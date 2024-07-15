Baldur's Gate 3 получила так много наград, что это стало "влиять на разработку"

Baldur's Gate 3 имела такой огромный успех у критиков, что отправка разработчиков за всеми наградами начала "сказываться на разработке".

В беседе с Edge генеральный директор Larian и директор Baldur's Gate 3 Свен Винке (Swen Vincke) сказал, что ошеломляющий успех игры был высоко оценен, но начал создавать проблему. "Это влияет на разработку - их очень много. Это стало настоящей проблемой". Отправлять команду разработчиков на одну выставку - одно дело, но когда стало ясно, что Baldur's Gate 3 будет продолжать побеждать, Larian начала отправлять "ротационные команды" за наградами - "разные люди ездили на разные выставки".

Винке рассказал, что уровень успеха игры рисковал стать "слишком большим", и что, хотя "это здорово, что у вас есть момент празднования [...] у нас все еще есть наградные шоу, на которые мы ходим. Потому что они важны, и мы действительно ценим это".

Тем не менее, по словам геймдиректора, "было бы здорово, если бы все согласились делать все это одновременно", потому что "это удивительно опустошает дух". Винке, конечно, не ожидал такого истощения, но, по его словам, постоянное внимание к игре означает, что "мы все стали более эмоциональными, потому что не можем полноценно отпустить проект. А вы хотите, чтобы в конце проекта все было завершено".

Винке уже несколько раз говорил о своем желании завершить проект, предполагая, что он почти перестал говорить о Baldur's Gate 3 на публике. Вместо этого он хочет "сосредоточиться на новых вещах", а именно на двух других ролевых играх, над которыми Larian уже работает. Тем не менее, завершить эту работу явно не удастся - рекордное количество наград Baldur's Gate 3 технически закончилось в апреле, но Larian все еще собирала награды за игру по состоянию на эту неделю. Сейчас, когда после релиза прошел год, это впечатляющий подвиг, но, скорее всего, он также означал больше путешествий, чем хотелось бы человеку, который пытается управлять студией.