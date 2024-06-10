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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 886 оценок

Baldur's Gate 3 получила премию "Небьюла" за лучший сценарий

Simple Jack
Новости

Baldur's Gate 3 от студии Larian Stuidos пополнила свою коллекцию наград еще одним трофеем. Сценаристы ролевой игры получили престижную премию «Небьюла». В номинации на лучший сценарий также были представлены Alan Wake 2, Dredge и другие, а в 2023 году аналогичная награда досталась Elden Ring.

Сюжет игры создавали 16 разработчиков, в числе которых глава студии Larian Свен Винке, Адам Смит, Эдриэнн Лоу, Бодлер Уэлч, Кристал Динг и другие. Сценарий Baldur's Gate 3 состоит из более чем 2 млн слов в диалогах, а также 170 часов роликов и кат-сцен.

Ежегодная литературная премия «Небьюла» учреждена в 2018 году. Ей награждаются лучшие произведения в жанре научной фантастики и фэнтези. Первым проектом, отмеченным такой наградой стал спец-эпизод сериала «Чёрное зеркало — Брандашмыг». В этой серии пользователи могли принимать решения за главного героя, чтобы в итоге получить одну из пяти возможных концовок эпизода.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
TheLokich

Рад за Larian столько лет долгих и упорных работ окупаются, я все еще помню те самые секреты в DD когда нужно уснуть чтобы покинуть дом с приведениями.

1
GMNPSH

н-у-у-у, что ж, это... ладно

0
XalimoV

Пф, смешно.

Я еще понимаю за лучший наратив или что то типа того, но сценарий серьезно.)

0
Deveron

Baldur's Gate 3 получила премию "Нуба"

-1
Случайный Игрок

В номинации на лучший сценарий также были представлены Alan Wake 2, Dredge и другие

Сгрести их всех вместе и на помойку, что б даже не воняли

-1
Лариан Яна
лучший сценарий

Но ведь в игре сюжет это буквально Масс Эффект 3. Который соответствующую награду почему-то не получил

-1