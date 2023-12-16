Baldur's Gate 3 - самая продаваемая игра на Xbox на данный момент

Baldur's Gate 3 на данный момент является самой продаваемой игрой на Xbox, и, похоже, огромный успех ролевой игры от Larian Studios не только не закончился на PC и PS5, но и нашел дальнейшее подтверждение на платформе Microsoft.
Генеральный директор Larian объяснил, что Baldur's Gate не выйдет на PC и Xbox Game Pass именно из-за необходимости продавать игру по полной цене, и, судя по всему, эта стратегия приносит бельгийской студии свои плоды.
Baldur's Gate 3 доступна на Xbox Series X|S с 8 декабря. Игра отлично показала себя как на PC, так и на PS5, так что ее появление на консолях Microsoft во многом символизирует замыкание круга. Вдобавок, одновременно с выходом на Xbox, RPG от Larian Studios была признана игрой года на The Game Awards 2023, что подтверждает высокую популярность игры и у критиков.
А там есть еще во что играть?
Не смешите.
А Калфилд как же? )
Еще бы, на консолях играть не во что.
Вчера зашел в магазин, у меня слов нет. 50 баксов за инди дерьмо которое я в стиме за 200 рублей купить могу.
Купил себе в американском аккаунте калду новую гатдемит в ней нет русского языка. Меня просто прогрели.