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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 992 оценки

Baldur's Gate 3 получит крупнейший патч - обновление #8 включает 48 страниц правок и дополнений

Gutsz Gutsz

С момента выхода Baldur's Gate 3 студия Larian регулярно выпускала обновления, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Но уже сегодня, 15 апреля, вышел восьмой по счёту патч, который значительно выделяется на фоне предыдущих. По словам руководителя студии Свена Винке, обновление оказалось настолько масштабным, что заметки к нему заняли 48 страниц — это около 19–20 тысяч слов.

Для сравнения: предыдущие патчи редко превышали отметку в 18 тысяч слов, а некоторые, как второй и пятый, были в три раза короче. Восьмое обновление обещает стать вторым по объему среди всех апдейтов игры, уступая лишь третьему патчу, где число слов превысило 23 тысячи.

Среди ключевых нововведений — 12 новых подклассов, что объясняет необходимость столь подробных описаний. Обновление также включает сотни мелких правок, улучшений баланса и, вероятно, скрытые сюрпризы, которые разработчики приберегли для поклонников.

Игрокам предстоит погрузиться в чтение внушительного списка изменений и проверить, как они повлияют на игровой процесс, особенно в режиме "Чести", где каждая деталь может решить исход сражения. Как ожидается, патч для игры будет выпущен на всех платформах сегодня ближе к ночи.

37
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Senarmy

Если на этих 48 страницах не прикрутили нормальной боёвки вместо пошагового дроча, то оно так же не нужно, как и 8 патчей назад)

15
Котян Сутоевич

Ещё один дурашка со своими смешными хотелками.

josbronstein

А еще там пулемета нет. И думать надо - сплошное разочарование, да?

1
Arkadiy Artemenko

Согласен дроч как на ладони

Пойду лучше поиграю в king arthur

Пользователь ВКонтакте

Лучше сделайте профессиональную Русскую озвучку. // Саня Мельник

9
-zotik-

Оригинальные голоса топ, но да было бы не плохо

6
Alex40001

как бы норм актеров озвучки нет если что с оригиналом сравнивать так они захлебываются

3
Пользователь ВКонтакте

Зачем // Влад Демьянцев

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В смысле зачем? Что бы слушать родную речь а не мычание пиндосовское. // Саня Мельник

11
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ааа все с тобой понятно. Аутизм дело тяжелое, соболезную брат. // Влад Демьянцев

8
Gedonist89

Теперь полгодика подождать пока патч допатчат и можно перепроходить)

4
ZAUSA

Когда следующий патч?

4
worlock92

Такое ощущение, что из раннего доступа она и не выходила

4
Пользователь ВКонтакте

А во сколько он выйдет в России? // Максим Кутузов

1
Misha Mi

Ну вот теперь можно будет и пройти данную игру!) Можно сказать я в неё так и не играл толком! Несколько раз начинал проходить, где-то первые 2 часа, но потом всегда останавливался и дальше не шло.. Возможно я просто не фанат данного жанра, но игра явно стоит того чтоб её пройти. Надо будет повторить попытку, вдруг в этот раз затянет!)

1
Dicrom Fox

Первый акт хорош , но много болтовни, а под конец первого акта начинаются норм замесы, и дальше веселье пойдет, 400+ часов наиграл и всё не успокоится 😄

Рука Летудзика

Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас.

TypHuk_MaH

вооот теперь покупать можно игрулю =))))

Кей Овальд

9-й будет?