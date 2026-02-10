Baldur's Gate 3 сочетает влияние JRPG и классических Ultima благодаря разным вкусам разработчиков Larian

Создание игр уровня Baldur’s Gate 3 или Divinity: Original Sin 2 требует огромной команды, и именно разнообразие взглядов и предпочтений разработчиков формирует уникальный стиль Larian Studios. Как рассказал директор по публикации Майкл Доус в недавнем обсуждении в Twitter, влияние на игры студии приходят из самых разных источников.

На вопрос фаната о том, есть ли в работе Larian элементы JRPG, Доус ответил: «Множество людей вовлечены в процесс. Например, один из наших разработчиков боевой системы – большой фанат JRPG. Но я не знаю насчет Ника», имея в виду Ника Печенина, руководителя по дизайну, который следит за всеми системами проектов и их балансом. Таким образом, даже небольшие предпочтения отдельных членов команды могут отражаться на боевой системе, темпе и структуре игры.

При этом основатель студии и режиссер всех игр Larian Свен Винке черпает вдохновение из совсем других источников: «Он больше по части Ultima», — отметил Доус. Классическая серия Ultima, начавшаяся в начале 1980-х, легла в основу многих элементов выбора, открытого мира и нарративных веток, которые мы видим в проектах Larian.

В итоге Baldur’s Gate 3 — это сочетание разных взглядов: европейская классика от Винке, восточные JRPG-влияния от некоторых разработчиков, и общая страсть команды к пошаговым тактическим системам и исследованию мира. Этот разнообразный микс вкусов и опыта объясняет, почему каждая игра студии выходит такой уникальной и многослойной.