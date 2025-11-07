Baldur's Gate 3 получит фанатское DLC про родину дроу: путь в Мензоберранзан

Фанаты Baldur's Gate 3 продолжают радовать сообщество новым контентом, и теперь они готовят масштабное дополнение Path to Menzoberranzan, посвящённое родине дроу. Игроки смогут отправиться в увлекательное путешествие по столице подземного мира, полной политических интриг, предательств и могущественных домов, борющихся за власть над городом.

Над проектом трудится внушительная команда из 130 человек. В начале 2026 года поклонники получат пролог DLC, который по масштабу сопоставим с эпизодом на наутилоиде из оригинальной игры. Этот стартовый эпизод позволит познакомиться с новой локацией, уникальными спутниками и настроить сюжет под реакции игроков.

Path to Menzoberranzan создаётся с учётом обратной связи: будущие обновления будут расширять карту, добавлять новые локации и развивать историю, но делать это планируют постепенно. Каждое обновление обещает стать полноценной частью повествования, а частота выхода контента будет зависеть от отзывов и технических возможностей команды.

Создатели фанатского DLC подчёркивают, что Menzoberranzan станет живым миром, где решения игрока и взаимодействие с уникальными персонажами будут напрямую влиять на развитие сюжета. Энтузиасты проекта стремятся сохранить дух оригинала BG3, одновременно добавив свежие механики, новые спутники и сложные сюжетные ветви, которые порадуют как ветеранов, так и новичков серии.