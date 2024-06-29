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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 13 034 оценки

Baldur's Gate 3 получила в Steam самую большую скидку с момента релиза

butcher69
Новости

Baldur's Gate 3, которую многие считают одной из лучших игр прошлого года и вообще одной из лучших ролевых игр последних нескольких лет, теперь можно купить в Steam по самой низкой цене с момента релиза благодаря большой Летней распродаже, которую недавно запустила Vallve.

Если быть точным, то сейчас игру от Larian Studios можно приобрести за 1599 рублей. Это 20-процентная скидка, самое большое снижение цены, когда-либо зафиксированное в этом цифровом магазине.

Для непосвященных Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons. Глубокая пошаговая боевая система, предлагающая игрокам огромное количество возможностей, сочетается с захватывающим сюжетом и харизматичными персонажами. В прошлом году игра получила несколько наград "Игра года", несмотря на жесткую конкуренцию. Если вы хотите узнать, почему, то вот наша рецензия на Baldur's Gate 3.

Имейте в виду, что акция заканчивается 11 июля.

4
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Так она и так 2к стоила, дешевле всех АААА // Евгений Груздь

6
Pahant0Ss

А в раннем доступе вобще меньше косаря было.

4
Пользователь ВКонтакте Pahant0Ss

Ну, это еще до поднятия цен было. Вообще, Лариан не жадные пацаны, за что им плюс в карму // Евгений Груздь

5
Темный-Властелин Pahant0Ss

блин, почему я не купил ее в раннем доступе, вот я жмот

1
luVol Темный-Властелин

Я в гоге покупал осенью 2020

1
Pahant0Ss Темный-Властелин

Да она и сейчас дешёвая в сравнении с новинками. Я помню когда уже объявили релиз в сентябре 2023, я её купил где-то за пол года до релиза за 800 с копейками (250 лир)

0
tvorog8088

Тут бесплатно то настроения поиграть не возникает.

1
Александр Мотошвили

нет и нет)

-1
Lvinomord

Купил за 2К и ни сколько не жалею. Вот только где найти время, чтобы поиграть?).....эээх

1
Egik81

А не прошло и года с момента релиза. Просто напомню игра была в раннем доступе с 06.10.2020 а релиз был в сентябре прошлого года на ПК.

0
valeriesq

Так летние скидки же, всё по традиции. 20% - это сейчас одна из самых маленьких скидок

0
Комментарий удален
Комментарий удален
Left Behind.PG Гейские врата 3 шлак

Бедный пришлось пройти ему, тьфу ты гейская рожа, под дулом автомата играл...или сказли что медведь в жопу выепет тебя .... 3го варианта я не вижу, это надо быть больным что бы люьить такие видеоигры

-3
warp 37

Купил с -10% на зимней распродаже. Деньги на ветер, как оказалось.

0
Left Behind.PG

мне 5 минут геймелея в ютьубе хватило понять что хуже нет игры на свете, как инди какая то за 45 тенге, ну для обоссаных сделано обоссаными.

-4
Well-behavedDunstan Left Behind.PG

Почему ты так считаешь?

0
z8TiREX8z Well-behavedDunstan

По-моему он троллит

0
Crootoy

Почти бесплатно

0
Беркут Слеер

Так сколько времени прошло уже. Кто хотел давно купил, теперь сомневающиеся остатки, со дна подбирают.

-1
z8TiREX8z

Не всем нужно прям сейчас.

2
Tommy.

как раз вчера взял, а то игр больше не делают, а тут целая видеоигра

-2
Johnny Rotten

Учитывая как давно она продается и сколько людей ее уже купили, могли бы и побольше скидку накинуть, а то и общую цену понизить.

-3
valeriesq

Ну зажираться не надо, и так за свое качество отличнейшая цена у игры

-1
z8TiREX8z

Видимо она и сейчас спросом пользуется.

0
Left Behind.PG

Кто играет в этот калл, видать под дулом автомата, ладно бы в 1970 вышла на атари.. может быть было круто, но в 2024...я как заценил минут 5 геймплея на ютубе... просто ахирел аж со словами :"ШО ЭТО ЗА ЕБОТА" это просто дичь какая то, за такие игры руки отрубать тем кто делал этот высер.

-5
z8TiREX8z

Это был тролинг, или чем она тебе не зашла?

0
Гейские врата 3 шлак

От этого игросодержащим продуктом ОНО быть не перестанет. Геймплей из 90х, сюжет сумбур, пропитано повесткой...

-6
-zotik-

У дума геймплей из 80х) скоро новая часть выйдет. Как у тебя горит)

0
Саша Борцов

единственное что верно это то что сюжет сумбур. Тут согласен. А повестки поменьше чем в большинстве современных игр.

0
z8TiREX8z

Повестки минимум, сюжет норм, если особенно играть за темного.

0