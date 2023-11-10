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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 766 оценок

Baldur's Gate 3 получила награду за лучший сюжет на церемонии Golden Joystick Awards 2023

butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 получила награду "За лучший сюжет" на церемонии Golden Joystick Awards 2023.

Baldur's Gate 3 - это одна из лучших игр этого года, в которой сотни часов тщательно проработанного повествования, основанного на мире Dungeons & Dragons. Об этом свидетельствуют игры, которые она обошла, чтобы завоевать этот титул. Полный список номинантов Golden Joystick Awards 2023 приведен ниже:

  • Baldur's Gate 3 (победитель)
  • The Cosmic Wheel Sisterhood
  • Armored Core 6: Fires of Rubicon
  • Oxenfree 2: Lost Signals
  • Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo
  • Star Wars Jedi: Survivor

Это хороший набор мастер-класса по написанию историй, но ни один из этих номинантов не сравнится с Baldur's Gate 3 по масштабам. Где бы вы ни находились на диаграмме соответствия, от законного добра до хаотического зла, разработчик Larian Studios написал историю, которая постарается поддержать любой ваш выбор. В Baldur's Gate 3 вас ждут великолепные побочные квесты, живущие вдали от проторенных дорог, и части игры, которые увидит лишь малый процент игроков, - все это было проработано с той же тщательностью и вниманием, что и главный путь.

Это может стать началом большого вечера для Larian Studios - сама Baldur's Gate номинирована на пять наград, дополнительные номинации для исполнителя роли Астариона в категории "Лучший исполнитель второго плана", а также для самой Larian в номинации "Студия года". Это может стать феноменальной ночью для игры, которая стала феноменом сама по себе.

20
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Fenharell

такие себе там были конкуренты. тк сам сюжет в бг3 слабый

4
AndralStormborn

Ну, если сравнивать с другими српг, например Пасфайндером - то да, но если брать только этот год, то вполне сойдет на номинанта.

В Armored Core 6, кстати, вроде поначалу было скучновато в плане сюжета, но постепенно проникся, хоть он и не сразу раскрывается, он вообще как-бы не большой, но подача хорошая.

-2
Ain Grimm

Ну ладно, я согласен что эта игра лучшая в ЭТОМ году, но лучший сюжет?

Вы чё, угораете?

Абсолютно предсказуемый, примитивный и по-сути однообразный - это лучший сюжет?

Вы чё? Совсем еба*нулись?

Ну вот реально, с какого перепугу тут лучший сюжет?

Может ещё дадим приз за самых красивых женских героинь?

Да и то, награда за героинь будет и то куда логичнее.

Какой же бред

1
KnDiman

Ну сюжет это не просто основная сюжетная линия, его вариативность прекрасные квесты спутников (квест Шэдоухарт вообще прекрасен), дополнительные квесты вписанные в сюжет и являются его частью. Насчёт женских персонажей, да я считаю Шэдоухарт самым красивым женским персонажем в этом году уж точно, а тебе неужели какая-то "красавица" из starfield приглянулась?

0
Mad_cloud

Как то номинантов мало

0
azusuguwa

игра действительно получилась прекрасной

-1
suarez888

Толерастия года.

-1
MeduzaRUS

+

-1
KnDiman

Искренне поздравляю, одна из лучших игр в истории получила заслуженное, уверен будет много наград, в том числе игра года, так держать Larian.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну такое, длц киберпанка интересней было

-2
MunchkiN 616

я так и не понял про что там сюжет был. какой то мужик бессмертный в душном акте потом смертный стал когда храм щадовхарт чекнул, пацаны в зомби превышается и тебя мочат когда отстают и в тени застревают. гаитянки яйцо снесли покрал, себе оставил. реликвия к руке прилипла кк банный лист не отцепляется. в голове живут иллитиды, весь мозг мне съели и хотят чтоб спасли мир кубик кидаешь на убеждение. очень злое зло.
надо на ютубе похудение посмотреть. покруче чем в элден ринг сюжет наверно.
но наверно я согласен сюжет года. может только ассасин лучше из крутых игор а может то и нет.

-4
Fenharell

тебе в реале глисты мозг просто съели вот и не понял ничего

2
Mimocrocodil

"Лучший сюжет" пхахахахахахахахахахахаха, ой не могу, пхахахахахахахаха, лол, кек, " в которой сотни часов тщательно проработанного повествования" - ОРУ, просто остановите мой ОР, это пхахахаха. Нет, я могу еще понять награду за, допустим гейплей, но сюжет? ЛАЛ, ШТА? Фух, спасибо что дали поржать. "а также для самой Larian в номинации "Студия года"" Ну....какой год, такая и студия. Кек. П.зы. Петушки лариан, сделайте и себе и мне одолжение - игнорьте сей коммент.

-17
ShRiKeEndIM

попей таблетки

0
WishMe1uck

Ваши предложения, кто другой?

0
Ain Grimm ShRiKeEndIM

Ну, он конечно выразился немного грубо и психовано, но в принципе он сказал правду - давать этой игре награда за лучший сюжет, всё равно, чтобы дать Гитлеру награду - самый добрый и безобидный человек в мире.

Балдурс безусловно лучшая игра года, но сюжет там очень слабый, даже за слишком

0
Mimocrocodil WishMe1uck

Иди нахрен. Подойдет?

-3