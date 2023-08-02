Baldur's Gate 3 получит поддержку AMD FSR 2 ближе к 6 сентября ©

До дебюта Baldur's Gate 3 на ПК в версии 1.0 остался всего один день. Пока фанаты по всему миру буквально трепещут от предвкушения этого долгожданного продолжения (Baldur's Gate 2 вышла в 2001 году), разработчики из Larian Studios нашли время, чтобы поделиться с сообществом последней информацией.

Пожалуй, наиболее важная техническая информация заключается в том, что AMD FSR 2 не будет доступна на старте. Компания Larian намерена добавить поддержку апскейлера AMD в Baldur's Gate 3 "ближе к 6 сентября", когда игра выйдет на PlayStation 5.

Вряд ли это совпадение. Larian недвусмысленно заявила, что для PS5-версии планируется 60 кадров в секунду, и вполне возможно, что консольная версия будет использовать преимущества AMD FSR 2 для достижения этого показателя FPS. Таким образом, разработчики могут находиться в процессе оптимизации FSR 2 как для ПК, так и для PS5.

Если у вас есть видеокарта GeForce RTX 20, 30 или 40, игра поддерживает как NVIDIA DLSS, если вам нужна дополнительная производительность (по оценкам NVIDIA, средний прирост FPS составляет 93% при игре в разрешении 4K), так и DLAA, если у вас есть запас производительности, но вы хотите повысить точность изображения. Baldur's Gate 3 также доступна на GeForce NOW, где поддерживаются обе функции. Уровень Ultimate может обеспечить воспроизведение 4K 120FPS через облако.

К сожалению, предварительная загрузка игры невозможна, а ее размер, мягко говоря, огромен - 122 ГБ. Ворота для загрузки откроются для всех желающих завтра в 18:00 по МСК. Остается надеяться, что Valve учла предстоящую нагрузку на серверы, иначе возможны замедления скорости загрузки из Steam.