Baldur's Gate 3 пользуется огромнейшим успехом в Steam - количество одновременных игроков превысило 400 тысяч

После нескольких лет, прошедших с момента анонса, Baldur's Gate 3 сегодня дебютировала на ПК. Первые игроки могут познакомиться с великолепным сюжетом, и игра достигла выдающегося старта на платформе Valve.
С начала 2023 года на рынке нет недостатка в сильных продуктах, и Baldur's Gate 3 - очередное предложение, способное смело побороться за звание GOTY. Larian Studios не разочаровала, представив на рынок грандиозную вещь, и поклонники жанра буквально с головой окунулись в происходящее.
В 18.00 началась загрузка - с тех пор счетчик игроков в Steam неуклонно растет, поскольку все больше игроков заканчивают скачивать проект, а затем присоединяются к приключению. Желающих поиграть было так много, что в какой-то момент в Steam начались небольшие проблемы от наплыва игроков.
В Baldur's Gate 3 уже играют более 400 000 игроков, и можно предположить, что это только начало - в ближайшие часы к игре присоединятся еще больше желающих, и, кроме того, выходные должны стать рекордными.
На Twitch за геймплеем Baldur's Gate 3 наблюдают более 458 000 игроков - на данный момент это самая популярная игра на платформе.
В настоящее время Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но в следующем месяце состоится релиз на PS5. Разработчики также испытывают трудности с созданием издания для Xbox Series X|S, но пытаются освоить игру с раздельным экраном на Xbox Series S.
У одной BG3 пиковый онлайн в Стиме больше, чем у всех бывших эксклюзивов Сони (в количестве 10 штук) вместе взятых.
очевидно, что в игры сони играют на консолях сони, разве нет?
Больше чем у всех "бывших" эксклюзивов Сони
Два часа уже как играю, прошел начало на корабле свежевателей, но это я видел еще в раннем доступе, а вот дальше не заглядывал - ждал релиза. И вот свершилось, а я уже даже и забыть успел какой тут эпик происходит. Шикарная игра, хорошо что у такому нишевому на сегодняшний день жанру как cRPG присоединилось так много игроков.
Да удивительно, я вот смотрю стрим пока качаю торрент чтоб самому посмотреть на эту как сказали убийцу старфилда (что просто смешно, ну шлак ведь какой то, какая убийца блин старфилда), мышкой туда сюда виляет игрок и чёт всё виляет, где игра то, кубик какой то, потом чёт ходит мышкой, чёт как то медленно, геральтом пришёл бы уже и всех уложил, а тут нудятина какая то пошаговая стратегия, лучшеб был геймплей не пошаговый и управление не как в стратегии ,а хотябы как диабло 4, то игра бы была реально отличной, н оувы игра для малого кругозора геймеров на любителей пошаговых игор, жаль нельзя отключить пошаговость и просто как в диабло 4 идти и мочить врагов, ну а так пусть кому нравится играют, но это не убица какой либо игры уж точно, еслиб стоял выбор балдур или какой нибудь каловдюти, то я вас уверяю, человечество бы выбрало каловбюти и балдура бы и в помине не создали, а так игра для определённого контингента геймеров конечно отличная в своём геймплее пошаговых игор одна из лучших наверно, фанатам виднее, н оигра не сравнима с другими грами, ток сравнима со своими пошаговыми играми
Что ж, игра явно не для казуалов, которые не способны напрягать более двух извилин и понимать различные глубокие механики. Жаль что казуальные игроки выбирают всякий пиф паф, а не игры, в которых нужно думать головой.
да, старфилд с их 30фпс не будет нудятиной кнш кнш
из серии "да не бомбит у меня". чел, таким образом когда остальные смотрят на подрыв пуканов и ржут, ты так только рекламу игре делаешь и пиаришь. мне к примеру игра параллельна, есть пасфайндер, который меня больше увлек. и чтобы не скатится в шизу бессмысленным обсираловым не занимаюсь.
p.s насчет старфилд. не убийца конечно, но у старфилд релиз перегретый. весь хайп и пиар она примерно получала год назад. щас слишком много громких релизов и игра просто меркнет на этом фоне. у игры будет тихий релиз для фанов беседки. игру надо было выпускать раньше, постараться успеть к релизу Хогварста, щас уже таких звезд не поймает.
на пк не будет 30, это ток на боксах, на пк будет 60 и более, пк же, ну конечно же на топовом железе разумеется, играть в крутые игры ток на крутом пк разумеется!
Круто.
ребят, вопрос тем кто уже играет
фпс не поменялось чем было в раннем доступе?
и не заметили вы особых изменений в плане графики?
По ощущениям лучше стала работать, но я пока только на локации раннего доступа (уже после корабля)
Рекорд Хогвартса побьет, интересно?
А сколько у хогвардса было?
Полюбасу, уровень совершенно другой)
879308
ващет 879,308
Цуть-цуть осталось)))
На торренте 280 челов качают. Вяло как то. Не суперхит.
Страдай ))
Смотря на каком торренте. На этом например вот столько:
Загляни на рутрекер, прям ща 30к челов качает вместе со мной