и тупость.
БОГИ))) Под новый год куплю и поддержу
Давно пора было купить эту святую игру👍 Сейчас прохожу её по второму кругу!
Короче, абсолютно новая игра, хорошо что я не успел пройти дальше 1го акта. Надо заново начинать, либо еще ждать, пока допилят )))
я пока забил и жду, доделают весь акт может и длц запихнут кто знает, рпг это та игра где надо играть не раньше чем через год) а пока можно пройти в кривого робокопа и вейка
Игра готова,уверяли Лариан,поэтому мы даже перенесли её на месяц раньше.По итогу ноябрь и игра до сих пор патчится здоровенными патчами,включающими по тысяче исправлений всяких багов и тд.Причём некоторые до сих пор не починены,лично у меня Гейл до сих пор ноет в прохождениях что я отписал в контракте Корону Рафаилу,хотя я только из тюрьмы выбраться успеваю,и даже ещё с Рафаилом на тот момент не встречаюсь.
Вот тоже самое. И даже если поговорить с Рафаилом и отказать ему, то всё равно ноет.
Наконец сегодня закончил прохождение. Пока перепроходить не хочется и так почти через силу проходил, из-за пошаговой боевки очень скучно, не хватает экшена. А в плане сюжета - тоже неплохо, но и восторга не вызывает, в том же Пасфайндере было куда масштабнее и эпичнее.
Игра вытягивает немного за счет кат-сцен и кинематографичных диалогов, но и то, диалоги поставлены слишком театрально.
Еще разочаровало что играл за Драконида, а никто в игре на это никак не реагировал. Помню в РД на полуэльфа и то иногда обращали внимание на расу.
А где можно найти файл с патчем, если играешь на пиратке?
Заново скачивать
нигде не выкладывают новый патч, даже торрент
Игру заново скачать, пропатченную уже.
в этом и прикол, патч везде пишет и лежит обновление статьи
старой версии
Значит жди, пока выложат пропатченную игру.
Как про этот кал напишут ! Так вылезают откуда то сони бои и восхваляют её . Сони бои мы таких игра на пекарни кучу уже отыграли нам они уже не заходят. Ну а вам да норм . Хвати уже хейтить другие игры а эту тут привозносить . Норм игра коих уже было десятки на пекарне . Но народ прав три года и не фига не сделать , это просто шляпа .
Опять торрент перекачивать, так пока до игры руки и не дошли, постоянно на потом откладываю, в декабре думаю начну проходить)
Такие игры покупать надо, а не на торрентах перекачивать.
Круто. С нетерпением жду когда этот ранний доступ 2.0 закончится.
на редкость больное и отбитое отродье. Как там поживает смута, которую ты хочешь прикупить "для поддежки отечественного?" Она законченной выйдет, да? Клоун позорный) ору с таких мусорок, которые когда игра получает патчи кудахчут о "раннем доступе". Значит когда игра имеет баги И Не патчится, значит она готова? Фанатка Тодда Говарда, у того такая же логика "это просто работает".
UPD "Жду. С удовольствием перепройду, особенно с модом на зелёную пустошь и кучей других." Твои слова о фаллоут 4? Позорище никчемное, фалоут готовым вышел, да? Веь разрабы его выпустили "отполированным" сделав всего пару патчей (%20 багов, остльные 80 пытаются чинить модеры). Как же так, почему готовую игру спустя 8 лет все еще чинят? Промытые мозги фанатика беседки видно за версту "на игру не выходят патчи, значит она готова". А оставшиеся 100500 багов, это авторская задумка.
да хоть 5-й патч, вся концепция игры и антураж это кал
Ох и хейтеры:D Чего так игра вас бесит? не нравится что игру так хорошо приняли, а например старфилд не очень?
Любитель спортивных симуляторов нарисовался со своим "важным" мнением))
Просто твоё ведро её не тянет🤣
Ой посмотрите, диванного критика прорвало.🤣
Надеюсь пофиксили огромное количество багов и абсурдных недоработок, буквально позавчера скипнул игру до лучших времён, ни в одной игре я не встречал столько багов и особенно недоработок. Киберпанк захаяли за баги, а Балду схавали, причём целиком.
Upd: Ничего они не пофиксили из значительного, по крайне мере с тем трешем с которым я столкнулся
Гамно твой Киберпук прост. А БГ 3 - шедевр.
Прошёл игру ещё на релизе и никаких багов не встретил. Разве что просадки в 3 акте.
для тебя шедевр ! А для кого овно . Ну не зашла она многим эта БГ . Унылая она .
Если ты думаешь что я выдумал, я могу столько конкретики выдать, но боюсь придётся писать слишком много текста, но я написал кратко, игру портит тонна багов и недоработок, причём такие тупые недоработки что пздц, похоже 7 лет они потратили на разные концовки, а на базовые вещи просто забили, ибо ни в одной игре я не видел настолько непроработанные квесты и многие моменты. И почему на этом сайте дизят любое мнение если это мнение не "Облизывание игры ОТ и ДО". А то что в игре тонна багов и недоработок подтверждают патчи, которые фиксят сотни/тысячи багов. По факту сейчас ранний доступ 2.0.
Сама игра хороша, твёрдый средняк, но из-за багов, игра превращается в ролевой мусор, лично я отложил прохождение на годик другой, когда всё исправят, ибо за 1 только акт я столкнулся с кучей квестовых багов и недоработок которые ставят крест на ролевой составляющей игры.