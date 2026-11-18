Для Baldur’s Gate 3 вышла версия 2.1.0 неофициального русского дубляжа от NeuroDubStudio. Несмотря на относительно небольшой номер обновления, авторы называют его одним из самых масштабных этапов работы над проектом. Команда учла отзывы игроков, исправила проблемы с голосами и произношением, заново адаптировала весь текст игры и расширила совместимость с модификациями.

Одним из главных направлений стала стабильность озвучки. Разработчики исправили скачки тембра, из-за которых один и тот же персонаж мог неожиданно менять мужской голос на женский. Также улучшили перенос особенностей оригинального исполнения и постарались вернуть эмоциональную подачу репликам. Исключение составляют ситуации, в которых изменение голоса предусмотрено самим оригиналом: например, крики, шёпот и намеренные искажения.

Серьёзно переработали и синхронизацию. Теперь при расчёте продолжительности фраз учитываются паузы и тишина, благодаря чему русская озвучка должна точнее попадать в темп оригинальных диалогов. Дополнительно команда улучшила произношение, расстановку ударений, работу с буквой «ё», числами и датами. Отдельное внимание уделили дикции: проблемные записи с проглоченными звуками, словами и окончаниями прошли повторную генерацию и отбор.

Однако изменения затронули не только голоса. По словам авторов, через полную переработку и сверку с английским оригиналом прошёл весь игровой текст. При этом удачные формулировки официальной русской локализации сохранили. Исправили обращения с учётом пола говорящего и адресата, а для неоднозначных случаев подобрали нейтральные варианты. Некоторые общие строки субтитров также разделили, чтобы текст соответствовал конкретной озвученной реплике.

Кроме того, команда восстановила шутки, особенности речи персонажей, запинки, заикания и намеренные обрывы фраз, которые присутствовали в оригинале, но не были переданы в официальном переводе. Уровень ненормативной лексики тоже привели в соответствие с английской версией. Исправили обработку заклинаний, латыни и вымышленных языков, а также вернули ранее пропущенные озвучиваемые реплики.

Наконец, версия 2.1.0 добавляет полную русскую озвучку для мода Early Access Scenes Restored. Это позволит услышать переведённые голоса и в восстановленных сценах ранних версий игры.

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