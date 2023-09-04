Baldur's Gate 3 стала самой популярной игрой августа среди пользователей Steam Deck

Valve опубликовала список 20 самых популярных игр на Steam Deck в августе 2023 года по количеству игрового времени. На первом месте оказалась игра Baldur's Gate 3, дебютировавшая в начале августа. Игра пользуется большим успехом у пользователей Steam Deck.
Второе место заняла Elden Ring, продемонстрировав, что она по-прежнему очень популярна после более чем годичного релиза, а на третьем месте среди самых играемых оказалась Dave The Diver, 2D-инди-игра с минималистичной графикой и отличной механикой рыбалки.
Среди других новинок списка - Armored Core VI Fires of Rubicon, вышедшая в Steam 25 августа, и бесплатная для игры HoloCure - Save the Fans!
Ниже приведены 20 самых популярных игр (по количеству сыгранных часов) на Steam Deck в августе:
- Baldur’s Gate 3.
- Elden Ring.
- Dave the Diver.
- Stardew Valley.
- Vampire Survivors.
- Grand Theft Auto V.
- Red Dead Redemption 2.
- Brotato.
- Fallout 4.
- Cyberpunk 2077.
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
- The Witcher 3: Wild Hunt.
- The Binding of Isaac: Rebirth.
- Armored Core VI: Fires of Rubicon.
- Hogwarts Legacy.
- Slay the Spire.
- Hades.
- HoloCure — Save the Fans!.
- Remnant II.
- Halls of Torment.
Стоит отметить, что рейтинг составлен на основе количества сыгранных часов и учитываются только игры, выходящие в Steam, так как существуют неофициальные способы использования игр с других платформ, таких как Epic Games Store и GOG.
Хм, странно, что второй ремнат так низко. Мне казалось он куда более популярен.
Ну еще бы.
Мальчики, кто там мнеотвечал, мне правда некогда читать, вы лучшие