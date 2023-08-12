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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 107 оценок

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по отзывам на Opencritic и Metacritic

Simple Jack
Новости

Ролевая фэнтезийная адвенчура Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по отзывам на агрегаторах оценок Opencritic и Metacritic, опередив The Legend of Zelda.

На Opencritic у творения студии Larian 97 баллов из 100. Игра заняла первое место в топе, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered, ремейк Resident Evil 4 и Tents and Trees, а также Street Fighter 6.

Лучшие игры на Opencritic

На Metacritic Baldur's Gate 3 имеет 97 баллов из 100. Игра обогнала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered и The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition.

Лучшие игры на Metacritic

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года только на ПК (в Steam и GOG). 6 сентября того же года планируется релиз для PlayStation 5 и macOS. В разработке также находится версия для Xbox Series X.

Стоимость тайтла составляет 1 999 рублей. Спустя трое суток после релиза пиковый онлайн новинки в Steam преодолел отметку в 814 тысяч пользователей.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Space marine286

Ну игра заслужила свою оценку. Тем более сама игра после прохождения мотивирует переиграть за все остальные классы (к этому ещё прибавить божеств у жрецов с их диалогами).

15
Goodvini

Триумф для разработчиков, рад за них.

8
ugf16349

Обогнала экзсклюзив свитча, хах)))

6
nodas

Заслужено

6
Scorpion_GamePlay

Я знал что верить этим точно нельзя, и вот опять.

0
Art737

Еще бы. Возбудившаяся от медведя школота так разогнала хайп-трейн, что про эту дерьмоподелку разве что из утюгов не верещали, а честные и совершенно непредвзятые блогеры абсолютно случайно начали им синхронно поддакивать. А то, что любого критика этой "священной коровы" нового поколения непременно записывают в хейтеры и начинают поливать дерьмом - так это просто совпадение.)

-2
CT3H

Ну а чё... на критиков аля "пошаг-гав но = игра -гав но" -дерьма не жалко...

0
Art737 CT3H

Странно... А когда второй ДоС за то же самое критиковали - что-то жалели.)

0