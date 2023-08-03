Baldur's Gate 3 появилась на торрентах спустя 20 минут после релиза

Baldur's Gate 3 слили на торренты спустя 20 минут после релиза. Это стало возможным благодаря выходу RPG в GOG, где игры доступны без DRM-защиты. Вес Baldur's Gate 3 составляет 125 ГБ.
Кроме того, «пираты» взломали и Steam-версию игры, которая была защищена лишь внутренней DRM от Valve. Кряк для нее уже доступен для скачивания.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC. 6 сентября игра появится на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X|S все еще находится в разработке.
те кто говорят купить игру, не слушайте их, а делайте так как хотите вы
Делаю как хочу, жду около года, пока уважаемые бетатестеры отполируют для меня всю игру за свои деньги, вот тогда можно и качать.
а чо не 10? за 10 точно отполируют, может даже DLC выпустить успеют.
Меня интересует Enhanced Edition, это фишка лариан с которой игра становится именно тем, чем ее задумывали изначально.
Я особо не играл в подобные игры, максимум в старенькие дьябло и немного в ПОЕ, вот хочу на пиратке чекнуть че да как, а потом, чтобы не париться с обновами и поддержать разрабов, конечно, куплю
Очень жду пиратку. Согласен со всеми, кто покупает. Я тоже куплю, как деньги будут, сейчас 2000 это слишком большая сумма для меня. Вот так вот платят на заводах.
зимой на распродаже перед нг, с друзьями перепройти командой.
Ну зачем врать!!!! КАК ОНА МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ спустя 20 минут?? в 18 только вышла и за 20 минут появилась!!
ну это у нас игру в 6 включили, в западных регионах много раньше. Карту же выкладывали
Какая разница если торрента нет
ты про часовые пояса слышал что нибудь..?
Дай ссылку, где за 20 минут до релиза в России выложили!! Где на Рус торрентах была игра за 20 минут.
На сайте скидроу страницу сделали,и во всех местах где линки надпись ,загружаются на сервера,мол ждите))))кароче говоря создали тему и ссылки добавили минут через 20-30(и да сайт не русский)
Кто то просто поторопился с новостью
Это просто инфа. Какой хороший интернет у "фанатов" Балдура. )
всех поздравляю...)
Свистать всех наверх!
Господа, дамы, вот и пошел попутный ветер! Аррр!
Хорошая новость, я после TLoU больше игры не пощупав покупать не буду, понравится, отблагодарю разработчиков покупкой.
Че за бред на руторе по прежнему нету
ждем всей страной, по идее надо дождаться пока кто-то скачает и зальет на рутор но хз сколько нужно ждать
На руторе гог-рип 126гб. только что появился!
На руторе нет ее
Закажи себе очки с авито! Если реально интересует, напиши в личку, ссылку скину.
Так долго выкладывают у нас,если надо быстро ищи у скидроу.хотя такую игру можно и купить)чем хороши кстати забугорные торенты, админы всегда говорят свое мнение стоит покупать игру или нет,и всегда есть ссылка на лицуху.
Так а где ссылка то? Так и не могу найти релизный торрент. Купил бы с радостью - вот только 2к игра стоит - с учётом "комиссий" санкционных, будет 2600р стоить покупка. С пенсии по инвалидности как раз купить игру...
2300 если брать с киви
Йохохо, уже взял на абордаж, правда чет скорости мало. Видимо из-за того что только выложили.
Есть у тебя возможность ее купить не бзди
Зря оправдываешься, не стоит. У некоторых людей в заднице просто иголки, они не могут жить спокойно, если кто-то не покупает игры, но играет в них. А еще в их вселенной если убрать возможность пиратить, то все пираты моментально побегут покупать игры.
У меня наверное жизни не хватит напиратить и пройти все игры, которые я когда-либо хотел.
Я лично куплю её на боксе когда выйдет там, 2й раз проходить там буду за шизика, на ПК спирачу, ибо Габен не хочет брать мои деньги, а танцы с бубном пусть себе оставит, поддержу разрабов боксом
Господи не Габен не хочет брать, а банки. Габен всегда денег хочет, а вот банки по внешним причинам не хотят проводить операции. Все.
Ок, а чрз paypal тогда почему он заблочил?
Через киви спокойно кидаются рубли, даже никаких "танцев с бубном" с созданием кошелька в тенге не надо, а видите ли плохой Габен не хочет брать деньги, все транзакции от любых источников лично заблокировал.
Всё верно, вы правильно меня поняли "Габен плохой", ларианов буду поддерживать бокс версией
уже куплено
И? Ты приобрел и?
И теперь сможет побыть бетатестером, пока игру отшлифуют)
мда походу завтра ждать придется
торрент игруха, и там уже релиз есть, качай на здоровье
байтеры чисто на пг сидят
На рутрекер выкинули 3 минуты назад, 126 гб
На торрент игрухе есть уже. На fitgirl ещё нет, хотя уже в ожидающих светится. Торрент игрухе вроде доверяю..)
мне пофиг я купил), игра реально затягивает)
Пожалуй за такую игру разрабам и заплатить не грех. Подожду пока все баги выловят и куплю.
На кой хрен эти новости без ссылок, где соус бл*ть?
вот это дааа)
На рутрекере 18К+ личей)
Очередной shit пост от Simple Jack, поздравляю, минус заслужено!
снова вк помойка. мыло есть мыло
ещё и матом чёта орёт стример, отвратительно
Где ссылка на торрент ?
Бряхня.
Уже второй раз фэйковая новость про торренты)
проверил на Рутрекере и руторе - ничего нет, там только ранний доступ лежит.
Пойду докачивать на стиме, ещё 30 минут
Плохо проверил, все там есть. Сортируй по дате.
На торрент игруха уже появился релиз, качайте там, всегда там качаю, всё отлично, и опреативно там выкладывают всегда
Ничего не взламывали, игры даже спустя 2 часа нет на торрентах. Автор фуфел не умеет проверять инфу)
На торрент игруха уже ест ьрелиз, качайте
Её не надо взламывать она без защиты. Скачали с гога и выложили.
За хорошую игру денег не жалко! Торренты = Жлобство
А если я у друга на компе в пиратку поиграю, я тоже пират? А если фильм посмотрю пиратский? А музыку если услышу, за которую не заплатил, мне уши закрывать или уже не поможет и я пират? XD
Народ как игрушка, стоит качать или кал?
Осуждаю. Вот у нас на пг вообще пиратки не качают!
Осуждаю твое осуждение
Фейк. Кто в будущем будет качать тот бомж! Это епическая игра, 95% уже скачал, поддержите разрабов, 2000р это вообще ничто, вас же не просят за 60 баксов ее покупать
Ну если для кого-то 2000 это ничто, то он сильно заелся
Подтверждаю, именно в будущем и буду качать. Пока смысла нет, игру еще доделывать и доделывать. Примерно год играм лариан нужно чтобы стать тем, чем их задумывали.