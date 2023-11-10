Baldur's Gate 3 получила награду "За лучший сюжет" на церемонии Golden Joystick Awards 2023.
Baldur's Gate 3 - это одна из лучших игр этого года, в которой сотни часов тщательно проработанного повествования, основанного на мире Dungeons & Dragons. Об этом свидетельствуют игры, которые она обошла, чтобы завоевать этот титул. Полный список номинантов Golden Joystick Awards 2023 приведен ниже:
- Baldur's Gate 3 (победитель)
- The Cosmic Wheel Sisterhood
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Oxenfree 2: Lost Signals
- Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo
- Star Wars Jedi: Survivor
Это хороший набор мастер-класса по написанию историй, но ни один из этих номинантов не сравнится с Baldur's Gate 3 по масштабам. Где бы вы ни находились на диаграмме соответствия, от законного добра до хаотического зла, разработчик Larian Studios написал историю, которая постарается поддержать любой ваш выбор. В Baldur's Gate 3 вас ждут великолепные побочные квесты, живущие вдали от проторенных дорог, и части игры, которые увидит лишь малый процент игроков, - все это было проработано с той же тщательностью и вниманием, что и главный путь.
Это может стать началом большого вечера для Larian Studios - сама Baldur's Gate номинирована на пять наград, дополнительные номинации для исполнителя роли Астариона в категории "Лучший исполнитель второго плана", а также для самой Larian в номинации "Студия года". Это может стать феноменальной ночью для игры, которая стала феноменом сама по себе.
такие себе там были конкуренты. тк сам сюжет в бг3 слабый
Ну, если сравнивать с другими српг, например Пасфайндером - то да, но если брать только этот год, то вполне сойдет на номинанта.
В Armored Core 6, кстати, вроде поначалу было скучновато в плане сюжета, но постепенно проникся, хоть он и не сразу раскрывается, он вообще как-бы не большой, но подача хорошая.
Ну ладно, я согласен что эта игра лучшая в ЭТОМ году, но лучший сюжет?
Вы чё, угораете?
Абсолютно предсказуемый, примитивный и по-сути однообразный - это лучший сюжет?
Вы чё? Совсем еба*нулись?
Ну вот реально, с какого перепугу тут лучший сюжет?
Может ещё дадим приз за самых красивых женских героинь?
Да и то, награда за героинь будет и то куда логичнее.
Какой же бред
Ну сюжет это не просто основная сюжетная линия, его вариативность прекрасные квесты спутников (квест Шэдоухарт вообще прекрасен), дополнительные квесты вписанные в сюжет и являются его частью. Насчёт женских персонажей, да я считаю Шэдоухарт самым красивым женским персонажем в этом году уж точно, а тебе неужели какая-то "красавица" из starfield приглянулась?
Как то номинантов мало
игра действительно получилась прекрасной
Толерастия года.
+
Искренне поздравляю, одна из лучших игр в истории получила заслуженное, уверен будет много наград, в том числе игра года, так держать Larian.
Ну такое, длц киберпанка интересней было
я так и не понял про что там сюжет был. какой то мужик бессмертный в душном акте потом смертный стал когда храм щадовхарт чекнул, пацаны в зомби превышается и тебя мочат когда отстают и в тени застревают. гаитянки яйцо снесли покрал, себе оставил. реликвия к руке прилипла кк банный лист не отцепляется. в голове живут иллитиды, весь мозг мне съели и хотят чтоб спасли мир кубик кидаешь на убеждение. очень злое зло.
надо на ютубе похудение посмотреть. покруче чем в элден ринг сюжет наверно.
но наверно я согласен сюжет года. может только ассасин лучше из крутых игор а может то и нет.
тебе в реале глисты мозг просто съели вот и не понял ничего
"Лучший сюжет" пхахахахахахахахахахахаха, ой не могу, пхахахахахахахаха, лол, кек, " в которой сотни часов тщательно проработанного повествования" - ОРУ, просто остановите мой ОР, это пхахахаха. Нет, я могу еще понять награду за, допустим гейплей, но сюжет? ЛАЛ, ШТА? Фух, спасибо что дали поржать. "а также для самой Larian в номинации "Студия года"" Ну....какой год, такая и студия. Кек. П.зы. Петушки лариан, сделайте и себе и мне одолжение - игнорьте сей коммент.
попей таблетки
Ваши предложения, кто другой?
Ну, он конечно выразился немного грубо и психовано, но в принципе он сказал правду - давать этой игре награда за лучший сюжет, всё равно, чтобы дать Гитлеру награду - самый добрый и безобидный человек в мире.
Балдурс безусловно лучшая игра года, но сюжет там очень слабый, даже за слишком
Иди нахрен. Подойдет?