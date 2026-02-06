Baldur's Gate 3 получит прямое продолжение в сериале от создателя The Last of Us

HBO запускает в разработку сериал Baldur’s Gate, который станет прямым продолжением Baldur’s Gate 3, а не пересказом сюжета игры. Проектом займётся Крэйг Мэйзин — соавтор и шоураннер The Last of Us, сообщает Deadline.

В отличие от сериала по The Last of Us, новый проект расскажет совершенно новую историю, разворачивающуюся сразу после финала Baldur’s Gate 3. Сюжет будет строиться вокруг последствий событий третьей части, а в центре внимания окажутся как новые герои, так и знакомые персонажи игры, уже достигшие огромной силы.

Мэйзин выступит создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала. Проект разрабатывается совместно с Hasbro Entertainment, а консультантом по лору станет Крис Перкинс — руководитель сюжетного направления Wizards of the Coast. По словам Мэйзина, он провёл в Baldur’s Gate 3 около тысячи часов и давно является активным мастером Dungeons & Dragons, что стало ключевым фактором его участия.

Важно, что сериал не привязан к разработке новой игры во франшизе, поэтому команда HBO получила свободу в развитии истории. Baldur’s Gate задуман как долгосрочный проект, способный развиваться на протяжении нескольких сезонов и рассказывать разные истории внутри мира Forgotten Realms.

Ожидается, что шоу сохранит дух D&D: путь от слабых искателей приключений к могущественным героям, сложные моральные выборы и масштабные конфликты. При этом Мэйзин планирует связаться с актёрами Baldur’s Gate 3, чтобы обсудить возможное участие их персонажей в сериале.

Сериал Baldur’s Gate будет существовать параллельно с другим проектом по Dungeons & Dragons от Hasbro, который разрабатывается для Netflix, и не будет с ним пересекаться напрямую. Даты выхода у HBO-адаптации пока нет.