Baldur's Gate 3 получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

Как стало известно, одна из лучших игр 2023 года Baldur's Gate 3 от студии Larian получила новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 8 сентября включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.