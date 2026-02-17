Baldur's Gate 3 получила небольшое обновление, исправляющее критическую ошибку с сохранениями

Larian Studios выпустила небольшое обновление для Baldur's Gate 3. Размер обновления на PC составил около 120 МБ.

Разработчики не стали публиковать официальный список изменений, однако пояснили, что обновление направлено на исправление нескольких критических проблем и различных ошибок.

Речь идет о проблемных сохранениях, которые вылетали при переходе из второго акта в третий. Судя по отзывам игроков, патч действительно решил проблему и починил ранее сломавшиеся сейвы.