Baldur's Gate 3 празднует первый день рождения после выхода из раннего доступа

Baldur's Gate 3 празднует свой первый день рождения после выхода из раннего доступа Steam. Игра от Larian Studios продолжает оставаться популярной среди игроков, демонстрируя устойчивый интерес и активность в сообществе.

3 августа 2023 года состоялся релиз полной версии Baldur's Gate 3, которая несколько лет развивалась в рамках программы раннего доступа Steam. В день релиза Baldur's Gate 3 установила рекорд, достигнув пикового онлайна в Steam более 875 тысяч игроков, что позволило ей войти в топ-11 самых популярных игр в истории платформы. Даже спустя год, игра демонстрирует стабильный онлайн в диапазоне 80-120 тысяч игроков.

Larian Studios продолжает активно поддерживать проект. В ближайшее время ожидается релиз седьмого крупного обновления, которое принесет множество улучшений, исправлений и дополнительного контента, включая специальные ролики для любителей "темной стороны".

Larian Studios выразила благодарность фанатам за поддержку и энтузиазм, создав специальный YouTube-канал для контента сообщества. В ближайшее время на этом канале появится что-то новое и интересное для поклонников игры.