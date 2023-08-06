Baldur's Gate 3 стала второй самой продаваемой игрой для PS5 после релиза в Steam

Baldur's Gate 3 наконец-то вышла на платформе Steam. Одновременный онлайн игры составил более 700 тыс. игроков, что делает ее вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году
6 сентября игра также выйдет на PS5. Ролевая игра уже стала второй самой продаваемой игрой в PSN ровно за месяц до своего выхода.
Почему это важно: Шумиха вокруг Baldur's Gate 3 достигла апогея, игроки называют ее самой глубокой ролевой игрой в истории. Это привело к тому, что ожидания разработчиков не оправдались, и игра продолжает покорять новые вершины.
После нескольких лет раннего доступа Baldur's Gate 3 наконец-то вышла 3 августа. Несколько лет раннего доступа позволили команде разработчиков усовершенствовать игру, что привело к созданию 17 тысяч потенциальных концовок.
Судя по твиту, по количеству предварительных заказов на PS5 ролевая игра уже превзошла такие ожидаемые игры, как Spider-Man 2 и Mortal Kombat 1. Это невероятный подвиг для Larian Studios. При нынешних темпах развития игра не подает признаков замедления. В итоге Baldur's Gate 3 может обойти Madden 24 и занять первое место на PSN.
Не прошло и недели с момента выхода игры, а она уже несколько раз побила рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. На данный момент максимальное количество игроков составляет 712 тыс. человек.
Помимо релиза на PS5, ведется работа над портами для версий Xbox серии S|X. Однако на платформе Xbox игра вряд ли появится раньше 2024 года.
Рад, что у Larian получилось. Игра прекрасна, правда кубики порой подбешивают, но это ерунда. Интересно у других разрабов пятая точка полыхает ? Надеюсь, что да, ведь Larian показывает в очередной раз как нужно делать игры, а не хвастаться, что у нас в команде столько разнообразных людей. Никаких микротранзакций, никаких аванпостов, просто красота. И ЛГБТ на моё удивление не поливает игру помоями.
Так это ролевая игра. Хочешь отыгрывай ЛГБТ, хочешь открывай им головы - решаешь ты и это правильно.
Я к тому, что не ноют, как обычно по шаблону, по поводу красивых персов их телосложения, нарядов и прочей фигни.
Так там можно создать и некрасивых)
Игра шикарная. Играю и сложно оторваться, но очень бы хотелось русскую озвучку.
Там диалогов столько, что её будут годами делать даже если сбор откроют
Там бывает и сабы не везде переведены
Ну Diablo как то ведь перевели. Вопрос денег.
У меня дежавю, полгода назад все визжали от счастья по поводу Hogwarts Legacy. Что ж, если 2 очень хорошие игрушки в полгода - таков путь, то я доволен...
Про хогвартс все забыли через неделю, и про эту забудут.
Даже такие хейтеры, как ты, о не ой как не скоро забудут.
Не хочу ставить эти две игры рядом, Хогвартс редкая помойка, которая зайдет только тем у кого Поттер головного мозга. Наискучнейший сюжет, и наитупейшие персонажи - имена которых забыты сразу же после выхода из игры.
хогвартс не реиграбельный
Но как же так? Сони же на одних только эксклюзива держится.
Да игра хорошая невозможно оторваться
750к пробивает Ждем ,что 800к будет
С учётом того что паук тоже нехилыми темпами продается, то там и на плойке миллионные тиражи у игры, а ещё на очереди иксбокс.
с такой "ненавязчивой информативностью", которая лезла изо всех щелей на протяжении месяца до релиза и в купе с низкой ценой как для такого проекта это неудивительно. Меня больше интересует, какое количество игроков пройдет игру, не говоря уже о тех фанатах, которые повыбивают все ачивки. Сам я скачал пиратку, попробовал- и в очередной раз убедился, что пошаговая боевка - это не мое( Игра поистинне шедевральна, так что я искренне рад за фанатов.
"Глубокая", а я уже третий раз наталкиваюсь на момент, который не учли разработчики, совершаете одно действие, а персонажи на это не реагируют. Мы с Уиллом пощадили Карлах, а потом убили и отрубили голову. Что в итоге? Герои делают вид, что она ещё жива, и даже покровительница Уилла наказала его за то, что он проявил милосердие. В рпг не должно быть таких моментов.
подай об этом баг-репорт. сделай вклад в развитие игры
Верный совет, я так и делаю. Идеально было бы на форумах ларианов писать, но там мне регистрироваться лень, надеюсь, форумов стим достаточно)
Игра отличная для своего жанра 100% , я впервые по сути в таком жанре , уж сильно разхайповали ее , в целом круто! факт , но вот сложность меня малость убивает , я напарников не беру , сложность стоит минимальная , и понимаю что если бы были союзники или кооп с друзьями то большинство боев прошлись бы на изи , но в 1го бывает крайне сложно , мне кажется игра на 1го по скиллу как то малость не продумано что ли , ГГ должен быть раза в 2-3 сильнее по сути , а так все нравится)
Игра особо и не рассчитана на соло, у тебя так или иначе должны быть спутники, я даже и не представляю как Адскую кузницу в соло можно пройти.
так вот в том то и проблема! есть ведь возможность играть СОЛО , поэтому почему так сделано не очень понятно
BG 3 - по жанру партийная RPG, вряд ли игра расчитана на 1 игрока в группе. А в чем проблема играть в полной пати?
Чего удивляться, никаких игр в этом месяце не выходило, вот народ и попер поведясь на дешевый маркетинг. На безрыбье и рак... Лучше бы этот заднеприводный рассказал про количество рефаундов.
Все любят 🐻
Как там тарков кста?
Игра переоцененный кал.
Аргументы есть или это тупой высер хейтерка?
Я не понимаю в чем проблема людей сказать игра не для меня вместо того, чтобы пытаться её тупо зас#ать. Тоже самое касается кб2077 или атомик харт с хогвартс легаси. По-моему это уже какая-то болезнь вырисовывается у подобных "хейтеров"
Если для кого то Муддисон авторитет (Лол) после всего того что он говорил, делал и его биполярки то человеку бы вырасти или таблеток попить. Фанаты Педдисона одни из самых поехавших людей в интернете.
Опа постметакринж
Если чисто про Мэда говорить, этим он на жизнь зарабатывает. Человеческих мозг восприимчив к негативу больше, чем к позитиву. Написал бы он позитивное мнение, этой картинки бы тут не было, а так все злопыхатели пойдут поддакивать, остальные - защищать. Так растёт аудитория, а следовательно и заработок.
Он как раз на хейте и хайпует. Наивный ты что в первый раз про Мудиссона узнал?
Довольно неплохая инди рпгэшка на 5 из 10, пусть не без минусов. Местами довольно нудно и скучно. Вчера прохождение закончил и удалил.
Дак тыж сам писал что увидел пошаговые бои и удалил.
Пора тебе в баню, дружок))
Отдохнуть, а то нервничаешь...как попугай одно и тоже в десятый раз повторяешь)
Не знает где спи**еть уже
Он вчера писал что вчера прохождение закончил. Хоспаде. Обосрался и теперь пытается сделать умную мину.
Аааааааахахахаахахаха