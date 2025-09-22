ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 255 оценок

Baldur's Gate 3 способна удивить даже после 800 часов игры - сообщество делится открытиями

butcher69 butcher69

Казалось бы, Baldur’s Gate 3 давно исследована вдоль и поперёк, но фанаты продолжают находить новые детали спустя сотни часов. На Reddit развернулась дискуссия, где игроки делились моментами, которые неожиданно открылись для них после сотен часов в Faerûn.

Так, u/impala_croft заметил, что если играть на музыкальном инструменте на публике, NPC будут бросать золото. Более того, Альфира может присоединиться к вашему выступлению, а Воло начнёт насвистывать. Но если играть плохо — готовьтесь к тому, что гоблины забросают вас хламом.

Другие открытия связаны с вниманием Larian к мелочам. Например, детёныш паука, сброшенный в пропасть, появляется позже в Подземье. А камни Нижних Планов, брошенные в подводную тюрьму, можно найти у рыболюдей.

Пользователь u/msdaisies6 поделился полезным советом: зачистив Лунные Башни до Испытания Шар, можно спасти Арфистов и Пылающий Кулак. Дж’Элар, которая заботилась об Арте Каллаге, в таком случае остаётся жива.

А u/LeCroissant1337 отметил, что можно взобраться по деревянным платформам на вершину Лунных Башен и убрать крылатых ужасов с некромитами, оставив только Кетерика и некромантов для финальной битвы.

Каждый подобный случай подтверждает: в Baldur’s Gate 3 всегда найдётся что-то новое, даже после сотен часов приключений.

Комментарии:  5
Dart_Zero

Хз че так хают и лелеют эту игру поиграл полтора часа боевка душная диалоги клоунские

Vova S

Ну извините, не майнкрафт, конечно.

DESOL4TE

Не дорос ещё просто

Alex40001

это еще в бете было у гоблинов можно было и озолотиться или люлей отхватить

Vova S

Не все играют игры, как то задумывалось разработчиками. Тупо скипают диалоги/сцены, а потом хвастаются типо супер уникальными диалогами. Клторые любой адекватно играющий человек и так видит.

