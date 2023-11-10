Baldur's Gate 3 получила награду "За лучший сюжет" на церемонии Golden Joystick Awards 2023.

Baldur's Gate 3 - это одна из лучших игр этого года, в которой сотни часов тщательно проработанного повествования, основанного на мире Dungeons & Dragons. Об этом свидетельствуют игры, которые она обошла, чтобы завоевать этот титул. Полный список номинантов Golden Joystick Awards 2023 приведен ниже:

Baldur's Gate 3 (победитель)

The Cosmic Wheel Sisterhood

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Oxenfree 2: Lost Signals

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Star Wars Jedi: Survivor

Это хороший набор мастер-класса по написанию историй, но ни один из этих номинантов не сравнится с Baldur's Gate 3 по масштабам. Где бы вы ни находились на диаграмме соответствия, от законного добра до хаотического зла, разработчик Larian Studios написал историю, которая постарается поддержать любой ваш выбор. В Baldur's Gate 3 вас ждут великолепные побочные квесты, живущие вдали от проторенных дорог, и части игры, которые увидит лишь малый процент игроков, - все это было проработано с той же тщательностью и вниманием, что и главный путь.

Это может стать началом большого вечера для Larian Studios - сама Baldur's Gate номинирована на пять наград, дополнительные номинации для исполнителя роли Астариона в категории "Лучший исполнитель второго плана", а также для самой Larian в номинации "Студия года". Это может стать феноменальной ночью для игры, которая стала феноменом сама по себе.