Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по отзывам на Opencritic и Metacritic

Ролевая фэнтезийная адвенчура Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по отзывам на агрегаторах оценок Opencritic и Metacritic, опередив The Legend of Zelda.

На Opencritic у творения студии Larian 97 баллов из 100. Игра заняла первое место в топе, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered, ремейк Resident Evil 4 и Tents and Trees, а также Street Fighter 6.

Лучшие игры на Opencritic

На Metacritic Baldur's Gate 3 имеет 97 баллов из 100. Игра обогнала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered и The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition.

Лучшие игры на Metacritic

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года только на ПК (в Steam и GOG). 6 сентября того же года планируется релиз для PlayStation 5 и macOS. В разработке также находится версия для Xbox Series X.

Стоимость тайтла составляет 1 999 рублей. Спустя трое суток после релиза пиковый онлайн новинки в Steam преодолел отметку в 814 тысяч пользователей.