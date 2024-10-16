Baldur's Gate 3 получила хотфикс, исправляющий несколько багов и проблемы в работе менеджера модификаций

Baldur’s Gate 3 получила 28-й хотфикс, который теперь доступен на всех платформах. Разработчики отмечают, что это небольшое обновление, направленное на устранение багов, сбоев и улучшение работы менеджера модификаций. Поддержка модов была добавлена в игре в крупном седьмом патче, а свежий хотфикс решил проблему с прогрузкой модов после их активации или деактивации.

На консолях теперь при загрузке сохранения с проблемными модами не будет повторного запроса на их загрузку или удаление, если это уже выполнено. Также на PlayStation 5 кнопка "продолжить" не запустит игру, если возникла ошибка с модификациями.

В менеджере модов была исправлена проблема, из-за которой список не открывался на PC при управлении контроллером. Улучшен интерфейс менеджера, включая работу полосы прокрутки, а время загрузки при большом количестве модов стало меньше.

Кроме того, исправлены баги, связанные с игрой без модов. Например, теперь нельзя перенести легендарные действия из режима Доблести в стандартное прохождение, а ошибка с моделями персонажей при торговле через контроллеры также устранена. Полный список изменений можно найти вот здесь.