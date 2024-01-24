Baldur's Gate 3 стала "Игрой года" на церемонии New York Game Awards 2024

В Нью-Йорке прошла церемония вручения премии New York Game Awards 2024, где Baldur’s Gate 3 была признана "Игрой года". В этой номинации грандиозная ролевая игра опередила таких конкурентов, как Alan Wake 2, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и другие. Кроме того, ролевая игра от Larian Studios была удостоена также награды за "Лучший сценарий".
Специальная награда, именуемая в честь Эндрю Юна за заслуги в индустрии, в этот раз была вручена Нилу Дракману. Николь Карпентер из Polygon получила награду Knickerbocker Award за лучшую игровую журналистику, отметив свой значительный вклад в эту область.
- "Лучший мир" — Alan Wake 2;
- "Лучшая актёрская игра" — Мелани Либёрд (Сага Андерсон в Alan Wake 2);
- "Лучшая AR/VR-игра" — Asgard’s Wrath 2;
- "Лучшая инди-игра" — Chants of Sennaar;
- "Лучшая мобильная игра" — Honkai: Star Rail;
- "Лучший ремейк" — Resident Evil 4;
- "Лучшая музыка" — Hi-Fi Rush;
- "Лучший “неожиданный хит”" — Slay the Princess;
- "Лучшее дополнение" — Phantom Liberty для Cyberpunk 2077;
- "Лучшая игра для детей" — Super Mario Bros. Wonder.
Достойный список в целом. Игра года, мир, мобилка, ремейк и дополнение согласен полностью.
Но Дракману давать награду это ппц.
Поздравляем
заслуженно, хорошо хоть кто-то еще настоящие игры делает