Baldur's Gate 3 получит поддержку кросс-платформенной игры

Как выяснилось, Larian собирается добавить в Baldur's Gate 3 поддержку кросс-платформенной игры, чтобы пользователи PC, PS5 — а в будущем и Xbox Series — могли играть друг с другом. О планах студии журналисту Eurogamer рассказал директор издательского отдела Майкл Даус. По его словам, crossplay всегда был в планах разработчиков, но понимали, что не успеют прикрутить его к релизу.
Это [crossplay] всегда было в планах, — сказал Даус, — но мы знали, что не успеем к релизу. Но мы включили это в план, и, хотя у нас уже есть представление о том, когда мы сможем реализовать поддержку, я не хочу называть конкретный сроки, пока мы не будем полностью в них уверены.
К слову, версия Baldur's Gate 3 для PS5 уже поддерживает многопользовательскую онлайн-игру и локальную кооперативную игру с разделенным экраном. Однако производительность в режиме разделенного экрана на PS5 не идеальна. В нем игра переключается в визуальный режим качества, в котором выдает лишь 30 кадров в секунду.
Картинки из превьюх на второй круг пошли...
Копипастеры совсем обленились.