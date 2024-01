Baldur's Gate 3 стала "Игрой года" на церемонии New York Game Awards 2024

В Нью-Йорке прошла церемония вручения премии New York Game Awards 2024, где Baldur’s Gate 3 была признана "Игрой года". В этой номинации грандиозная ролевая игра опередила таких конкурентов, как Alan Wake 2, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и другие. Кроме того, ролевая игра от Larian Studios была удостоена также награды за "Лучший сценарий".

Специальная награда, именуемая в честь Эндрю Юна за заслуги в индустрии, в этот раз была вручена Нилу Дракману. Николь Карпентер из Polygon получила награду Knickerbocker Award за лучшую игровую журналистику, отметив свой значительный вклад в эту область.