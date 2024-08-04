Baldur's Gate 3 празднует первый день рождения после выхода из раннего доступа

Baldur's Gate 3 празднует свой первый день рождения после выхода из раннего доступа Steam. Игра от Larian Studios продолжает оставаться популярной среди игроков, демонстрируя устойчивый интерес и активность в сообществе.
3 августа 2023 года состоялся релиз полной версии Baldur's Gate 3, которая несколько лет развивалась в рамках программы раннего доступа Steam. В день релиза Baldur's Gate 3 установила рекорд, достигнув пикового онлайна в Steam более 875 тысяч игроков, что позволило ей войти в топ-11 самых популярных игр в истории платформы. Даже спустя год, игра демонстрирует стабильный онлайн в диапазоне 80-120 тысяч игроков.
Larian Studios продолжает активно поддерживать проект. В ближайшее время ожидается релиз седьмого крупного обновления, которое принесет множество улучшений, исправлений и дополнительного контента, включая специальные ролики для любителей "темной стороны".
Larian Studios выразила благодарность фанатам за поддержку и энтузиазм, создав специальный YouTube-канал для контента сообщества. В ближайшее время на этом канале появится что-то новое и интересное для поклонников игры.
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Кстати, кто задротил нормально, скажите.
У кубика есть два режима - один чистый рандом, второй с какой-то компенсацией, и вопрос, рандом работает нормально?
Не как в обосанном xcom, где ты постоянно мажешь при 95% шансе попадания? Для меня лучший рандом был только в вейстленде втором, ибо сколько моментов было с рандомом просто вау. То с шансом 70% попасть в противника я попадал своего и ваншотил из-за внезапного критического урона, то противник кидал в меня гранату, но из-за провального броска попадал в своих и убивал всех и тп, кайфовал с этого.
Вот и хочется знать как что в бг3 будет. Чтобы чистый рандом был, а не эти "пять раз подряд попадёшь, потом обязательно пять раз промажешь".
В играх Миядзаки- КАМЕРА главный босс игры, в играх Larian- сраный кубик со своим корейским рандомом -_-
Happy birthday.