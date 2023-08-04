Baldur's Gate 3 стала вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году ©

Один из самых долгожданных релизов года, Baldur's Gate 3, вчера вышел на ПК, и, учитывая тот огромный ажиотаж, который он вызвал в преддверии своего выхода, неудивительно, что он стартовал с большим успехом.

По данным SteamDB, пиковое число одновременных пользователей Baldur's Gate 3 в Steam достигло 472 136 человек. Для сравнения, пиковое число пользователей предыдущей игры от Larian, Divinity: Original Sin 2,- более 93 000 одновременных пользователей.

В настоящее время Baldur's Gate 3 занимает второе место среди самых популярных игр в Steam, уступая лишь Counter-Strike: Global Offensive и выше таких игр, как Dota 2, Apex Legends и PUBG: Battlegrounds. При этом, согласно данным Twitch Tracker, в день запуска игры ее пиковая посещаемость составила 479 179 человек.

Кроме того, Baldur’s Gate 3 стала вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году (по пиковому онлайну):

В настоящее время Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но версия для PS5 выйдет 6 сентября. Larian Studios также работает над версией для Xbox Series X/S, но из-за технических сложностей с реализацией сплитскрина, вызванных более слабым аппаратным обеспечением Xbox Series S, игра вряд ли появится на Xbox раньше 2024 года.