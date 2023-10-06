Baldur's Gate 3 получила девятый хотфикс с различными исправлениями и возможностью изменить имя персонажа

Спустя всего три дня после последнего хотфикса для Baldur's Gate 3 вышел патч под номером девять, устраняющий многочисленные ошибки, проблемы и сбои.
С выходом этого патча вы можете изменять облик наемников через Волшебное зеркало, но будут действовать те же ограничения, что и при редактировании. Кроме того, теперь вы можете изменить имя своего персонажа через Волшебное зеркало.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.
Насколько же тебе все равно на то, чем ты занимаешься, чел. Просто вбросил недостатейку, поленившись перевести хотя бы с помощью гугла, и дальше побежал пылесосить по интернету инфоповоды.
Сообщите там, добавили fsr 2.0 или нет.
Надеюсь оптимизацию 3 акта допилят.
Зачем? Свинке лучше возьмет пример с Тодда и посоветует тебе обновить ПК.
Там её каждый патч пилят, но я что то сомневаюсь что ту же сцену коронации горташа реально оптимизировать с учётом толпы что там стоит.
Опять патчи, фиксы... Кароч... Я лучше подожду Baldur's Gate 3 Definitive Edition, типа того...
Мне комфортей играть в игру, которую хорошенько довели до ума, а не во время процесса что-то там исправлять.