Baldur's Gate 3 продолжает доминировать на Steam Deck пятый месяц подряд

Компания Valve опубликовала список самых популярных игр на Steam Deck в декабре 2023 года, из которого стало ясно, что в очередной раз никто не может оторваться от игры Baldur's Gate 3 в дороге.
В свежем отчете, выложенном в официальном аккаунте OnDeck в X/Twitter, указано, что по итогам декабря 2023 года Baldur's Gate 3 по-прежнему является самой играемой игрой на Steam Deck, опережая такие громкие хиты, как Cyberpunk 2077 и Grand Theft Auto V. В общем, список достаточно стабилен и мало меняется в последние несколько месяцев.
Baldur's Gate 3 уже не в первый раз становится самой играемой игрой Steam Deck: на протяжении последних 5 месяцев RPG от бельгийской Larian Studios возглавляла рейтинг. До ее выхода в Steam в августе прошлого года Dave the Diver обошел конкурентов и стала самой играемой на Steam Deck в июле 2023 года, а Street Fighter 6 обошел всех остальных в июне. Но с тех пор, как на экранах Steam Deck появилась Baldur's Gate 3, да еще и с новым блестящим OLED-дисплеем, никому не под силу потеснить ее.
На мышке с клавиатурой в разы удобнее,чем на стим деке. У самого Стим дек олед,скачал,попробовал,не удобно чтото... Хотя кому как.
Думаю это дело привычки
Это очень хорошо =)
Типо люди настолько уже разочаровались в игровой индустрии, что больше ничего не покупают?