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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 954 оценки

Baldur's Gate 3, пошаговая RPG от Larian, получила первую скидку во время зимней распродажи в Steam

Gruz_
Новости

Вчера вечером в Steam официально стартовала зимняя распродажа, и среди множества специальных предложений хит этого года, лучшая игра года по версии TGA, пошаговая RPG Baldur's Gate 3, также получила специальную скидку благодаря распродаже.

В настоящее время на Baldur's Gate 3 в сервисе Steam действует скидка в размере 10%, а ее цена в региональном каталоге магазина составляет 1800 рублей, и такая скидка будет действовать до 4 января.

Кроме того, согласно официальному твиту Larian Studios, на Baldur's Gate 3 также действует скидка в размере 10% на платформе GOG (действует до 4 января) и в PS Store (действует до 3 января).

14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Lvinomord

Ну и отлично.Заверните! Давно уже хотел.

1
GoliafJx

Нет так. Надо было написать "Самая большая скидка с момента релиза!"

0
SharpAelinor

Даром не нужна

0
Famiclone

Вот вроде и хочется поиграть, но от такого геймплея меня мутит. А так игра привлекательная

-6
Игромэнс

Целых 200 рубасов скидка века просто) Аж даже новость написали.

-8
pokemonizm

Учитывая что игра и так стоит в 2-3 раза дешевле любой ААА игры

3
PolGhost pokemonizm

Бред. Она стоит как и любая AAA игра, но в регионалках ситуация иная конечно, хоть и не во всех случаях

P.s. почему люди вечно забывают о базовой оригинальной цене при сравнении с другими играми?

0
EnerJy48

На новые игры скидка всегда была 10%. Жди летней распродажи теперь, либо следующей новогодней :)

0
Famiclone PolGhost

Потому что большинство издателей давно игнорируют региональные цены. Это вымирающая тема

0
FastidiousBasil

Да просто парад невиданной щедрости!

-9