Baldur's Gate 3 стала Игрой года по версии Steam Awards 2023

Компания Valve подвела итоги премии Steam Awards 2023, номинантов и победителей в которой выбирают исключительно пользователи Steam. И народ сказал своё слово. Игрой года, как и ожидалось многими, стала нашумевшая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Она также забрала награду в номинации «Лучшая игра с выдающимся сюжетом».
Номинанты и победители Steam Awards 2023
«Игра года»
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
- FC 24
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
«Игра года в виртуальной реальности»
- Gorilla Tag
- Ghosts of Tabor
- I Expect You to Die 3: Cog in the Machine
- Labyrinthine
- F1 23
«Любимое дитя»
- Dota 2
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Deep Rock Galactic
- Apex Legends
«Лучшая игра на Steam Deck»
- Hogwarts Legacy
- Brotato
- Dredge
- The Outlast Trials
- Diablo IV
«Друг познаётся в игре»
- Sunkenland
- Sons of The Forest
- Party Animals
- Warhammer 40,000: Darktide
- Lethal Company
«Выдающийся визуальный стиль»
- Inward
- Darkest Dungeon II
- Cocoon
- High On Life
- Atomic Heart
«Самый инновационный геймплей»
- Remnant II
- Your Only Move Is Hustle
- Shadows of Doubt
- Contraband Police
- Starfield
«Лучшая игра, которая вам не даётся»
- Street Fighter 6
- Lords of the Fallen
- Sifu
- EA Sports FC 24
- Overwatch 2
«Лучший саундтрек»
- Persona 5 Tactica
- Pizza Tower
- The Last of Us Part I
- Hi-Fi Rush
- Chants of Sennaar
«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»
- Lies of P
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 4
- Baldur’s Gate 3
- Love Is All Around
«Устройтесь поудобнее»
- Coral Island
- Train Sim World 4
- Dave the Diver
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Cities: Skylines II
«Самый инновационный геймплей»
Starfield
Это как О_о ?
Очевидно инновация в том что для того что бы игра раскрылась надо 200+ часов.
Я вообще не понимаю как это поделие можно выдвигать на какую то положительную категорию ведь в нём большинство элементов сделаны через задницу.
Вот на провал и разочарования года оно точно годится.
сарказм вы не выкупаете?
почему вас рдр2 в номинации "любимое дитя" не смущает тогда?
там же суть номинации в поддержке игры
Такого гaвна просто еще не было
Дизинформатор хренов,игра нормальная. То что у тебя не тянуло твои проблемы а не разрабов. ОБНОВИ ПУКА)
инновационный марафон по 1000 однотипных планет)
Atomic выиграл номинацию, неожиданно.
Только визуал выкупил ,а в остальном лучше забыть про это непонятное что
«Самый инновационный геймплей» Starfield 😂😂😂
У действительно иновационный 400ч игры и игра еще не раскрылась ))
Опять у них проблемы с категорией "Любимое дитя". В прошлом году эту номинацию каким-то непостижимым образом выиграл Киберпук в разобранном состоянии. Теперь брошенный Рокстарами RDR 2 в угоду GTA Online. Кажись, за весь год ни одной обновы. Зато: "Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя, добавляя в игру что-то новенькое и по сей день." Маразм крепчал...
«Самый инновационный геймплей»
Starfield
яснопонятно...
Простебали знатно
Рад за БГ3 и Атомное сердце.
Знатно поржал со Старфилда. Инно/загурзка/вации, /загрузка/ блин. /загрузка/
Некоторые победители вызывают, конечно, вопросы. Но с главным согласен полностью
Опять NMS в пролете с "любимое дитя". Паскудно как-то по отношению к ним.
А что, каждый год их выбирать только потому, что они с 2016-го свою игру не доделают?
Купил на распродаже, но подумываю над возвратом. -10% - не такая уж серьёзная скидка.
Так она изначально хнрню стоит
🤡🤡🤡🤡🤡
ну алмаз в помоях остается алмазом… а вот стырфильд молодец выиграл таки номинацию у кала, с таким же успехом его можно было также с калькулятором сравнить или с папкой вындовс и о чудо у них в неравном бою он также как и его гейплей на кончиках пальцев вырвал бы победу в номинации инновационный геймплей … спасибо тодду за занос денех для подбора оппонентов