Baldur's Gate 3 стала самой высоко оценённой игрой на ПК в истории ©

Baldur's Gate 3 захватила интернет, за несколько дней попав в десятку самых популярных игр в Steam. Это позволило ей стать вторым самым крупным релизом Steam в 2023 году, сразу после Hogwarts Legacy.

Помимо того, что игра достигла впечатляющих показателей при запуске, она получила огромное количество положительных отзывов. Ранее она обошла недавно вышедшую игру Zelda и стала самой рейтинговой игрой 2023 года.

При этом Baldur's Gate 3 смогла стать самой высоко оценённой игрой на ПК в истории. На Metacritic игра получила 97 баллов, что делает ее самой высокорейтинговой игрой для ПК. Если посмотреть на список, то ей удалось обойти такие определяющие жанр игры, как Half-Life 2 и GTA 5, и занять это место.

Платформа PC имеет богатую историю высококачественных игр. Это игры от таких крупных AAA-студий, как Rockstar Games и Bethesda Game Studios. Однако это не помешало Larian Studios занять лидерское место.

Следует отметить, что Baldur's Gate 3 - единственная игра из 2023 года, попавшая в десятку самых рейтинговых игр для ПК всех времен. Кроме того, это вторая игра из этой серии, вошедшая в список Metacritic.

Этот успех был перенесен и на платформу Opencritic: игра заняла первое место на обеих платформах. На Opencritic Baldur's Gate 3 обошла такие выдающиеся игры, как Elden Ring и Red Dead Redemption 2, и заняла первое место.

Она уже преуспела в различных областях, но недавно поклонники ролевой игры поставили перед собой цель достичь 1 млн. одновременных игроков. Хотя эта цель казалась неосуществимой, вчера игра смогла поставить новый рекорд и почти приблизилась к Hogwarts Legacy.

Вслед за успехом на ПК Baldur's Gate 3 ожидает успех и на платформе PlayStation. Она уже покорила список предварительных заказов, опередив такие ожидаемые игры, как Marvel's Spider-Man 2.