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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 345 оценок

Baldur's Gate 3 стала игрой года по версии DICE Awards 2024

butcher69
Новости

Академия интерактивных искусств и наук только что провела 27-ю ежегодную церемонию награждения D.I.C.E. Awards, и уже объявлены победители во всех категориях.

Если вы не знакомы с этой премией, то номинанты выбираются группой разработчиков, а затем голосуются всеми членами A.I.A.S., что делает D.I.C.E. самой значимой наградой в индустрии.

Главным лидером по числу наград стала Marvel’s Spider-Man 2 — игра получила награду в шести категориях.

Обладателем желанного титула "Игра года" стала Baldur's Gate 3, которая одержала победу над Alan Wake 2, COCOON, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Marvel's Spider-Man 2.

Ниже вы найдете полный список победителей:

  • Экшен года: Marvel's Spider-Man 2
  • Приключенческая игра года: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Ролевая игра года: Baldur's Gate 3
  • Спортивная игра года: MLB The Show 23
  • Онлайн-игра года: Diablo 4
  • Мобильная игра года: What the Car?
  • Лучший дизайн аудио: Marvel's Spider-Man 2
  • Лучший саундтрек: Marvel's Spider-Man 2
  • Лучшая игровая режиссура: Baldur's Gate 3
  • Лучший персонаж: Майлз Моралес из Marvel's Spider-Man 2
  • Стратегия/симулятор года: Dune: Spice Wars
  • Файтинг года: Street Fighter 6
  • Лучший геймдизайн: Baldur's Gate 3
  • Инди года: Cocoon
  • Лучшая анимация: Marvel's Spider-Man 2
  • Лучшее художественное направление: Alan Wake 2
  • Лучшее техническое достижение для VR: Horizon Call of the Mountain
  • Лучшая игра для VR: Asgard's Wrath 2
  • Семейная игра года: Super Mario Bros. Wonder
  • Гоночная игра года: Forza Motorsport
  • Лучшее техническое достижение: Marvel's Spider-Man 2
  • Лучшая игровая режиссура: Baldur's Gate 3
  • Игра года: Baldur's Gate 3

Эта игра увенчала год, в котором Baldur's Gate 3 выиграла практически все, что можно выиграть: она также победила на The Game Awards, Golden Joystick Awards и Steam Awards.

Если вам интересно, предыдущие награды "Игра года" на D.I.C.E. Awards получили Elden Ring в 2023 году, It Takes Two в 2022 году, Hades в 2021 году, Untitled Goose Game в 2020 году, God of War в 2019 году и The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 2018 году.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
shit again

Марвелу подлизнули знатно

5
Кей Овальд

За БГ3 очень рад, за Челпавука очень странно.

2
rewgerg43252

Я думал, такие новости кончились месяц назад.

...Кстати, а палворду в конце 2024 дадут награды, или уссутся нинтендо?

0
Ds_Raider

Лучшая игровая режиссура 2 раза номинировалась?

0
KnDiman

Перефразирую цитату из фильма "Я бы удивился, если бы кто-то другой выиграл", молодцы larian, очередная достойная победа

0
PanKotovsky
Стратегия/симулятор года: Dune: Spice Wars

Серьезно? Она вообще из РД вышла? Или стратегий больше не было в этом году?

-1
dexxxx123

Гейские врата 3 то и на игру не особо похожа, а тут целая игра года! Знатно подлизнули. Очередное доказательство деградации игровой индустрии...

-11
-zotik-

Хватит гореть в каждом новости о бг. Аж смешно

6
Гамер132

С учётом вариативности игры и свободы действий которых нет ни в одной другой игре, то реально игра года

2
N7_Solo

Повезло городу в котором ты живешь, там наверное уже какой месяц за отопление не платят)

7
rewgerg43252 Гамер132

Да это тролль, не обращай на него внимания.

-1
Кей Овальд

Антигей моды в помощь. Для этой игры они по крайней мере есть.

0