Baldur's Gate 3, пошаговая RPG от Larian, получила первую скидку во время зимней распродажи в Steam

Вчера вечером в Steam официально стартовала зимняя распродажа, и среди множества специальных предложений хит этого года, лучшая игра года по версии TGA, пошаговая RPG Baldur's Gate 3, также получила специальную скидку благодаря распродаже.
В настоящее время на Baldur's Gate 3 в сервисе Steam действует скидка в размере 10%, а ее цена в региональном каталоге магазина составляет 1800 рублей, и такая скидка будет действовать до 4 января.
Кроме того, согласно официальному твиту Larian Studios, на Baldur's Gate 3 также действует скидка в размере 10% на платформе GOG (действует до 4 января) и в PS Store (действует до 3 января).
Ну и отлично.Заверните! Давно уже хотел.
Нет так. Надо было написать "Самая большая скидка с момента релиза!"
Даром не нужна
Вот вроде и хочется поиграть, но от такого геймплея меня мутит. А так игра привлекательная
Целых 200 рубасов скидка века просто) Аж даже новость написали.
Учитывая что игра и так стоит в 2-3 раза дешевле любой ААА игры
Бред. Она стоит как и любая AAA игра, но в регионалках ситуация иная конечно, хоть и не во всех случаях
P.s. почему люди вечно забывают о базовой оригинальной цене при сравнении с другими играми?
На новые игры скидка всегда была 10%. Жди летней распродажи теперь, либо следующей новогодней :)
Потому что большинство издателей давно игнорируют региональные цены. Это вымирающая тема
Да просто парад невиданной щедрости!