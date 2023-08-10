Baldur's Gate 3 стала самой запускаемой игрой в Steam в прошедшие выходные дни ©

В прошедшее воскресенье на долю Baldur's Gate 3 пришлась почти треть всего игрового времени в Steam в США. Эту поразительную статистику предоставила компания Circana через исполнительного директора Мэта Пискателлу (Mat Piscatella). Пискателла сообщил, что в прошедшее воскресенье, 6 августа, на Baldur's Gate 3 пришлось 27,5% всего игрового времени в Steam в США, а ближе всех к этому показателю оказалась игра CS:GO - всего 5%.

Если вы немного озадачены тем, как Baldur's Gate 3 смогла набрать такое количество игрового времени, то вы не один такой. Пиковое количество игроков в CS: GO в воскресенье было на 400 000 больше, чем в BG3, но Пискателла отмечает, что Circana отслеживает игроков в Steam только в США. Это означает, что для таких игр, как Counter-Strike и Dota 2, имеющих значительную европейскую аудиторию, доля игроков ниже, чем можно было бы ожидать.

Стоит также отметить, что показатель Daily Active Users не всегда коррелирует с игровым временем, поскольку в шутеры типа CS:GO можно зайти на пять минут и выйти, а игроки Baldur's Gate 3, скорее всего, десятки часов посвятят грандиозной ролевой игре от Larian.

Это, конечно, несовершенный способ учета игрового времени, но все же стоит принять его как значительную веху, показывающую, насколько популярна Baldur's Gate 3 в настоящее время.