Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 623 оценки

Baldur's Gate 3 продолжает собирать 100 тысяч активных игроков в Steam и показывает отличные продажи

Gutsz Gutsz

Даже спустя два с половиной года после релиза Baldur's Gate 3 продолжает удерживать позиции, о которых большинство новинок индустрии могут только мечтать. Согласно данным SteamDB и наблюдению аналитиков, в минувшие выходные пиковый онлайн эпической пошаговой RPG от Larian Studios вновь превысил отметку в 110 000 одновременных пользователей в Steam.

Такой показатель позволяет игре стабильно держаться в десятке самых популярных проектов платформы Valve, соседствуя с вечными сервисными хитами. Эксперты и геймеры в социальных сетях называют это феноменальным достижением для одиночной сюжетной игры, не имеющей элементов «игры-сервиса» и микротранзакций.

Глава студии Свен Винке лично прокомментировал успех в X (Twitter), подтвердив, что продажи Baldur's Gate 3 остаются на «невероятном уровне». Более того, анонс следующей игры студии под названием Divinity подстегнул интерес и к прошлому хиту компании.

Продажи как BG3, так и D:OS 2 были невероятными с момента анонса Divinity. Divinity: Original Sin 2 действительно удивила нас, показав свой лучший месяц с момента релиза в 2017 году.

— написал Винке.

Также он пошутил о том, что жалеет лишь об одном: «Жаль, я не убрал белку вовремя», отсылая к знаменитому персонажу сэру Лора. Отвечая фанату, который боится сломать сюжет в играх Larian своей свободой действий, Свен дал лучший совет: «Она создана для того, чтобы вы её ломали. Не волнуйтесь. Игра сама найдет способ провести вас дальше :)».

Успех текущих проектов позволяет команде с уверенностью смотреть в будущее и фокусироваться на качестве, а не количестве контента, сгенерированного машинами. Ранее ведущий сценарист студии раскритиковал современные технологии.

"Это 3 из 10 в лучшем случае": ведущий сценарист Baldur's Gate 3 разгромил качество текстов от нейросетей
25
16
Комментарии:  16
SatirDog

Видимо со мной что-то не так, но не цепляет она, хотя "ориджинал син" что первый что второй, по несколько раз проходил.

5
sapov

Потому что она больше про балабольство, чем приключения и сражения

1
H-DS

Просто каждому свое. Меня вон Экспедиция 33 вообще не зацепила. Блевотина какая-то. А в бг3 уже раз 10 начинал заново, но ни разу еще до конца не дошел, потому что знаю, пройду и повторно проходить не буду

6
Newworld_DESTROYER

судя по топу модов и ца в целом можно предположить что там в основном девочки сидят и фанаты симсов, чисто в редакторе зависают

2
Kentarou

Одна из лучших игр всех времен!

2
Anti-Obama

На DTF одна соя, поэтому посижу у вас.

1
Kentarou

тут другая версия сои, но уже квасного типа
из крайности в крайность переходиш

Rio17

Игра десятилетия, вот душа любителей РПГ радуется до сих пор.

1
Иваныч из Тулы

Так классика: хорошо делай - хорошо будет.

DanteAwake

Легенда

Габенушка

Хорошей игре хороший онлайн, дивинити 3 будет еще одной игрой года +рпг года, чекайте