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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 482 оценки

Baldur's Gate 3 появилась на торрентах спустя 20 минут после релиза

Simple Jack
Новости

Baldur's Gate 3 слили на торренты спустя 20 минут после релиза. Это стало возможным благодаря выходу RPG в GOG, где игры доступны без DRM-защиты. Вес Baldur's Gate 3 составляет 125 ГБ.

Кроме того, «пираты» взломали и Steam-версию игры, которая была защищена лишь внутренней DRM от Valve. Кряк для нее уже доступен для скачивания.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC. 6 сентября игра появится на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X|S все еще находится в разработке.

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-51
71
Комментарии: 71
Ваш комментарий
Человек Хороший

те кто говорят купить игру, не слушайте их, а делайте так как хотите вы

20
Протосек

Делаю как хочу, жду около года, пока уважаемые бетатестеры отполируют для меня всю игру за свои деньги, вот тогда можно и качать.

5
Indigo Night Протосек

а чо не 10? за 10 точно отполируют, может даже DLC выпустить успеют.

0
Протосек Indigo Night

Меня интересует Enhanced Edition, это фишка лариан с которой игра становится именно тем, чем ее задумывали изначально.

-1
Любитель сладких булочек

Я особо не играл в подобные игры, максимум в старенькие дьябло и немного в ПОЕ, вот хочу на пиратке чекнуть че да как, а потом, чтобы не париться с обновами и поддержать разрабов, конечно, куплю

0
Harmont

Очень жду пиратку. Согласен со всеми, кто покупает. Я тоже куплю, как деньги будут, сейчас 2000 это слишком большая сумма для меня. Вот так вот платят на заводах.

16
Алексей13рус

зимой на распродаже перед нг, с друзьями перепройти командой.

0
Юрец Одесса

Ну зачем врать!!!! КАК ОНА МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ спустя 20 минут?? в 18 только вышла и за 20 минут появилась!!

6
Kenkari

ну это у нас игру в 6 включили, в западных регионах много раньше. Карту же выкладывали

-6
RadiantMaelor Kenkari

Какая разница если торрента нет

0
Sam_Shephard Kenkari

ты про часовые пояса слышал что нибудь..?

1
Юрец Одесса Sam_Shephard

Дай ссылку, где за 20 минут до релиза в России выложили!! Где на Рус торрентах была игра за 20 минут.

-1
Grieverff Юрец Одесса

На сайте скидроу страницу сделали,и во всех местах где линки надпись ,загружаются на сервера,мол ждите))))кароче говоря создали тему и ссылки добавили минут через 20-30(и да сайт не русский)

1
Mad_cloud

Кто то просто поторопился с новостью

4
SoRaS3

Это просто инфа. Какой хороший интернет у "фанатов" Балдура. )

0
JudiciousLaurentius

всех поздравляю...)

4
Bitard Knight

Свистать всех наверх!
Господа, дамы, вот и пошел попутный ветер! Аррр!

3
Eclair_93

Хорошая новость, я после TLoU больше игры не пощупав покупать не буду, понравится, отблагодарю разработчиков покупкой.

2
enze

Че за бред на руторе по прежнему нету

1
JudiciousLaurentius

ждем всей страной, по идее надо дождаться пока кто-то скачает и зальет на рутор но хз сколько нужно ждать

-1
RaptoR BTR

На руторе гог-рип 126гб. только что появился!

0
User_200 RaptoR BTR

На руторе нет ее

-1
RaptoR BTR User_200

Закажи себе очки с авито! Если реально интересует, напиши в личку, ссылку скину.

-1
Grieverff

Так долго выкладывают у нас,если надо быстро ищи у скидроу.хотя такую игру можно и купить)чем хороши кстати забугорные торенты, админы всегда говорят свое мнение стоит покупать игру или нет,и всегда есть ссылка на лицуху.

-1
MythOfTheLight

Так а где ссылка то? Так и не могу найти релизный торрент. Купил бы с радостью - вот только 2к игра стоит - с учётом "комиссий" санкционных, будет 2600р стоить покупка. С пенсии по инвалидности как раз купить игру...

1
Ds_Raider

2300 если брать с киви

-1
Mimocrocodil

Йохохо, уже взял на абордаж, правда чет скорости мало. Видимо из-за того что только выложили.

1
Комментарий удален
Комментарий удален
nodas Юрец Одесса

Есть у тебя возможность ее купить не бзди

0
Комментарий удален
Протосек Юрец Одесса

Зря оправдываешься, не стоит. У некоторых людей в заднице просто иголки, они не могут жить спокойно, если кто-то не покупает игры, но играет в них. А еще в их вселенной если убрать возможность пиратить, то все пираты моментально побегут покупать игры.
У меня наверное жизни не хватит напиратить и пройти все игры, которые я когда-либо хотел.

1
Комментарий удален
wiezmin

Я лично куплю её на боксе когда выйдет там, 2й раз проходить там буду за шизика, на ПК спирачу, ибо Габен не хочет брать мои деньги, а танцы с бубном пусть себе оставит, поддержу разрабов боксом

2
Space marine286 wiezmin

Господи не Габен не хочет брать, а банки. Габен всегда денег хочет, а вот банки по внешним причинам не хотят проводить операции. Все.

4
wiezmin Space marine286

Ок, а чрз paypal тогда почему он заблочил?

0
OculusMortem wiezmin
ибо Габен не хочет брать мои деньги

Через киви спокойно кидаются рубли, даже никаких "танцев с бубном" с созданием кошелька в тенге не надо, а видите ли плохой Габен не хочет брать деньги, все транзакции от любых источников лично заблокировал.

0
wiezmin OculusMortem

Всё верно, вы правильно меня поняли "Габен плохой", ларианов буду поддерживать бокс версией

0
Комментарий удален
Nefilem

уже куплено

-1
User_200 Nefilem

И? Ты приобрел и?

0
Протосек User_200

И теперь сможет побыть бетатестером, пока игру отшлифуют)

0
enze

мда походу завтра ждать придется

0
StingerV

торрент игруха, и там уже релиз есть, качай на здоровье

1
baddream12

байтеры чисто на пг сидят

0
Pau1Shark

На рутрекер выкинули 3 минуты назад, 126 гб

0
Mr. Alexander Shark

На торрент игрухе есть уже. На fitgirl ещё нет, хотя уже в ожидающих светится. Торрент игрухе вроде доверяю..)

0
Dimursik

мне пофиг я купил), игра реально затягивает)

0
Oscilograf

Пожалуй за такую игру разрабам и заплатить не грех. Подожду пока все баги выловят и куплю.

0
ArchiDeMoN

На кой хрен эти новости без ссылок, где соус бл*ть?

0
pinpong

вот это дааа)

0
Freemanyz

На рутрекере 18К+ личей)

0
Синий Батя

Очередной shit пост от Simple Jack, поздравляю, минус заслужено!

0
Alex40001

снова вк помойка. мыло есть мыло

-1
ekniga1984

ещё и матом чёта орёт стример, отвратительно

0
ViRgiL__

Где ссылка на торрент ?

-2
Хмурый Зема

Бряхня.

-2
RadiantMaelor

Уже второй раз фэйковая новость про торренты)

-2
Локомотор Чемодан

проверил на Рутрекере и руторе - ничего нет, там только ранний доступ лежит.
Пойду докачивать на стиме, ещё 30 минут

-2
sasamba1337

Плохо проверил, все там есть. Сортируй по дате.

2
StingerV

На торрент игруха уже появился релиз, качайте там, всегда там качаю, всё отлично, и опреативно там выкладывают всегда

2
SaintsEagle

Ничего не взламывали, игры даже спустя 2 часа нет на торрентах. Автор фуфел не умеет проверять инфу)

-4
StingerV

На торрент игруха уже ест ьрелиз, качайте

2
Mr. Alexander Shark

Её не надо взламывать она без защиты. Скачали с гога и выложили.

1
bublichello

За хорошую игру денег не жалко! Торренты = Жлобство

-5
Протосек

А если я у друга на компе в пиратку поиграю, я тоже пират? А если фильм посмотрю пиратский? А музыку если услышу, за которую не заплатил, мне уши закрывать или уже не поможет и я пират? XD

3
Vinden

Народ как игрушка, стоит качать или кал?

-9
Moridine

Осуждаю. Вот у нас на пг вообще пиратки не качают!

-13
Протосек

Осуждаю твое осуждение

1
Eminence

Фейк. Кто в будущем будет качать тот бомж! Это епическая игра, 95% уже скачал, поддержите разрабов, 2000р это вообще ничто, вас же не просят за 60 баксов ее покупать

-24
XODOK5

Ну если для кого-то 2000 это ничто, то он сильно заелся

5
Протосек

Подтверждаю, именно в будущем и буду качать. Пока смысла нет, игру еще доделывать и доделывать. Примерно год играм лариан нужно чтобы стать тем, чем их задумывали.

0