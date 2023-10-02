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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 496 оценок

Baldur's Gate 3 стала самой популярной игрой на Steam Deck в сентябре

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butcher69
Новости

Компания Valve подвела итоги игровой активности в сентябре 2023 года, и оказалось, что владельцы Steam Deck провели много времени в Baldur's Gate 3.

Игра от Larian Studios, Baldur's Gate 3, стала самой популярной игрой сентября и занимала лидирующую позицию уже в августе. На втором месте оказалась Starfield, а тройку лидеров замыкает Cyberpunk 2077, которая недавно получила крупное обновление 2.0 и дополнение Phantom Liberty. Эти результаты отражают интерес игроков к разнообразным жанрам и крупным релизам в мире видеоигр.

20 самых популярных игр на Steam Deck в сентябре

  1. Baldur's Gate 3
  2. Starfield
  3. Cyberpunk 2077
  4. Elden Ring
  5. Armored Core 6 Fires of Rubicon
  6. Stardew Valley
  7. Sea of Stars
  8. No Man's Sky
  9. Vampire Survivors
  10. Red Dead Redemption 2
  11. Grand Theft Auto 5
  12. Dave the Diver
  13. The Binding of Isaac Rebirth
  14. Hogwarts Legacy
  15. Brotato
  16. Slay the Spire
  17. Fallout 4
  18. The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition
  19. Hades
  20. The Witcher 3 Wild Hunt
8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
bubenson

Хорошей игре хорошие рейтинги, учитывая, что разрабы не останавливаются на достигнутом, а продолжают улучшать игру.

3
4de

Потому что в неё можно играть да же при 10 fps - думая что это пошаговость)

0
Уильям Аркетт

Первая пошаговая игра, в которую я начал играть, с одной стороны очень интересно, постоянно ждешь какой то подвох, с другой стороны очень сложно, в том смысле что ничего не понятно )))

0
SoRaS3

Кто тестил Старфилд? Норм идёт?

-1
TheLokich

Ага 7-10 фпс, потестил и сделал рефанд, не пиратку же ставить и геммороем заниматься.

0