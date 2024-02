Baldur's Gate 3 стала игрой года по версии DICE Awards 2024

Академия интерактивных искусств и наук только что провела 27-ю ежегодную церемонию награждения D.I.C.E. Awards, и уже объявлены победители во всех категориях.

Если вы не знакомы с этой премией, то номинанты выбираются группой разработчиков, а затем голосуются всеми членами A.I.A.S., что делает D.I.C.E. самой значимой наградой в индустрии.

Главным лидером по числу наград стала Marvel’s Spider-Man 2 — игра получила награду в шести категориях.

Обладателем желанного титула "Игра года" стала Baldur's Gate 3, которая одержала победу над Alan Wake 2, COCOON, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Marvel's Spider-Man 2.

Ниже вы найдете полный список победителей:

Эта игра увенчала год, в котором Baldur's Gate 3 выиграла практически все, что можно выиграть: она также победила на The Game Awards, Golden Joystick Awards и Steam Awards.

Если вам интересно, предыдущие награды "Игра года" на D.I.C.E. Awards получили Elden Ring в 2023 году, It Takes Two в 2022 году, Hades в 2021 году, Untitled Goose Game в 2020 году, God of War в 2019 году и The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 2018 году.