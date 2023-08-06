на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 2 078 оценок

Baldur's Gate 3 стала второй самой продаваемой игрой для PS5 после релиза в Steam

©
butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 наконец-то вышла на платформе Steam. Одновременный онлайн игры составил более 700 тыс. игроков, что делает ее вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году

6 сентября игра также выйдет на PS5. Ролевая игра уже стала второй самой продаваемой игрой в PSN ровно за месяц до своего выхода.

Почему это важно: Шумиха вокруг Baldur's Gate 3 достигла апогея, игроки называют ее самой глубокой ролевой игрой в истории. Это привело к тому, что ожидания разработчиков не оправдались, и игра продолжает покорять новые вершины.

После нескольких лет раннего доступа Baldur's Gate 3 наконец-то вышла 3 августа. Несколько лет раннего доступа позволили команде разработчиков усовершенствовать игру, что привело к созданию 17 тысяч потенциальных концовок.

Судя по твиту, по количеству предварительных заказов на PS5 ролевая игра уже превзошла такие ожидаемые игры, как Spider-Man 2 и Mortal Kombat 1. Это невероятный подвиг для Larian Studios. При нынешних темпах развития игра не подает признаков замедления. В итоге Baldur's Gate 3 может обойти Madden 24 и занять первое место на PSN.

Не прошло и недели с момента выхода игры, а она уже несколько раз побила рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. На данный момент максимальное количество игроков составляет 712 тыс. человек.

Помимо релиза на PS5, ведется работа над портами для версий Xbox серии S|X. Однако на платформе Xbox игра вряд ли появится раньше 2024 года.

26
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Mishanin

Рад, что у Larian получилось. Игра прекрасна, правда кубики порой подбешивают, но это ерунда. Интересно у других разрабов пятая точка полыхает ? Надеюсь, что да, ведь Larian показывает в очередной раз как нужно делать игры, а не хвастаться, что у нас в команде столько разнообразных людей. Никаких микротранзакций, никаких аванпостов, просто красота. И ЛГБТ на моё удивление не поливает игру помоями.

19
erkins007

Так это ролевая игра. Хочешь отыгрывай ЛГБТ, хочешь открывай им головы - решаешь ты и это правильно.

5
Mishanin erkins007

Я к тому, что не ноют, как обычно по шаблону, по поводу красивых персов их телосложения, нарядов и прочей фигни.

2
erkins007 Mishanin

Так там можно создать и некрасивых)

3
Koyaniskaci

Игра шикарная. Играю и сложно оторваться, но очень бы хотелось русскую озвучку.

8
luVol

Там диалогов столько, что её будут годами делать даже если сбор откроют

12
swotkota

Там бывает и сабы не везде переведены

0
JustA_NiceGuy luVol

Ну Diablo как то ведь перевели. Вопрос денег.

0
dead2dog

У меня дежавю, полгода назад все визжали от счастья по поводу Hogwarts Legacy. Что ж, если 2 очень хорошие игрушки в полгода - таков путь, то я доволен...

3
deztroy

Про хогвартс все забыли через неделю, и про эту забудут.

-4
Executor666 deztroy

Даже такие хейтеры, как ты, о не ой как не скоро забудут.

4
Real Slim Shady

Не хочу ставить эти две игры рядом, Хогвартс редкая помойка, которая зайдет только тем у кого Поттер головного мозга. Наискучнейший сюжет, и наитупейшие персонажи - имена которых забыты сразу же после выхода из игры.

0
buddaset deztroy

хогвартс не реиграбельный

3
Spillik

Но как же так? Сони же на одних только эксклюзива держится.

3
Mad_cloud

Да игра хорошая невозможно оторваться

2
buddaset

750к пробивает Ждем ,что 800к будет

2
erkins007

С учётом того что паук тоже нехилыми темпами продается, то там и на плойке миллионные тиражи у игры, а ещё на очереди иксбокс.

0
Alex Row

с такой "ненавязчивой информативностью", которая лезла изо всех щелей на протяжении месяца до релиза и в купе с низкой ценой как для такого проекта это неудивительно. Меня больше интересует, какое количество игроков пройдет игру, не говоря уже о тех фанатах, которые повыбивают все ачивки. Сам я скачал пиратку, попробовал- и в очередной раз убедился, что пошаговая боевка - это не мое( Игра поистинне шедевральна, так что я искренне рад за фанатов.

0
PuserG

"Глубокая", а я уже третий раз наталкиваюсь на момент, который не учли разработчики, совершаете одно действие, а персонажи на это не реагируют. Мы с Уиллом пощадили Карлах, а потом убили и отрубили голову. Что в итоге? Герои делают вид, что она ещё жива, и даже покровительница Уилла наказала его за то, что он проявил милосердие. В рпг не должно быть таких моментов.

-1
ЕвМи

подай об этом баг-репорт. сделай вклад в развитие игры

7
PuserG ЕвМи

Верный совет, я так и делаю. Идеально было бы на форумах ларианов писать, но там мне регистрироваться лень, надеюсь, форумов стим достаточно)

2
Abramski90

Игра отличная для своего жанра 100% , я впервые по сути в таком жанре , уж сильно разхайповали ее , в целом круто! факт , но вот сложность меня малость убивает , я напарников не беру , сложность стоит минимальная , и понимаю что если бы были союзники или кооп с друзьями то большинство боев прошлись бы на изи , но в 1го бывает крайне сложно , мне кажется игра на 1го по скиллу как то малость не продумано что ли , ГГ должен быть раза в 2-3 сильнее по сути , а так все нравится)

-3
Mishanin

Игра особо и не рассчитана на соло, у тебя так или иначе должны быть спутники, я даже и не представляю как Адскую кузницу в соло можно пройти.

2
Abramski90 Mishanin

так вот в том то и проблема! есть ведь возможность играть СОЛО , поэтому почему так сделано не очень понятно

0
McVodka Abramski90

BG 3 - по жанру партийная RPG, вряд ли игра расчитана на 1 игрока в группе. А в чем проблема играть в полной пати?

0
deztroy

Чего удивляться, никаких игр в этом месяце не выходило, вот народ и попер поведясь на дешевый маркетинг. На безрыбье и рак... Лучше бы этот заднеприводный рассказал про количество рефаундов.

-6
Diablonos

Все любят 🐻

-7
Kerrot

Как там тарков кста?

3
Banamba

Игра переоцененный кал.

-12
Executor666

Аргументы есть или это тупой высер хейтерка?

2
Kesha777888
-17
luVol

Я не понимаю в чем проблема людей сказать игра не для меня вместо того, чтобы пытаться её тупо зас#ать. Тоже самое касается кб2077 или атомик харт с хогвартс легаси. По-моему это уже какая-то болезнь вырисовывается у подобных "хейтеров"

16
Kerrot

Если для кого то Муддисон авторитет (Лол) после всего того что он говорил, делал и его биполярки то человеку бы вырасти или таблеток попить. Фанаты Педдисона одни из самых поехавших людей в интернете.

8
Андрей Торгашов

Опа постметакринж

0
PuserG luVol

Если чисто про Мэда говорить, этим он на жизнь зарабатывает. Человеческих мозг восприимчив к негативу больше, чем к позитиву. Написал бы он позитивное мнение, этой картинки бы тут не было, а так все злопыхатели пойдут поддакивать, остальные - защищать. Так растёт аудитория, а следовательно и заработок.

1
Ya_Tajik_Ya_Airyan

Он как раз на хейте и хайпует. Наивный ты что в первый раз про Мудиссона узнал?

0
Protocol10

Довольно неплохая инди рпгэшка на 5 из 10, пусть не без минусов. Местами довольно нудно и скучно. Вчера прохождение закончил и удалил.

-27
Pravdarub

Дак тыж сам писал что увидел пошаговые бои и удалил.

11
Pimba

Пора тебе в баню, дружок))

Отдохнуть, а то нервничаешь...как попугай одно и тоже в десятый раз повторяешь)

8
Kerrot Pravdarub

Не знает где спи**еть уже

5
Pravdarub Kerrot

Он вчера писал что вчера прохождение закончил. Хоспаде. Обосрался и теперь пытается сделать умную мину.

4
OculusMortem

Аааааааахахахаахахаха

2