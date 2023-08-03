Baldur's Gate 3 пользуется огромнейшим успехом в Steam - количество одновременных игроков превысило 400 тысяч ©

После нескольких лет, прошедших с момента анонса, Baldur's Gate 3 сегодня дебютировала на ПК. Первые игроки могут познакомиться с великолепным сюжетом, и игра достигла выдающегося старта на платформе Valve.

С начала 2023 года на рынке нет недостатка в сильных продуктах, и Baldur's Gate 3 - очередное предложение, способное смело побороться за звание GOTY. Larian Studios не разочаровала, представив на рынок грандиозную вещь, и поклонники жанра буквально с головой окунулись в происходящее.

В 18.00 началась загрузка - с тех пор счетчик игроков в Steam неуклонно растет, поскольку все больше игроков заканчивают скачивать проект, а затем присоединяются к приключению. Желающих поиграть было так много, что в какой-то момент в Steam начались небольшие проблемы от наплыва игроков.

В Baldur's Gate 3 уже играют более 400 000 игроков, и можно предположить, что это только начало - в ближайшие часы к игре присоединятся еще больше желающих, и, кроме того, выходные должны стать рекордными.

На Twitch за геймплеем Baldur's Gate 3 наблюдают более 458 000 игроков - на данный момент это самая популярная игра на платформе.

В настоящее время Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но в следующем месяце состоится релиз на PS5. Разработчики также испытывают трудности с созданием издания для Xbox Series X|S, но пытаются освоить игру с раздельным экраном на Xbox Series S.