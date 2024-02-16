Baldur's Gate 3 стала игрой года по версии DICE Awards 2024

Академия интерактивных искусств и наук только что провела 27-ю ежегодную церемонию награждения D.I.C.E. Awards, и уже объявлены победители во всех категориях.
Если вы не знакомы с этой премией, то номинанты выбираются группой разработчиков, а затем голосуются всеми членами A.I.A.S., что делает D.I.C.E. самой значимой наградой в индустрии.
Главным лидером по числу наград стала Marvel’s Spider-Man 2 — игра получила награду в шести категориях.
Обладателем желанного титула "Игра года" стала Baldur's Gate 3, которая одержала победу над Alan Wake 2, COCOON, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Marvel's Spider-Man 2.
Ниже вы найдете полный список победителей:
- Экшен года: Marvel's Spider-Man 2
- Приключенческая игра года: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Ролевая игра года: Baldur's Gate 3
- Спортивная игра года: MLB The Show 23
- Онлайн-игра года: Diablo 4
- Мобильная игра года: What the Car?
- Лучший дизайн аудио: Marvel's Spider-Man 2
- Лучший саундтрек: Marvel's Spider-Man 2
- Лучшая игровая режиссура: Baldur's Gate 3
- Лучший персонаж: Майлз Моралес из Marvel's Spider-Man 2
- Стратегия/симулятор года: Dune: Spice Wars
- Файтинг года: Street Fighter 6
- Лучший геймдизайн: Baldur's Gate 3
- Инди года: Cocoon
- Лучшая анимация: Marvel's Spider-Man 2
- Лучшее художественное направление: Alan Wake 2
- Лучшее техническое достижение для VR: Horizon Call of the Mountain
- Лучшая игра для VR: Asgard's Wrath 2
- Семейная игра года: Super Mario Bros. Wonder
- Гоночная игра года: Forza Motorsport
- Лучшее техническое достижение: Marvel's Spider-Man 2
- Лучшая игровая режиссура: Baldur's Gate 3
- Игра года: Baldur's Gate 3
Эта игра увенчала год, в котором Baldur's Gate 3 выиграла практически все, что можно выиграть: она также победила на The Game Awards, Golden Joystick Awards и Steam Awards.
Если вам интересно, предыдущие награды "Игра года" на D.I.C.E. Awards получили Elden Ring в 2023 году, It Takes Two в 2022 году, Hades в 2021 году, Untitled Goose Game в 2020 году, God of War в 2019 году и The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 2018 году.
Марвелу подлизнули знатно
За БГ3 очень рад, за Челпавука очень странно.
Я думал, такие новости кончились месяц назад.
...Кстати, а палворду в конце 2024 дадут награды, или уссутся нинтендо?
Лучшая игровая режиссура 2 раза номинировалась?
Перефразирую цитату из фильма "Я бы удивился, если бы кто-то другой выиграл", молодцы larian, очередная достойная победа
Серьезно? Она вообще из РД вышла? Или стратегий больше не было в этом году?
Гейские врата 3 то и на игру не особо похожа, а тут целая игра года! Знатно подлизнули. Очередное доказательство деградации игровой индустрии...
Хватит гореть в каждом новости о бг. Аж смешно
С учётом вариативности игры и свободы действий которых нет ни в одной другой игре, то реально игра года
Повезло городу в котором ты живешь, там наверное уже какой месяц за отопление не платят)
Да это тролль, не обращай на него внимания.
Антигей моды в помощь. Для этой игры они по крайней мере есть.