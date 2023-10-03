Baldur's Gate 3 получит физическое издание уже в декабре, но только в Японии

Baldur's Gate 3 от Larian Studios прошла долгий путь от раннего доступа и произвела этим летом настоящий фурор среди остальных новинок. Пошаговая ролевая игра мгновенно покорила сердца многих игроков и кажется уже метит в "лучшие игры года". Разработчики игры не собираются упускать свой успех и поэтому анонсировали первое физическое издание Baldur's Gate 3 для PlayStation 5. К сожалению, получить его будет не так уж и просто.
Larian Studios вместе с издателем Spike Chunsoft анонсировали релиз Baldur's Gate 3 в физическом и цифровом формате для PS5 к концу этого года в Японии. Примечательно, что это на данный момент единственное подтвержденное стандартное физическое издание проекта. В настоящий момент неясно его содержимое и вероятность выхода физических копий в других регионах. Любителям коллекционировать коробочные издания, в случае с Baldur's Gate 3, придется ограничиться пока японским релизом.
Как сообщается, физические издания Baldur's Gate 3 для PS5 появятся в Японии 21 декабря. Если разработчики из Larian Studios найдут поддержку среди западных издателей, есть вероятность увидеть физический релиз и во всем мире.