на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 789 оценок

Baldur's Gate 3 стала самой популярной игрой августа среди пользователей Steam Deck

©
Gruz_
Новости

Valve опубликовала список 20 самых популярных игр на Steam Deck в августе 2023 года по количеству игрового времени. На первом месте оказалась игра Baldur's Gate 3, дебютировавшая в начале августа. Игра пользуется большим успехом у пользователей Steam Deck.

Второе место заняла Elden Ring, продемонстрировав, что она по-прежнему очень популярна после более чем годичного релиза, а на третьем месте среди самых играемых оказалась Dave The Diver, 2D-инди-игра с минималистичной графикой и отличной механикой рыбалки.

Среди других новинок списка - Armored Core VI Fires of Rubicon, вышедшая в Steam 25 августа, и бесплатная для игры HoloCure - Save the Fans!

Ниже приведены 20 самых популярных игр (по количеству сыгранных часов) на Steam Deck в августе:

  1. Baldur’s Gate 3.
  2. Elden Ring.
  3. Dave the Diver.
  4. Stardew Valley.
  5. Vampire Survivors.
  6. Grand Theft Auto V.
  7. Red Dead Redemption 2.
  8. Brotato.
  9. Fallout 4.
  10. Cyberpunk 2077.
  11. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
  12. The Witcher 3: Wild Hunt.
  13. The Binding of Isaac: Rebirth.
  14. Armored Core VI: Fires of Rubicon.
  15. Hogwarts Legacy.
  16. Slay the Spire.
  17. Hades.
  18. HoloCure — Save the Fans!.
  19. Remnant II.
  20. Halls of Torment.

Стоит отметить, что рейтинг составлен на основе количества сыгранных часов и учитываются только игры, выходящие в Steam, так как существуют неофициальные способы использования игр с других платформ, таких как Epic Games Store и GOG.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
zzver1989

Хм, странно, что второй ремнат так низко. Мне казалось он куда более популярен.

-1
Berenika

Ну еще бы.

Мальчики, кто там мнеотвечал, мне правда некогда читать, вы лучшие

-2