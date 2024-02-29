Baldur's Gate 3 прошли за полного неудачника: на кубике всегда выпадала "1"

YouTube-блогер Proxy Gate Tactician провел эксперимент и выяснил, возможно ли завершить прохождение Baldur's Gate 3 за полного неудачника: если персонаж будет выкидывать единицу при каждом броске двадцатигранного кубика. Для этого энтузиаст обратился к моддерам, которые создали соответствующее расширение.
Изначально создатели модов крайне удивились запросу блогера, но все же разработали необходимое расширение. С ним энтузиаст каждый раз выбрасывал единицу: при попытке атаки, проверке способностей и других действиях. Персонаж Proxy Gate Tactician наносил очень мало урона, но его удалось повысить с помощью некоторых предметов, заклинания «Волшебная стрела» и особенности «Настойчивость».
В итоге блогеру все же удалось завершить сюжетную кампанию Baldur's Gate 3. На прохождение у него ушло более 41 часа и 26 минут.
Мазохизм,чистой воды
скорее эксперимент))