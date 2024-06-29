Baldur's Gate 3 получила в Steam самую большую скидку с момента релиза

Baldur's Gate 3, которую многие считают одной из лучших игр прошлого года и вообще одной из лучших ролевых игр последних нескольких лет, теперь можно купить в Steam по самой низкой цене с момента релиза благодаря большой Летней распродаже, которую недавно запустила Vallve.
Если быть точным, то сейчас игру от Larian Studios можно приобрести за 1599 рублей. Это 20-процентная скидка, самое большое снижение цены, когда-либо зафиксированное в этом цифровом магазине.
Для непосвященных Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons. Глубокая пошаговая боевая система, предлагающая игрокам огромное количество возможностей, сочетается с захватывающим сюжетом и харизматичными персонажами. В прошлом году игра получила несколько наград "Игра года", несмотря на жесткую конкуренцию. Если вы хотите узнать, почему, то вот наша рецензия на Baldur's Gate 3.
Имейте в виду, что акция заканчивается 11 июля.
Так она и так 2к стоила, дешевле всех АААА // Евгений Груздь
А в раннем доступе вобще меньше косаря было.
Ну, это еще до поднятия цен было. Вообще, Лариан не жадные пацаны, за что им плюс в карму // Евгений Груздь
блин, почему я не купил ее в раннем доступе, вот я жмот
Я в гоге покупал осенью 2020
Да она и сейчас дешёвая в сравнении с новинками. Я помню когда уже объявили релиз в сентябре 2023, я её купил где-то за пол года до релиза за 800 с копейками (250 лир)
Тут бесплатно то настроения поиграть не возникает.
нет и нет)
Купил за 2К и ни сколько не жалею. Вот только где найти время, чтобы поиграть?).....эээх
А не прошло и года с момента релиза. Просто напомню игра была в раннем доступе с 06.10.2020 а релиз был в сентябре прошлого года на ПК.
Так летние скидки же, всё по традиции. 20% - это сейчас одна из самых маленьких скидок
Бедный пришлось пройти ему, тьфу ты гейская рожа, под дулом автомата играл...или сказли что медведь в жопу выепет тебя .... 3го варианта я не вижу, это надо быть больным что бы люьить такие видеоигры
Купил с -10% на зимней распродаже. Деньги на ветер, как оказалось.
мне 5 минут геймелея в ютьубе хватило понять что хуже нет игры на свете, как инди какая то за 45 тенге, ну для обоссаных сделано обоссаными.
Почему ты так считаешь?
По-моему он троллит
Почти бесплатно
Так сколько времени прошло уже. Кто хотел давно купил, теперь сомневающиеся остатки, со дна подбирают.
Не всем нужно прям сейчас.
как раз вчера взял, а то игр больше не делают, а тут целая видеоигра
Учитывая как давно она продается и сколько людей ее уже купили, могли бы и побольше скидку накинуть, а то и общую цену понизить.
Ну зажираться не надо, и так за свое качество отличнейшая цена у игры
Видимо она и сейчас спросом пользуется.
Кто играет в этот калл, видать под дулом автомата, ладно бы в 1970 вышла на атари.. может быть было круто, но в 2024...я как заценил минут 5 геймплея на ютубе... просто ахирел аж со словами :"ШО ЭТО ЗА ЕБОТА" это просто дичь какая то, за такие игры руки отрубать тем кто делал этот высер.
Это был тролинг, или чем она тебе не зашла?
От этого игросодержащим продуктом ОНО быть не перестанет. Геймплей из 90х, сюжет сумбур, пропитано повесткой...
У дума геймплей из 80х) скоро новая часть выйдет. Как у тебя горит)
единственное что верно это то что сюжет сумбур. Тут согласен. А повестки поменьше чем в большинстве современных игр.
Повестки минимум, сюжет норм, если особенно играть за темного.