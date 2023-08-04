Один из самых долгожданных релизов года, Baldur's Gate 3, вчера вышел на ПК, и, учитывая тот огромный ажиотаж, который он вызвал в преддверии своего выхода, неудивительно, что он стартовал с большим успехом.
По данным SteamDB, пиковое число одновременных пользователей Baldur's Gate 3 в Steam достигло 472 136 человек. Для сравнения, пиковое число пользователей предыдущей игры от Larian, Divinity: Original Sin 2,- более 93 000 одновременных пользователей.
В настоящее время Baldur's Gate 3 занимает второе место среди самых популярных игр в Steam, уступая лишь Counter-Strike: Global Offensive и выше таких игр, как Dota 2, Apex Legends и PUBG: Battlegrounds. При этом, согласно данным Twitch Tracker, в день запуска игры ее пиковая посещаемость составила 479 179 человек.
Кроме того, Baldur’s Gate 3 стала вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году (по пиковому онлайну):
- Hogwarts Legacy — 879 308 игроков;
- Baldur's Gate 3 — 472 136 игроков;
- Sons of the Forest — 414 257 игроков.
В настоящее время Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но версия для PS5 выйдет 6 сентября. Larian Studios также работает над версией для Xbox Series X/S, но из-за технических сложностей с реализацией сплитскрина, вызванных более слабым аппаратным обеспечением Xbox Series S, игра вряд ли появится на Xbox раньше 2024 года.
рановато считать пиковый онлайн, только после выходных будет понятно
Ребята а во время прохождения внешность ГГ можно менять на в Дивинити?
а можно в этой игре сделать своих "спутников"?...понятно, что без личных квестов...а то все какие то фрики
ну типа сделать себе эльфийку лечилку и 3 орков с двуруками...и отыграть свою историю...