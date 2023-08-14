Baldur's Gate 3 стала самой высоко оценённой игрой на ПК в истории

Baldur's Gate 3 захватила интернет, за несколько дней попав в десятку самых популярных игр в Steam. Это позволило ей стать вторым самым крупным релизом Steam в 2023 году, сразу после Hogwarts Legacy.
Помимо того, что игра достигла впечатляющих показателей при запуске, она получила огромное количество положительных отзывов. Ранее она обошла недавно вышедшую игру Zelda и стала самой рейтинговой игрой 2023 года.
При этом Baldur's Gate 3 смогла стать самой высоко оценённой игрой на ПК в истории. На Metacritic игра получила 97 баллов, что делает ее самой высокорейтинговой игрой для ПК. Если посмотреть на список, то ей удалось обойти такие определяющие жанр игры, как Half-Life 2 и GTA 5, и занять это место.
Платформа PC имеет богатую историю высококачественных игр. Это игры от таких крупных AAA-студий, как Rockstar Games и Bethesda Game Studios. Однако это не помешало Larian Studios занять лидерское место.
Следует отметить, что Baldur's Gate 3 - единственная игра из 2023 года, попавшая в десятку самых рейтинговых игр для ПК всех времен. Кроме того, это вторая игра из этой серии, вошедшая в список Metacritic.
Этот успех был перенесен и на платформу Opencritic: игра заняла первое место на обеих платформах. На Opencritic Baldur's Gate 3 обошла такие выдающиеся игры, как Elden Ring и Red Dead Redemption 2, и заняла первое место.
Она уже преуспела в различных областях, но недавно поклонники ролевой игры поставили перед собой цель достичь 1 млн. одновременных игроков. Хотя эта цель казалась неосуществимой, вчера игра смогла поставить новый рекорд и почти приблизилась к Hogwarts Legacy.
Вслед за успехом на ПК Baldur's Gate 3 ожидает успех и на платформе PlayStation. Она уже покорила список предварительных заказов, опередив такие ожидаемые игры, как Marvel's Spider-Man 2.
Игра норм, но оверхайп жесткий.
Мб потому что все играют? От сюда и хайп
Я про отзывы.
Откуда у ГТА 5 такие оценки? Я думал она значительно ниже
А всего стоило разрабам сделать игру, а не магазин
Самая обычная ситуация с оверхайпом. Уже в 2015 году видели подобное с The Witcher 3: Wild Hunt.
В чём оверхайп, если третий ведьмак до сих пор удерживает статус лучшей aRPG? BG3 сейчас просто с наскока взяла статус лучшей cRPG, и с 99% вероятностью в ближайшие минимум лет 10 его не потеряет.
Ну, в The Witcher 3 пустой мир, дубовая анимация , нулевая реиграбельность. Игра хорошая, но слишком оверхайпнутая.
И в конечном счёте этот оперхайп сыграл злую шутку с С2077.
Скоро выяснится, что запуск этой поделки лечит рак, оптимизирует комп на котором её запускают до состоянии топовых систем, делает в квартире игрока евроремонт и в довесок ко всему повышает потенцию.
PS. Да тут уже слепой заметит, что хайп вокруг третьего ДоСа необоснованный, а фанаты данного продукта больше похожи на фанатиков.
хомячки понаставили...
ну не знаю, не знаю, может быть, и скатал бы...
Самой высоко оцененной игрой была Dragon age origins, у неё была твёрдая 10-ка
Но ее распилили на десяток длс, да и старт технически хреновый. Но игра супер топ
Да, ДАО топ, но бг3 ничуть не уступает
У origins сногсшибательный острый сюжет, его повествование и киниматографическая его постановка. Сценаристы которые написали сценарий и диалоги - просто талантища! Почему не стали и дальше делать также в новых играх, как в новых играх биовар, так и другие студии - мне абсолютно не понятно.
Нет. Там основная компания большая, плюс два небольших dlc. Тоже самое в Ведьмаке 3 было
По интересному сюжету и диалогам - уступает. В BG3 сюжет и диалоги - пресноватые. Они хорошо проработаны и вариативны, но пресноваты
Ожидаймо было, кто играл начиная с первой дивинити, знал какие качественные игры делает эта студия
чем чем, а качеством тут точно не пахнет, особенно учитывая сколько лет она была в разработке и сколько лет еще потом в бете
Заслуженно
Тодд посмотрел на это дело и такой: Какая же классная игра у них получилась и тут же своим ребятам:
- Вот зараза - тут тоже подтекает - несите срочно скотч, трубочки от коктейлей и пластилин!;)
Вот не понимаю - не может же быть такое большое количество поклонников специфических пошаговых игр. А те, кто повелись на хайп со скринами персонажей, диалогов и прочих медведей, по идее должны были уже отвалиться, попробовав поиграть в это.
еще не отвалились, только только начинают
Честно говоря, после 100 часов игры бг3 не перестаёт радовать и удивлять. А хуже всего то что точно буду перепроходить ещё 2 раза минимум. Ибо сейчас играю в нейтрального и поступаю по совести с использованием илитидских способностей, а хочу тупо добряка героя и отбитого злодея. И ещё...хочется спустя много лет вернуться в "оригинал 2" ещё раз пройтись но уже другими тропами. Игра явно на 97 из 100! И я не фанатик, просто очевидно хорошая игра!
Вот что бывает если долго кормить людей го**ом а потом выпустить просто нормальную игру..
Действительно великая игра
посмотрел прохождение. ну такое себе ) графика, масштабы, продумка мелочей - реально круто, но боевка вообще на любителя, вроде вообще все отзываются о ней как такое себе. но "Baldur's Gate 3 стала самой высоко оценённой игрой на ПК в истории" это реально кринж )) нет революционной графики, механик.. да ничего, просто сделана качественная игра вот и все и этого что ли уже достаточно в наши дни ? хорошо я родился в 90х, многим сейчас не понять насколько качественные выпускались тогда игры вплоть до 2010 года примерно. там что не игра, то качество. щас же малыши пишут "иди поиграй в чека-пука или в нид фор спуд, а может в кал фа дути". эти малыши даже не понимают почему эти серии прославились. это не просто имя, а в свое время произвели фурор, а сейчас это мусорка только по причине этих же самых малышей, потому что видите ли для них сложный геймплей.
Никогда не смотри прохождения для составления впечатления. Красота в глазах смотрящего, ну и умах. Так что от того что ты там делаешь и как зависит весь интерес, ты смотришь без осознания, не внеся собственный вклад в историю, да и стримеры зачастую не имеют особо времени для размышлений, часто обузят уязвимости механик, либо проходят без особой вариативности. Здесь множество ситуаций можно решить без боя, уловками, здесь играя злодеем ты именно поступаешь по злому, а не просто убивающий всех подряд, здесь мало пустых мест, существ и разносторонний отыгрыш. Можно и злодея переметнуть на сторону добра, можно вообще ничего не делать в отношении некоторых событий и они не "застрянут на месте", а это отразится в след главе. Тонкости БГ3 нельзя разглядеть с одной стороны, да, это действительно качественная игра, не идеальная, но плохой её не назвать.
Да и кто отзывается? Из 154000 отзывов steam 94% положительных, и это еще с раннего доступа 2020, не мало отзывов от людей сыгравших более 600 часов.
играл еще год или два в бетку, решил попробывать полную версию, хватило ровно до первой стычки, пошаговый бой, это нечто)))по сей день для меня Ведьмак 3 это топище и останется еще надоого!
асасинс крид еще попробуй, новые части в лучших традициях лучшей рпг десятилетия ведьмак 3!!
нужно понимать, что ларианы зассали и перенесли релиз. еще не вечер, что бы боготворить игру раньше времени, должно пройти все же время
Ну как предыдущих постах, игра и вправду заслуживает такую оценку. Единственное наверное огорчает это то, что Ларианы не будут делать продолжения по ней. Хотя хотелось бы, особенно прикольно запилив целую трилогию (по типу Mass Effect и Ведьмак) по похождению героя и его спутников, о их дальнейших приключениях и невзгодах. Мало таких игр выходит к сожалению.
Дай бог, если хоть сюжетное дополнение сделают, пусть даже со сторонним квестом никак не связанным с основной сюжетной линией. Платные длс дополняющие сюжет это конечно полная шляпа, но в данном случае думаю многие даже этому порадуются. Я лично не против доплатить еще пару кровных за дополнительный десяток часов в игре, т.к. она прошлась буквально на одном дыхании.