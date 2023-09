Baldur's Gate 3 получила высшую оценку от EDGE, а Immortals Of Aveum и Fort Solis разочаровали ©

Свежий выпуск известного британского игрового журнала EDGE поступил к подписчикам и содержит ряд крупных обзоров, среди которых Armored Core VI от FromSoftware: Fires of Rubicon и масштабная ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios.

Самой высокой оценкой в этом выпуске EDGE стала Baldur's Gate 3 - одна из немногих игр, которой обычно строгий журнал поставил 10/10. Baldur's Gate 3 стала 26-й игрой, получившей 10 баллов от EDGE, и второй игрой в 2023 году после The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

По мнению Edge, "Baldur's Gate 3 оставляет у вас столько же идей, сколько и воспоминаний. В этом, несомненно, и заключается душа ролевой игры".

По окончании игры, подобной этой, может возникнуть ощущение вялости, незнания, чем себя занять. Но это не тот случай. После титров вы будете меньше думать о том, что вы пережили, а больше о том, что не пережили. Как бы прошло приключение, если бы вы приняли такое решение или играли за такой класс? Что бы произошло, если бы вы попробовали сделать то-то или то-то? Baldur's Gate 3 оставляет у вас столько же идей, сколько и воспоминаний. В этом, несомненно, и заключается душа ролевой игры.

А вот Armored Core VI: Fires of Rubicon получила только 7 балов. В конце рецензии говорится:

Неудивительно, что у FromSoftware ушло столько времени на создание именно этой игры в данный момент. Armored Core VI - это проект, в котором необходимо соблюсти баланс между запросами давних поклонников серии и ожиданием новой обширной фанбазы студии. Безусловно, она предлагает захватывающие возможности для тех, кто готов и достаточно талантлив, но ее узкие и не прощающие ограничений рамки отталкивают гораздо больше, чем привлекают.

Ниже приведены все заметки: