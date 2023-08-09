Baldur's Gate 3 присоединилась к Zelda и стала одной из самых высоко оцененных игр 2023 года ©

Baldur's Gate 3 продолжает устанавливать новые стандарты качества в игровой индустрии. Ролевая игра достигла поразительных высот, получив на Metacritic 96 баллов, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых рейтинговых игр 2023 года.

Baldur's Gate 3 не только возглавила рейтинг Metacritic, но и стала главной компьютерной игрой 2023 года на OpenCritic с замечательным рейтингом 95.

Почему это важно: Текущий год не испытывает недостатка в качественных игровых релизах. Несмотря на жесткую конкуренцию, последняя работа Larian Studios сумела заявить о себе.

Несмотря на впечатляющую оценку, Baldur's Gate 3 имеет ограниченное количество рецензий. На момент написания статьи ролевая игра имеет всего 11 обзоров на платформе. С другой стороны, такие игры, как Zelda: Tears of the Kingdom, имеют в десять раз больше обзоров.

Поскольку многочисленные обзоры еще не завершены, в ближайшие дни рейтинг может измениться. Это может привести к тому, что игра опустится ниже своей нынешней позиции, но может и сместить Zelda с первого места.

Помимо положительных отзывов критиков, ролевая игра уже продемонстрировала впечатляющие результаты в Steam. За первые 3 часа после выхода игры количество одновременных игроков в ней превысило 250 тыс. человек, а последующее количество игроков сделало ее вторым по величине запуском в Steam в 2023 году.

Baldur's Gate 3, получившая самую высокую оценку на Metacritic в 2023 году, стоит в одном ряду с такими признанными играми, как Zelda: Tears of the Kingdom.

Учитывая недавний прием, можно с уверенностью предположить, что эта ролевая игра будет претендовать на награду "Игра года" на TGA 2023. Ошеломительный успех и многочисленные положительные отзывы делают ее грозным претендентом, доказывая, что она обладает всеми необходимыми качествами для получения награды.