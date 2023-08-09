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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 538 оценок

Baldur's Gate 3 присоединилась к Zelda и стала одной из самых высоко оцененных игр 2023 года

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 продолжает устанавливать новые стандарты качества в игровой индустрии. Ролевая игра достигла поразительных высот, получив на Metacritic 96 баллов, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых рейтинговых игр 2023 года.

Baldur's Gate 3 не только возглавила рейтинг Metacritic, но и стала главной компьютерной игрой 2023 года на OpenCritic с замечательным рейтингом 95.

Почему это важно: Текущий год не испытывает недостатка в качественных игровых релизах. Несмотря на жесткую конкуренцию, последняя работа Larian Studios сумела заявить о себе.

Несмотря на впечатляющую оценку, Baldur's Gate 3 имеет ограниченное количество рецензий. На момент написания статьи ролевая игра имеет всего 11 обзоров на платформе. С другой стороны, такие игры, как Zelda: Tears of the Kingdom, имеют в десять раз больше обзоров.

Поскольку многочисленные обзоры еще не завершены, в ближайшие дни рейтинг может измениться. Это может привести к тому, что игра опустится ниже своей нынешней позиции, но может и сместить Zelda с первого места.

Помимо положительных отзывов критиков, ролевая игра уже продемонстрировала впечатляющие результаты в Steam. За первые 3 часа после выхода игры количество одновременных игроков в ней превысило 250 тыс. человек, а последующее количество игроков сделало ее вторым по величине запуском в Steam в 2023 году.

Baldur's Gate 3, получившая самую высокую оценку на Metacritic в 2023 году, стоит в одном ряду с такими признанными играми, как Zelda: Tears of the Kingdom.

Учитывая недавний прием, можно с уверенностью предположить, что эта ролевая игра будет претендовать на награду "Игра года" на TGA 2023. Ошеломительный успех и многочисленные положительные отзывы делают ее грозным претендентом, доказывая, что она обладает всеми необходимыми качествами для получения награды.

12
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
pyw

Почему Зельду так высоко оценивают всегда!?

14
Omnia Smirnow

Экзы Нинки!

2
Desmond72Miles

Потому что Нинтендо делает годноту

-11
pyw Desmond72Miles

Ну а в чем годнота там? Графика, сюжет, персонажи, геймплей?

-2
Desmond72Miles pyw

Зельда это песочница, а значит у неё очень глубокий геймплей. Поиграл бы ты хоть в одну часть, то понял бы

-3
Jackius

2017 зельда объективно хороша была, а тут же несколько механик новых, переработанная карта с добавлением новых, но всё та же игра что и первая.

Обычно зельды всегда были сильно отличающиеся по геймплею, а тут как по мне тож на тож. И не понимаю восторга, ощущения от игры аналогичные что от первой, но в первой это было в новинку, а здесь уже задушится еще проще будет если в первую играл, потому что тут еще больше исследовать в два-три раза (больше=лучше?).

Тут по сути похожая ситуация как в тех же ассасинах было, первая которую ты лично запускаешь классно будет , для человека в новинку, а далее и далее самокопирование и ты уже наедаешься такой "вкуснятиной" в других частях, что тупа в падлу в такое играть, разве что фанатам, в данном случае зельд (интересно какой процент людей прошли новую зельду, из тех кто прошел и 2017? интересно все ли критики дошли до конца запылесосив все три локи, для более аргументированной оценки?)

Будет смешно если следующая зельда будет такая же как и две предыдущие и там будут такие же великие оценки от критиков)

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Элден выше зельды был

2
Niphestotel

Baldur's Gate 3 присоединилась к Zelda и стала одной из самых высоко оцененных игр 2023 года ©

2
HellowRainbow

Лучше Ведьмака? Ну чет очень жирно

0
TRADS80

И без всяких Денову. Ибо качественный, продуманный, красивый, интересный проект. А вы сосите х... Деноволюбимчики и оправдывайте себя анальным сексом перед аудиторией пидо....

0
warp 37

На распродаже возьму как-нибудь. Может, и предзаказал бы, будь там геймплей и бои от третьего лица.

-9
Omnia Smirnow

Тебя сейчас заклюют фанаты D&D.

-7
Hevin

А смысл? Теряется вся атмосфера.

-1
OculusMortem
будь там геймплей и бои от третьего лица.

Он там итак от 3 лица лол, не от первого же.

3
evil_capcha

Ты и не купил игру? Лол ты же всегда все скупал что есть в стиме

0
warp 37 evil_capcha

Многое уже куплено, выгодный для меня российский регион стал непригодным, а цены на старте на многие проекты выросли.

Так что сейчас покупаю наиболее интересное, к тому же Humble Choice весьма удобен. Для остального есть распродажи.

0