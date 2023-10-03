Baldur's Gate 3 получила хотфикс под номером восемь, который устраняет несколько сбоев и проблем

Сегодня компания Larian Studios выпустила хотфикс под номером восемь для Baldur's Gate 3. Хотфиксы, в отличие от патчей, направлены на устранение сбоев и ошибок. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь, а ниже представлена лишь часть из них:
- Исправлена ошибка в Vulkan, приводившая к сбоям.
- Исправлена визуальная проблема с генерацией объемного тумана и материалов.
- Исправлена проблема с созданием недействительных сохранений.
Larian Studios также выпустила три крупных обновления Baldur's Gate 3 с момента запуска в начале августа. В последнем из них добавлена официальная поддержка Mac и возможность изменять внешность персонажа с помощью Волшебного зеркала, хотя и с некоторыми ограничениями (нельзя изменить тип тела, расу или подрасу).
Это называется "поддержка игры " , респект .
А что там с "великим" старфилдом , а ничего , купи новый комп и следи за обновами у мододелов .
старфилд уже признали провалом, притом полным
Кто признал?)
Когда давно прошел, а они продолжают выпускать патчи. Если ниче не ломанут после Киберпанка перепройду на другую концовку (найду молот Орфея у дьявола)
Это называется "починка кривого овна" с помощью десятка патчей. Вот раньше, в старые добрые, игру выпускали без багов и оптимизированную и самое главное, БЕЗ ПАТЧЕЙ. Сейчас же, выпускают какой-нибудь забагованный Гендербаг 2077 или кривую Балду Гея 3 и чинят, чинят, чинят. Как говорится - одно лечат, а другое калечат!
Это называется имитация деятельности и песдеж вам, л0шью, купившему это. Ибо как лагал 3-ий акт, так и лагает. Или надо комп мощнее? хД
Ура, наконец-то пофиксили вулкан и туман? Ноу вей, надеюсь пойдет по маслу.
у меня пропала ошибка Lost Device
на предыдущем патче у меня было 2 вылета, даже в раннем не было, единственные 2 бага за 150ч) надеюсь это починили, а то я на 2й заход хочу пойти
Прохождение 150 часов заняло?
70-80, остальное + ранний
А квест со спавном крыс в храме шар до сих пор сломан
почему? я его 3 раза проходил норм всё было, правда один раз непися убил раньше чем он появляется аое атакой на последней волне
все равно сильно загруженных локациях на вулкане вылеты
уважают игроков и русских, респект! этих прокормим
Причем здесь русские ?
продают в стиме русским!
Это прям достижение, ничего себе!))))