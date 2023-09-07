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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 065 оценок

Baldur's Gate 3 получила небольшой хотфикс под номером шесть

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butcher69
Новости

Компания Larian Studios выпустила хотфикс под номером 6 для PS5- и PC-версий Baldur's Gate 3. Не стоит ожидать каких-либо серьезных нововведений или изменений, поскольку в основном оно направлено на устранение проблем с некоторыми диалогами и интерфейсом контроллера.

В частности, патч призван устранить проблему, из-за которой игроки не могли начать новый диалог, а также проблему, из-за которой во время разговора в Подземье появлялись визуальные артефакты. Наконец, была исправлена ошибка, из-за которой внутриигровые подсказки не появлялись в нужный момент на интерфейсе контроллера.

Baldur's Gate 3 появилась на PS5 вчера, чуть более чем на месяц позже версии для ПК. Конечно, говорить о продажах пока рано, но эта версия ролевой игры от Larian Studios была встречена в прессе более чем положительно.

18
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Хана работе некоторых модов.

3
clipbrain

Ждём DE издания, или что-нибудь типа того! :)

4
Manver

Вот это скорость я ещё 5 не успел поставить, такими темпами делюкс издание можно уже в ноябре ждать 😅

1
МАХАН МАХАНОВИЧ
направлено на устранение проблем с некоторыми диалогами

Тут похоже не шутили про DE издание с такими патчами на диалоги

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Ещё осталось что-нибудь, что не починили? Что-то существенное? Ну, кроме третьего акта, хехе. Или уже наконец можно врываться и играть?

0