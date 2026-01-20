Baldur's Gate 3 продолжает собирать 100 тысяч активных игроков в Steam и показывает отличные продажи

Даже спустя два с половиной года после релиза Baldur's Gate 3 продолжает удерживать позиции, о которых большинство новинок индустрии могут только мечтать. Согласно данным SteamDB и наблюдению аналитиков, в минувшие выходные пиковый онлайн эпической пошаговой RPG от Larian Studios вновь превысил отметку в 110 000 одновременных пользователей в Steam.

Такой показатель позволяет игре стабильно держаться в десятке самых популярных проектов платформы Valve, соседствуя с вечными сервисными хитами. Эксперты и геймеры в социальных сетях называют это феноменальным достижением для одиночной сюжетной игры, не имеющей элементов «игры-сервиса» и микротранзакций.

Глава студии Свен Винке лично прокомментировал успех в X (Twitter), подтвердив, что продажи Baldur's Gate 3 остаются на «невероятном уровне». Более того, анонс следующей игры студии под названием Divinity подстегнул интерес и к прошлому хиту компании.

Продажи как BG3, так и D:OS 2 были невероятными с момента анонса Divinity. Divinity: Original Sin 2 действительно удивила нас, показав свой лучший месяц с момента релиза в 2017 году.

— написал Винке.

Также он пошутил о том, что жалеет лишь об одном: «Жаль, я не убрал белку вовремя», отсылая к знаменитому персонажу сэру Лора. Отвечая фанату, который боится сломать сюжет в играх Larian своей свободой действий, Свен дал лучший совет: «Она создана для того, чтобы вы её ломали. Не волнуйтесь. Игра сама найдет способ провести вас дальше :)».

Успех текущих проектов позволяет команде с уверенностью смотреть в будущее и фокусироваться на качестве, а не количестве контента, сгенерированного машинами. Ранее ведущий сценарист студии раскритиковал современные технологии.