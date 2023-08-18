Baldur's Gate 3 стала одной из самых высокооцененных игр за всю 30-летнюю историю издания PC Gamer

Baldur's Gate 3 вошла в историю, получив 97% от PC Gamer, став одной из самых высокооцененных игр за всю 30-летнюю историю издания. Ни одна игра на ПК не получала такой высокий балл от издания за последние 16 лет. Значение этой оценки можно рассматривать в контексте прошлого PC Gamer: ранее американский и британский коллективы журнала работали с разными редакционными группами и оценками.
Авторы PC Gamer решили поделиться интересной статистикой - Baldur's Gate 3 стала первой игрой с 2007 года, которой журнал поставил столь высокую оценку. В общей сложности американское подразделение PC Gamer выдало рейтинг 97 и выше лишь пяти играм.
- Sid Meier's Alpha Centauri, 1999 [98]
- Half-Life 2, 2004 [98]
- Crysis, 2007 [98]
- Sid Meier's Civilization II, 1996 [97]
- Half-Life, 1998 [97]
Британский отдел PC Gamer оказался куда скромнее в прошлом, ограничившись оценками 96 баллов из 100.
- Sid Meier's Civilization II, 1996 [96]
- Quake II, 1997 [96]
- Half-Life, 1998 [96]
- Half-Life 2, 2004 [96]
Редкость высших оценок на PC Gamer является преднамеренной: руководство по выставлению оценок в издании разработано таким образом, чтобы оценки 90+ казались значимыми. Высшие баллы ставятся играм, которые выходят за рамки, дают убедительную рекомендацию или считаются действительно выдающимися. PC Gamer никогда не выставлял оценки 99 или 100, понимая, что ни одна игра не может быть идеальной.
Baldur's Gate 3 заслужила похвалу от команды PC Gamer за то, что она вобрала в себя элементы предыдущих игр жанра, получивших высшие оценки. Она сочетает в себе лучшие стороны Ultima, Baldur's Gate, Planescape: Torment, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Divinity: Original Sin, а также новые возможности и современное оформление. Время, проведенное игрой в раннем доступе, позволило ей достичь глубины и широты, превосходящих ее предшественников в жанре CRPG.
Команда PC Gamer была очарована Baldur's Gate 3: участники делились забавными случаями о прохождении квестов, обсуждали лучших компаньонов и рассказывали о запоминающихся боевых столкновениях. Даже те, кто поначалу испытывал трудности с механиками, оказались в восторге от нее, что еще больше укрепило ее статус выдающейся игры.
В целом высокая оценка Baldur's Gate 3 отражает ее исключительный геймплей, инновационные возможности и способность находить отклик как у ветеранов, так и у новичков в жанре CRPG.
А всего то надо было делать игры с хорошим внятным сюжетом, без кодзимщины, без ДРМщины, без зачистки аванпостов, без цензуры, без пропаганды исключительных наций и ориентаций, без казино и лутбоксов.
Ну хоть не все потеряно в наше время набивания карманов и игр по шаблону
так кодзима делает довольно понятные игры.
Когда в игре все равноценны и открыты в отношениях, тогда и не получается что-то пропагандировать xD
Без хейта, согласна с тобой, но ты можешь мне в одном предложении объяснить, что происходит в elder ring; dark souls 1/2/3 ? 😅🌚
И для сравнения: Что происходит в Ведьмак 3 ; Бг3?
Ощущаешь этот градус)
Лучше и не скажешь.
Игра того стоит
Мои поздравления BG3 я хоть и с трудом в неё играю, для меня она кажется сложной но зато очень интересная вещь.
Достойно.
Ну ладно, если доживу до пенсии - поиграю) раньше времени не будет)
Ну когда игра действительно годная в этом нет ни чего удивительного,Ларианы и правда потрудились на славу,при чём все свои игры они доделывают и дорабатывают на протяжении долгого времени,например у той же Divinity original sin есть две версии classic и enhanced edition потому что многие элементы переделаны и улучшены.
Хоть и игра мне дается крайне тяжело, я привык к более быстрому геймплею, но это мои проблемы и никак не уменьшают заслуг игры, но вот эта цитата мне показалась крайне странной, потому что я перечитал много форумов перед тем, как покупать игру и слова "нишевый продукт" и "для любителей жанра" там встречались поразительно часто. И в целом, мнение большого количества игроков, не только СНГ, не выглядит, как оценка в 97-98 у профильного издания. Все же, игра не без косяков. Но всяко лучше большинства игр за последние N лет
Эти все рейтинги галимая хня, на любителя. Half-Life 2 - 98 баллов? До 90 не дотягивает на мой взгляд, в отличии от первой халфы. Где RDR2? Где NFS U? Да конечно, это же гонки, игры в жанре гонок не заслуживают высоких оценок, зато пошаговые РПГ, почему-то заслуживают? Душновато здесь, вам не кажется?
Нет. Всем не угодить оценками
"Кризису" 98 баллов дали???!!!
Ну так крайзис в свое время вполне замечательная игра была
Дату видишь?
Для 2007-го года, это был мощный прорыв, в плане графики и физики.
Лично для меня, единственный минус первого Crysis это финальная битва на авианосце. Финальный бой был очень душный.
Крайзис в плане графония даже до сих пор - имя нарицательное.
Верхний тырнета.
За Патфаиндкр немного обидно, Совокотики сделали просто отличные РПГ игры
на до бы 99! и звание лучшей рпг!
абсолютно не заслуженно
"Одной из", а так "одних из" сотни. Оценка сейчас мало на что влияет. 9,7 баллов и 8,7 баллов или 9.1 балл, короче от 8 до 10, по сути дают один уровень положительных впечатлений и эмоций и всё зависит от предпочтений отдельных игроков. Нет смысла в этих 9.7 и как-то это выделять. По факту время только покажет лет через 10-15. Вот ласт оф ас тот же. По 10 из 10 поставили и игра топ и сейчас. А фоллауту 4 на на этом сайте да и на других тоже поставили 10 из 10 типа шедевр на века, но время показало, что игра по факту на 5-6 из 10.
Наверно из-за совомедведя хайпанули? Да проработка местами отличная, но все таки особого восторга не испытал.