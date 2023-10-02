Baldur's Gate 3 стала самой популярной игрой на Steam Deck в сентябре

Компания Valve подвела итоги игровой активности в сентябре 2023 года, и оказалось, что владельцы Steam Deck провели много времени в Baldur's Gate 3.
Игра от Larian Studios, Baldur's Gate 3, стала самой популярной игрой сентября и занимала лидирующую позицию уже в августе. На втором месте оказалась Starfield, а тройку лидеров замыкает Cyberpunk 2077, которая недавно получила крупное обновление 2.0 и дополнение Phantom Liberty. Эти результаты отражают интерес игроков к разнообразным жанрам и крупным релизам в мире видеоигр.
20 самых популярных игр на Steam Deck в сентябре
- Baldur's Gate 3
- Starfield
- Cyberpunk 2077
- Elden Ring
- Armored Core 6 Fires of Rubicon
- Stardew Valley
- Sea of Stars
- No Man's Sky
- Vampire Survivors
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto 5
- Dave the Diver
- The Binding of Isaac Rebirth
- Hogwarts Legacy
- Brotato
- Slay the Spire
- Fallout 4
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition
- Hades
- The Witcher 3 Wild Hunt
Хорошей игре хорошие рейтинги, учитывая, что разрабы не останавливаются на достигнутом, а продолжают улучшать игру.
Потому что в неё можно играть да же при 10 fps - думая что это пошаговость)
Первая пошаговая игра, в которую я начал играть, с одной стороны очень интересно, постоянно ждешь какой то подвох, с другой стороны очень сложно, в том смысле что ничего не понятно )))
Кто тестил Старфилд? Норм идёт?
Ага 7-10 фпс, потестил и сделал рефанд, не пиратку же ставить и геммороем заниматься.