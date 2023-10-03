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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 548 оценок

Baldur's Gate 3 получила хотфикс под номером восемь, который устраняет несколько сбоев и проблем

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butcher69
Новости

Сегодня компания Larian Studios выпустила хотфикс под номером восемь для Baldur's Gate 3. Хотфиксы, в отличие от патчей, направлены на устранение сбоев и ошибок. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь, а ниже представлена лишь часть из них:

  • Исправлена ошибка в Vulkan, приводившая к сбоям.
  • Исправлена визуальная проблема с генерацией объемного тумана и материалов.
  • Исправлена проблема с созданием недействительных сохранений.

Larian Studios также выпустила три крупных обновления Baldur's Gate 3 с момента запуска в начале августа. В последнем из них добавлена официальная поддержка Mac и возможность изменять внешность персонажа с помощью Волшебного зеркала, хотя и с некоторыми ограничениями (нельзя изменить тип тела, расу или подрасу).

33
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
MrVACUUMM

Это называется "поддержка игры " , респект .

А что там с "великим" старфилдом , а ничего , купи новый комп и следи за обновами у мододелов .

24
IndecisiveBeast

старфилд уже признали провалом, притом полным

6
Alcoza1cer IndecisiveBeast

Кто признал?)

-2
FlowingNekton

Когда давно прошел, а они продолжают выпускать патчи. Если ниче не ломанут после Киберпанка перепройду на другую концовку (найду молот Орфея у дьявола)

0
Авраам Линкольн

Это называется "починка кривого овна" с помощью десятка патчей. Вот раньше, в старые добрые, игру выпускали без багов и оптимизированную и самое главное, БЕЗ ПАТЧЕЙ. Сейчас же, выпускают какой-нибудь забагованный Гендербаг 2077 или кривую Балду Гея 3 и чинят, чинят, чинят. Как говорится - одно лечат, а другое калечат!

-10
Neverwatch

Это называется имитация деятельности и песдеж вам, л0шью, купившему это. Ибо как лагал 3-ий акт, так и лагает. Или надо комп мощнее? хД

-8
Modnov

Ура, наконец-то пофиксили вулкан и туман? Ноу вей, надеюсь пойдет по маслу.

0
Low Rider944

у меня пропала ошибка Lost Device

0
-zotik-

на предыдущем патче у меня было 2 вылета, даже в раннем не было, единственные 2 бага за 150ч) надеюсь это починили, а то я на 2й заход хочу пойти

0
TRADS80

Прохождение 150 часов заняло?

0
-zotik- TRADS80

70-80, остальное + ранний

0
Futurra

А квест со спавном крыс в храме шар до сих пор сломан

0
-zotik-

почему? я его 3 раза проходил норм всё было, правда один раз непися убил раньше чем он появляется аое атакой на последней волне

1
Low Rider944

все равно сильно загруженных локациях на вулкане вылеты

0
IndecisiveBeast

уважают игроков и русских, респект! этих прокормим

-1
AntonToxa

Причем здесь русские ?

2
IndecisiveBeast AntonToxa

продают в стиме русским!

5
Аляска-НЕ-наш IndecisiveBeast

Это прям достижение, ничего себе!))))

0