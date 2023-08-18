Baldur's Gate 3 стала одной из самых высокооцененных игр за всю 30-летнюю историю издания PC Gamer ©

Baldur's Gate 3 вошла в историю, получив 97% от PC Gamer, став одной из самых высокооцененных игр за всю 30-летнюю историю издания. Ни одна игра на ПК не получала такой высокий балл от издания за последние 16 лет. Значение этой оценки можно рассматривать в контексте прошлого PC Gamer: ранее американский и британский коллективы журнала работали с разными редакционными группами и оценками.

Авторы PC Gamer решили поделиться интересной статистикой - Baldur's Gate 3 стала первой игрой с 2007 года, которой журнал поставил столь высокую оценку. В общей сложности американское подразделение PC Gamer выдало рейтинг 97 и выше лишь пяти играм.

Sid Meier's Alpha Centauri, 1999 [98]

Half-Life 2, 2004 [98]

Crysis, 2007 [98]

Sid Meier's Civilization II, 1996 [97]

Half-Life, 1998 [97]

Британский отдел PC Gamer оказался куда скромнее в прошлом, ограничившись оценками 96 баллов из 100.

Sid Meier's Civilization II, 1996 [96]

Quake II, 1997 [96]

Half-Life, 1998 [96]

Half-Life 2, 2004 [96]

Редкость высших оценок на PC Gamer является преднамеренной: руководство по выставлению оценок в издании разработано таким образом, чтобы оценки 90+ казались значимыми. Высшие баллы ставятся играм, которые выходят за рамки, дают убедительную рекомендацию или считаются действительно выдающимися. PC Gamer никогда не выставлял оценки 99 или 100, понимая, что ни одна игра не может быть идеальной.

Baldur's Gate 3 заслужила похвалу от команды PC Gamer за то, что она вобрала в себя элементы предыдущих игр жанра, получивших высшие оценки. Она сочетает в себе лучшие стороны Ultima, Baldur's Gate, Planescape: Torment, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Divinity: Original Sin, а также новые возможности и современное оформление. Время, проведенное игрой в раннем доступе, позволило ей достичь глубины и широты, превосходящих ее предшественников в жанре CRPG.

Команда PC Gamer была очарована Baldur's Gate 3: участники делились забавными случаями о прохождении квестов, обсуждали лучших компаньонов и рассказывали о запоминающихся боевых столкновениях. Даже те, кто поначалу испытывал трудности с механиками, оказались в восторге от нее, что еще больше укрепило ее статус выдающейся игры.

В целом высокая оценка Baldur's Gate 3 отражает ее исключительный геймплей, инновационные возможности и способность находить отклик как у ветеранов, так и у новичков в жанре CRPG.