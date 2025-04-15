Baldur's Gate 3 получит крупнейший патч - обновление #8 включает 48 страниц правок и дополнений

С момента выхода Baldur's Gate 3 студия Larian регулярно выпускала обновления, исправляя ошибки и добавляя новый контент. Но уже сегодня, 15 апреля, вышел восьмой по счёту патч, который значительно выделяется на фоне предыдущих. По словам руководителя студии Свена Винке, обновление оказалось настолько масштабным, что заметки к нему заняли 48 страниц — это около 19–20 тысяч слов.
Для сравнения: предыдущие патчи редко превышали отметку в 18 тысяч слов, а некоторые, как второй и пятый, были в три раза короче. Восьмое обновление обещает стать вторым по объему среди всех апдейтов игры, уступая лишь третьему патчу, где число слов превысило 23 тысячи.
Среди ключевых нововведений — 12 новых подклассов, что объясняет необходимость столь подробных описаний. Обновление также включает сотни мелких правок, улучшений баланса и, вероятно, скрытые сюрпризы, которые разработчики приберегли для поклонников.
Игрокам предстоит погрузиться в чтение внушительного списка изменений и проверить, как они повлияют на игровой процесс, особенно в режиме "Чести", где каждая деталь может решить исход сражения. Как ожидается, патч для игры будет выпущен на всех платформах сегодня ближе к ночи.
Если на этих 48 страницах не прикрутили нормальной боёвки вместо пошагового дроча, то оно так же не нужно, как и 8 патчей назад)
Ещё один дурашка со своими смешными хотелками.
А еще там пулемета нет. И думать надо - сплошное разочарование, да?
Согласен дроч как на ладони
Пойду лучше поиграю в king arthur
Лучше сделайте профессиональную Русскую озвучку. // Саня Мельник
Оригинальные голоса топ, но да было бы не плохо
как бы норм актеров озвучки нет если что с оригиналом сравнивать так они захлебываются
Зачем // Влад Демьянцев
В смысле зачем? Что бы слушать родную речь а не мычание пиндосовское. // Саня Мельник
Ааа все с тобой понятно. Аутизм дело тяжелое, соболезную брат. // Влад Демьянцев
Теперь полгодика подождать пока патч допатчат и можно перепроходить)
Когда следующий патч?
Такое ощущение, что из раннего доступа она и не выходила
А во сколько он выйдет в России? // Максим Кутузов
Ну вот теперь можно будет и пройти данную игру!) Можно сказать я в неё так и не играл толком! Несколько раз начинал проходить, где-то первые 2 часа, но потом всегда останавливался и дальше не шло.. Возможно я просто не фанат данного жанра, но игра явно стоит того чтоб её пройти. Надо будет повторить попытку, вдруг в этот раз затянет!)
Первый акт хорош , но много болтовни, а под конец первого акта начинаются норм замесы, и дальше веселье пойдет, 400+ часов наиграл и всё не успокоится 😄
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас.
вооот теперь покупать можно игрулю =))))
9-й будет?