Baldur's Gate 3 стала второй самой продаваемой игрой для PS5 после релиза в Steam ©

Baldur's Gate 3 наконец-то вышла на платформе Steam. Одновременный онлайн игры составил более 700 тыс. игроков, что делает ее вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году

6 сентября игра также выйдет на PS5. Ролевая игра уже стала второй самой продаваемой игрой в PSN ровно за месяц до своего выхода.

Почему это важно: Шумиха вокруг Baldur's Gate 3 достигла апогея, игроки называют ее самой глубокой ролевой игрой в истории. Это привело к тому, что ожидания разработчиков не оправдались, и игра продолжает покорять новые вершины.

После нескольких лет раннего доступа Baldur's Gate 3 наконец-то вышла 3 августа. Несколько лет раннего доступа позволили команде разработчиков усовершенствовать игру, что привело к созданию 17 тысяч потенциальных концовок.

Судя по твиту, по количеству предварительных заказов на PS5 ролевая игра уже превзошла такие ожидаемые игры, как Spider-Man 2 и Mortal Kombat 1. Это невероятный подвиг для Larian Studios. При нынешних темпах развития игра не подает признаков замедления. В итоге Baldur's Gate 3 может обойти Madden 24 и занять первое место на PSN.

Не прошло и недели с момента выхода игры, а она уже несколько раз побила рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. На данный момент максимальное количество игроков составляет 712 тыс. человек.

Помимо релиза на PS5, ведется работа над портами для версий Xbox серии S|X. Однако на платформе Xbox игра вряд ли появится раньше 2024 года.