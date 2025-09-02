ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 139 оценок

Baldur's Gate 3 получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, одна из лучших игр 2023 года Baldur's Gate 3 от студии Larian получила новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 8 сентября включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

25
14
Комментарии: 14
MetaforaCode

Отличная новость

6
TypHuk_MaH

норм игра?слышал что на макс настройках графики .карточка улетает в небо по температурам?

4
Kontr Strik

Трешачок на самом деле, устаревшие механики. Лучше новую батлу дождись, чуток осталось

14
TypHuk_MaH Kontr Strik

качал я твою батлу вообщем.но она вылетала при выборе. в меню режимы игры...(((удалил.

2
TypHuk_MaH Kontr Strik

есть еще 2042.с ней все норм не вылетает

2
Ответынамоикоментынечитаю

Щас бы визуальные новеллы по скидкам покупать.

3
WarGods

Максимальная скидка это когда скачал на торренте ;)

3
W_O_R_L_D

с 99% скидкой ещё подумать можно на более эта игра не стоит )

3
Кей Овальд

Ахренеть скидка, конечно. :))) Впрочем, куплена ещё в раннем доступе (первом), но до сих пор не играна.

2
Rio17

Офигенная игра жаль 4 часть мы от них не увидим

2
Salvador Dally

-25% на то, чтоб преисполнится в гейских геях. Даже в DA не было столько толерантности, сколько тут на квадратный метр, начиная с Астариона, заканчивая на мужиках, которые держаться за ручку в 3 акте

2
Nimlis

В итоге можно за 1.375₽ купить, если прям кто-то ищет выгоды🙂