Baldur's Gate 3 получила небольшой хотфикс под номером шесть

Компания Larian Studios выпустила хотфикс под номером 6 для PS5- и PC-версий Baldur's Gate 3. Не стоит ожидать каких-либо серьезных нововведений или изменений, поскольку в основном оно направлено на устранение проблем с некоторыми диалогами и интерфейсом контроллера.
В частности, патч призван устранить проблему, из-за которой игроки не могли начать новый диалог, а также проблему, из-за которой во время разговора в Подземье появлялись визуальные артефакты. Наконец, была исправлена ошибка, из-за которой внутриигровые подсказки не появлялись в нужный момент на интерфейсе контроллера.
Baldur's Gate 3 появилась на PS5 вчера, чуть более чем на месяц позже версии для ПК. Конечно, говорить о продажах пока рано, но эта версия ролевой игры от Larian Studios была встречена в прессе более чем положительно.
Хана работе некоторых модов.
Ждём DE издания, или что-нибудь типа того! :)
Вот это скорость я ещё 5 не успел поставить, такими темпами делюкс издание можно уже в ноябре ждать 😅
Тут похоже не шутили про DE издание с такими патчами на диалоги
Ещё осталось что-нибудь, что не починили? Что-то существенное? Ну, кроме третьего акта, хехе. Или уже наконец можно врываться и играть?