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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 258 оценок

Baldur's Gate 3 стала Игрой года по версии Steam Awards 2023

monk70
Новости

Компания Valve подвела итоги премии Steam Awards 2023, номинантов и победителей в которой выбирают исключительно пользователи Steam. И народ сказал своё слово. Игрой года, как и ожидалось многими, стала нашумевшая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Она также забрала награду в номинации «Лучшая игра с выдающимся сюжетом».

Номинанты и победители Steam Awards 2023

«Игра года»

  • Baldur’s Gate 3
  • Resident Evil 4
  • FC 24
  • Hogwarts Legacy
  • Lethal Company

«Игра года в виртуальной реальности»

  • Gorilla Tag
  • Ghosts of Tabor
  • I Expect You to Die 3: Cog in the Machine
  • Labyrinthine
  • F1 23

«Любимое дитя»

  • Dota 2
  • Red Dead Redemption 2
  • Rust
  • Deep Rock Galactic
  • Apex Legends

«Лучшая игра на Steam Deck»

  • Hogwarts Legacy
  • Brotato
  • Dredge
  • The Outlast Trials
  • Diablo IV

«Друг познаётся в игре»

  • Sunkenland
  • Sons of The Forest
  • Party Animals
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Lethal Company

«Выдающийся визуальный стиль»

  • Inward
  • Darkest Dungeon II
  • Cocoon
  • High On Life
  • Atomic Heart

«Самый инновационный геймплей»

  • Remnant II
  • Your Only Move Is Hustle
  • Shadows of Doubt
  • Contraband Police
  • Starfield

«Лучшая игра, которая вам не даётся»

  • Street Fighter 6
  • Lords of the Fallen
  • Sifu
  • EA Sports FC 24
  • Overwatch 2

«Лучший саундтрек»

  • Persona 5 Tactica
  • Pizza Tower
  • The Last of Us Part I
  • Hi-Fi Rush
  • Chants of Sennaar

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»

  • Lies of P
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Resident Evil 4
  • Baldur’s Gate 3
  • Love Is All Around

«Устройтесь поудобнее»

  • Coral Island
  • Train Sim World 4
  • Dave the Diver
  • Potion Craft: Alchemist Simulator
  • Cities: Skylines II
40
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Unicorling

«Самый инновационный геймплей»

Starfield

Это как О_о ?

24
saa0891

Очевидно инновация в том что для того что бы игра раскрылась надо 200+ часов.

Я вообще не понимаю как это поделие можно выдвигать на какую то положительную категорию ведь в нём большинство элементов сделаны через задницу.

Вот на провал и разочарования года оно точно годится.

9
Александр Назарко saa0891

сарказм вы не выкупаете?
почему вас рдр2 в номинации "любимое дитя" не смущает тогда?
там же суть номинации в поддержке игры

11
Ольга Бузова

Такого гaвна просто еще не было

2
xXHASLXx saa0891

Дизинформатор хренов,игра нормальная. То что у тебя не тянуло твои проблемы а не разрабов. ОБНОВИ ПУКА)

-8
Talendor3

инновационный марафон по 1000 однотипных планет)

5
Tank5553

Atomic выиграл номинацию, неожиданно.

7
Ольга Бузова

Только визуал выкупил ,а в остальном лучше забыть про это непонятное что

-10
ldssa jbcfsgfhd

«Самый инновационный геймплей» Starfield 😂😂😂

6
rexstorz

У действительно иновационный 400ч игры и игра еще не раскрылась ))

2
Betra

Опять у них проблемы с категорией "Любимое дитя". В прошлом году эту номинацию каким-то непостижимым образом выиграл Киберпук в разобранном состоянии. Теперь брошенный Рокстарами RDR 2 в угоду GTA Online. Кажись, за весь год ни одной обновы. Зато: "Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя, добавляя в игру что-то новенькое и по сей день." Маразм крепчал...

3
Сережаа

«Самый инновационный геймплей»

Starfield

яснопонятно...

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Простебали знатно

0
Кей Овальд

Рад за БГ3 и Атомное сердце.
Знатно поржал со Старфилда. Инно/загурзка/вации, /загрузка/ блин. /загрузка/

1
Artery Kaulitz

Некоторые победители вызывают, конечно, вопросы. Но с главным согласен полностью

0
opexdisturbed

Опять NMS в пролете с "любимое дитя". Паскудно как-то по отношению к ним.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

А что, каждый год их выбирать только потому, что они с 2016-го свою игру не доделают?

2
warp 37

Купил на распродаже, но подумываю над возвратом. -10% - не такая уж серьёзная скидка.

-1
Deviant Mind

Так она изначально хнрню стоит

-1
Eclipse_Mars

🤡🤡🤡🤡🤡

-1
Wolfenstein

ну алмаз в помоях остается алмазом… а вот стырфильд молодец выиграл таки номинацию у кала, с таким же успехом его можно было также с калькулятором сравнить или с папкой вындовс и о чудо у них в неравном бою он также как и его гейплей на кончиках пальцев вырвал бы победу в номинации инновационный геймплей … спасибо тодду за занос денех для подбора оппонентов

-3