Baldur's Gate 3 получит физическое издание Deluxe на ПК, PS5 и Xbox Series X

Larian Studios недавно объявила о физическом выпуске своей знаменитой ролевой игры Baldur's Gate 3 на этой неделе, и на фоне большого ажиотажа по этому поводу разработчик теперь официально объявил об этом, представив предстоящее издание Deluxe Edition для игры, которое будет доступно для ПК, PS5 и Xbox Series X.

Помимо самой игры, в состав Deluxe Edition войдет коллекционная коробка, оформленная в стиле оригинальных игр Baldur's Gate, разработанных BioWare, саундтрек (на трех дисках), двусторонняя карта сеттинга игры, 32 наклейки, две нашивки и плакат «Ловца разума».

Интересно, что хотя на ПК игра выйдет на одном диске, на PS5 — на двух дисках, а на Xbox Series X — на трех дисках. В игру можно будет играть на диске на консолях, но игрокам на ПК потребуется подключение к Интернету.

Deluxe Edition выйдет где-то в первом квартале 2024 года по цене 79,99 долларов США, предварительные заказы уже открыты.

Baldur’s Gate 3 в настоящее время доступна для ПК и PS5, а для Xbox Series X/S выйдет в декабре, а окончательная дата релиза будет объявлена на The Game Awards.