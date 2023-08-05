Baldur's Gate 3 получила верификацию для Steam Deck ©

Компания-разработчик Larian Studios объявила о том, что недавно вышедшая на рынок и пользующаяся огромным успехом ролевая игра Baldur's Gate 3 прошла проверку на совместимость с платформой Steam Deck. Тем самым достигнута полная совместимость игры с портативными игровыми ПК, включая поддержку контроллеров и поддержку игрового интерфейса, а также возможность автоматической настройки графических опций игры.

Новость появилась после того, как для игры было выпущено ее первое исправление, в котором было исправлено множество ошибок и сбоев, а главное - отключено кросс-сохранение, чтобы исправить ошибку, из-за которой игроки не могли сохранять свои игры.

Релиз Baldur's Gate 3 привел к тому, что количество одновременных игроков в Steam достигло впечатляющего уровня: по последним данным, за вчерашний день количество таких игроков перешагнуло отметку в 500 тысяч. Успех игры также привел к тому, что разработчик заявил, что в настоящее время не планирует ее приобретение, ссылаясь на то, что для студии творческая свобода важнее прибыли.

Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК. Версия для PS5 выйдет 6 сентября, а версия для Xbox Series X/S находится в стадии разработки.