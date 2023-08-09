Baldur's Gate 3 присоединилась к Zelda и стала одной из самых высоко оцененных игр 2023 года ©

Baldur's Gate 3 продолжает устанавливать новые стандарты качества в игровой индустрии. Ролевая игра достигла поразительных высот, получив на Metacritic 96 баллов, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых рейтинговых игр 2023 года.
Baldur's Gate 3 не только возглавила рейтинг Metacritic, но и стала главной компьютерной игрой 2023 года на OpenCritic с замечательным рейтингом 95.
Почему это важно: Текущий год не испытывает недостатка в качественных игровых релизах. Несмотря на жесткую конкуренцию, последняя работа Larian Studios сумела заявить о себе.
Несмотря на впечатляющую оценку, Baldur's Gate 3 имеет ограниченное количество рецензий. На момент написания статьи ролевая игра имеет всего 11 обзоров на платформе. С другой стороны, такие игры, как Zelda: Tears of the Kingdom, имеют в десять раз больше обзоров.
Поскольку многочисленные обзоры еще не завершены, в ближайшие дни рейтинг может измениться. Это может привести к тому, что игра опустится ниже своей нынешней позиции, но может и сместить Zelda с первого места.
Помимо положительных отзывов критиков, ролевая игра уже продемонстрировала впечатляющие результаты в Steam. За первые 3 часа после выхода игры количество одновременных игроков в ней превысило 250 тыс. человек, а последующее количество игроков сделало ее вторым по величине запуском в Steam в 2023 году.
Baldur's Gate 3, получившая самую высокую оценку на Metacritic в 2023 году, стоит в одном ряду с такими признанными играми, как Zelda: Tears of the Kingdom.
Учитывая недавний прием, можно с уверенностью предположить, что эта ролевая игра будет претендовать на награду "Игра года" на TGA 2023. Ошеломительный успех и многочисленные положительные отзывы делают ее грозным претендентом, доказывая, что она обладает всеми необходимыми качествами для получения награды.
Почему Зельду так высоко оценивают всегда!?
Экзы Нинки!
Потому что Нинтендо делает годноту
Ну а в чем годнота там? Графика, сюжет, персонажи, геймплей?
Зельда это песочница, а значит у неё очень глубокий геймплей. Поиграл бы ты хоть в одну часть, то понял бы
2017 зельда объективно хороша была, а тут же несколько механик новых, переработанная карта с добавлением новых, но всё та же игра что и первая.
Обычно зельды всегда были сильно отличающиеся по геймплею, а тут как по мне тож на тож. И не понимаю восторга, ощущения от игры аналогичные что от первой, но в первой это было в новинку, а здесь уже задушится еще проще будет если в первую играл, потому что тут еще больше исследовать в два-три раза (больше=лучше?).
Тут по сути похожая ситуация как в тех же ассасинах было, первая которую ты лично запускаешь классно будет , для человека в новинку, а далее и далее самокопирование и ты уже наедаешься такой "вкуснятиной" в других частях, что тупа в падлу в такое играть, разве что фанатам, в данном случае зельд (интересно какой процент людей прошли новую зельду, из тех кто прошел и 2017? интересно все ли критики дошли до конца запылесосив все три локи, для более аргументированной оценки?)
Будет смешно если следующая зельда будет такая же как и две предыдущие и там будут такие же великие оценки от критиков)
Элден выше зельды был
Baldur's Gate 3 присоединилась к Zelda и стала одной из самых высоко оцененных игр 2023 года ©
Лучше Ведьмака? Ну чет очень жирно
И без всяких Денову. Ибо качественный, продуманный, красивый, интересный проект. А вы сосите х... Деноволюбимчики и оправдывайте себя анальным сексом перед аудиторией пидо....
На распродаже возьму как-нибудь. Может, и предзаказал бы, будь там геймплей и бои от третьего лица.
Тебя сейчас заклюют фанаты D&D.
А смысл? Теряется вся атмосфера.
Он там итак от 3 лица лол, не от первого же.
Ты и не купил игру? Лол ты же всегда все скупал что есть в стиме
Многое уже куплено, выгодный для меня российский регион стал непригодным, а цены на старте на многие проекты выросли.
Так что сейчас покупаю наиболее интересное, к тому же Humble Choice весьма удобен. Для остального есть распродажи.