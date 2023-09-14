Baldur's Gate 3 с более высокой выручкой, чем Starfield. Сильный старт Mortal Kombat 1 в текущем рейтинге Steam

С момента выхода Baldur's Gate 3 прошло уже немало времени, но продажи игры по-прежнему находятся на чрезвычайно высоком уровне. В Steam она является одним из абсолютных бестселлеров.
В настоящее время Baldur's Gate 3 приносит в Steam больший доход, чем Starfield. Конечно, нельзя забывать, что последняя ролевая игра Bethesda также доступна по программе PC Game Pass, которой пользуются многие поклонники компьютерных игр. Однако результат все равно впечатляет - тем более что речь идет о классической партийной cRPG, которую еще недавно многие считали умирающим жанром. Оказалось, что все совсем не так, и доказательством тому служит феноменально высокий интерес к игре, премьера которой состоялась 3 августа. Вчера вечером в Steam за игру Baldur's Gate 3 в один момент сели 324 000 игроков. Для сравнения, Starfield в той же категории набрала 207 000 пользователей Steam.
Рейтинг продаж игр в Steam также показывает очень высокий интерес к цифровым предзаказам Mortal Kombat 1, которая выйдет 19 сентября 2023 года. Premium Edition позволяет получить пятидневный ранний доступ к Mortal Kombat 1, и, похоже, многие соблазнились этой возможностью. В настоящее время Mortal Kombat 1 занимает четвертое место по доходам в Steam.
Стоит также отметить, что Red Dead Redemption 2 и It Takes Two вернулись в десятку топа в Steam. Это произошло благодаря скидкам.
Рейтинг с наибольшими доходами в Steam (по состоянию на 14.09.2023):
- Counter-Strike: GO
- Baldur's Gate 3
- Lost Ark
- Mortal Kombat 1 (предзаказы)
- Starfield
- PUBG: Battlegrounds
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- It Takes Two
- Steam Deck
Кто больше работал, тот и получил заслуженный онлайн и оценки.
Так Тодд тоже много работал, пытался ссать сразу в оба уха
Хорошей игре - успех, дну - дно)
Ну, в Балдурс гейт просто-напросто интересно играть, а в Старфилд - нет. Это главный минус игры лично для меня.
Елки-палки,так это же закономерно...Одна игра отличная,а вторая просто ссанина тодди...Но следует признать талант тодди,нассал он хомячкам в уши знатно...
Тут кому что важно и кому какая идея по душе... зачем хейтить так старфилд
Зачем хейтить старфилд? ну наверно потому, что это вообще не игра уровня стандарта 2023... Это какой-то мусор из прошлого - мамонт 2000-х
помнится первые балдурсы тоже жанр возродили
Вернулся в Baldur's Gate 3 после Starfield сразу живые персонажи и повороты сюжета, а не тупой сбор артефактов
Нашел что с чем сравнивать. Спасибо что хоть не с гонками
Ого, BG3 имеет большею выручку за полтора месяца, чем Starfield за неделю. ШОК
Ого-го-го. CS имеет большую выручку за 23 года чем старфилд за неделю. Шок