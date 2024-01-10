Baldur's Gate 3 прошли в хардкорном режиме за 22 минуты

Спидраннер Chronos прошел Baldur's Gate 3 в хардкорном режиме Honour Mode («Честь») всего за 22 минуты и 54 секунды. Сделать это удалось при помощи прыжков и различных уловок.
До этого рекорд также принадлежал упомянутому геймеру. Первый раз он завершил игру за 38 минут и 8 секунд, а потом улучшил свое время до 25 минут и 58 секунд. Пока ни один спидраннер не смог превзойти результат Chronos.
Honour Mode появился в Baldur's Gate 3 в конце ноября 2023 года. Он усложняет прохождение, наделяя боссов новыми способностями и позволяя им наносить больше урона по персонажам игроков. Столкновения с врагами в хардкорном режиме действительно опасны, так как сохраняться в нем можно лишь один раз, а гибель героя означает конец игры.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC, 6 сентября — на PlayStation 5, 21 сентября — на устройствах с macOS, а 8 декабря — на Xbox Series X|S. 9 января 2024-го игра получила 16-й хотфикс, исправивший множество ошибок.
Это еще не предел. Мне когда то говорили что халф лайф пройденная за 26 минут никогда не будет пройдена за меньшее время.....
Да пох в обще за сколько кто прошол эту дичь