Baldur's Gate 3 получит поддержку AMD FSR 2 ближе к 6 сентября

До дебюта Baldur's Gate 3 на ПК в версии 1.0 остался всего один день. Пока фанаты по всему миру буквально трепещут от предвкушения этого долгожданного продолжения (Baldur's Gate 2 вышла в 2001 году), разработчики из Larian Studios нашли время, чтобы поделиться с сообществом последней информацией.
Пожалуй, наиболее важная техническая информация заключается в том, что AMD FSR 2 не будет доступна на старте. Компания Larian намерена добавить поддержку апскейлера AMD в Baldur's Gate 3 "ближе к 6 сентября", когда игра выйдет на PlayStation 5.
Вряд ли это совпадение. Larian недвусмысленно заявила, что для PS5-версии планируется 60 кадров в секунду, и вполне возможно, что консольная версия будет использовать преимущества AMD FSR 2 для достижения этого показателя FPS. Таким образом, разработчики могут находиться в процессе оптимизации FSR 2 как для ПК, так и для PS5.
Если у вас есть видеокарта GeForce RTX 20, 30 или 40, игра поддерживает как NVIDIA DLSS, если вам нужна дополнительная производительность (по оценкам NVIDIA, средний прирост FPS составляет 93% при игре в разрешении 4K), так и DLAA, если у вас есть запас производительности, но вы хотите повысить точность изображения. Baldur's Gate 3 также доступна на GeForce NOW, где поддерживаются обе функции. Уровень Ultimate может обеспечить воспроизведение 4K 120FPS через облако.
К сожалению, предварительная загрузка игры невозможна, а ее размер, мягко говоря, огромен - 122 ГБ. Ворота для загрузки откроются для всех желающих завтра в 18:00 по МСК. Остается надеяться, что Valve учла предстоящую нагрузку на серверы, иначе возможны замедления скорости загрузки из Steam.
Twitch Drops для Baldur's Gate 3
Ок, фоном посмотрим. Ещё бы спойлеры ловить (а мало ли будут?)
странно, что новость здесь никто до сих пор не запилил, хотя эта информация появилась еще вчера
Его не будет
Без предзагрузки это очень плохо, качать несколько часов придется
Ну вот и длсс в старфилде увидим 6 сентября, 2024 года.
ох чувствую я - не учли валв ничего , и загрузка завтра будет медленая.
Ну для небольших по физическим размером мониторчиков вроде SteamDeck где мыло практически не заметно даже с FSR в режиме производительность пойдет. Ибо другого выхода нет кроме как снижать качество изображения дабы повысить до играбельного кол-во кадров. Раз Valve решила сэкономить на качественном железе конкурентов Advanced Micro Devices. Как говорится деньги не пахнут для некоторых.