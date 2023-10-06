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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 7 659 оценок

Baldur's Gate 3 получила девятый хотфикс с различными исправлениями и возможностью изменить имя персонажа

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butcher69
Новости

Спустя всего три дня после последнего хотфикса для Baldur's Gate 3 вышел патч под номером девять, устраняющий многочисленные ошибки, проблемы и сбои.

С выходом этого патча вы можете изменять облик наемников через Волшебное зеркало, но будут действовать те же ограничения, что и при редактировании. Кроме того, теперь вы можете изменить имя своего персонажа через Волшебное зеркало.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Насколько же тебе все равно на то, чем ты занимаешься, чел. Просто вбросил недостатейку, поленившись перевести хотя бы с помощью гугла, и дальше побежал пылесосить по интернету инфоповоды.

10
Molot343

Сообщите там, добавили fsr 2.0 или нет.

1
TRADS80

Надеюсь оптимизацию 3 акта допилят.

-1
AndralStormborn

Зачем? Свинке лучше возьмет пример с Тодда и посоветует тебе обновить ПК.

-2
ТентаклЪ

Там её каждый патч пилят, но я что то сомневаюсь что ту же сцену коронации горташа реально оптимизировать с учётом толпы что там стоит.

0
Xstranger

Опять патчи, фиксы... Кароч... Я лучше подожду Baldur's Gate 3 Definitive Edition, типа того...

Мне комфортей играть в игру, которую хорошенько довели до ума, а не во время процесса что-то там исправлять.

-1