Baldur's Gate 3 получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

Как стало известно, одна из лучших игр 2023 года Baldur's Gate 3 от студии Larian получила новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 8 сентября включительно.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Отличная новость
норм игра?слышал что на макс настройках графики .карточка улетает в небо по температурам?
Трешачок на самом деле, устаревшие механики. Лучше новую батлу дождись, чуток осталось
качал я твою батлу вообщем.но она вылетала при выборе. в меню режимы игры...(((удалил.
есть еще 2042.с ней все норм не вылетает
Щас бы визуальные новеллы по скидкам покупать.
Максимальная скидка это когда скачал на торренте ;)
с 99% скидкой ещё подумать можно на более эта игра не стоит )
Ахренеть скидка, конечно. :))) Впрочем, куплена ещё в раннем доступе (первом), но до сих пор не играна.
Офигенная игра жаль 4 часть мы от них не увидим
-25% на то, чтоб преисполнится в гейских геях. Даже в DA не было столько толерантности, сколько тут на квадратный метр, начиная с Астариона, заканчивая на мужиках, которые держаться за ручку в 3 акте
В итоге можно за 1.375₽ купить, если прям кто-то ищет выгоды🙂